Češi představili unikátní zasedací místnost. Je celá ze zaobleného chytrého skla a plná technologií

Žádná větší kancelář se neobejde bez zasedací místnosti. Často může jít o nudný prostor se čtyřmi stěnami, stolem a pár židlemi, ale ve Slavkově u Brna se rozhodli zážitek z jednání či práce v zasedačkách posunout na novou úroveň. Společnost LIKO-S letos oslavila 30 let na trhu a ke kulatým narozeninám si nadělila zbrusu nový produkt, se kterým chce prorazit i na západních trzích. Jmenuje se Oasis a v unikátní variabilní zasedací místnosti kombinuje to, čemu se firma dlouhodobě věnuje. „Propojujeme české řemeslo, technologie, design a technickou zručnost v jednom produktu,“ říká šéf LIKO-S Jan Musil.

V čele slavkovské firmy je devětadvacetiletý Jan Musil oficiálně rok a půl, když po téměř třech dekádách nahradil v pozici výkonného ředitele svého otce a zakladatele Libora Musila. Jeho úkolem bylo firmu provést složitým ekonomickým obdobím a zároveň ji rozkročit jak produktově, tak geograficky. Těžkosti v podobě dozvuků pandemie a současné hospodářské i energetické krize jsou stále cítit, ale LIKO-S přesto šlape. V letošním fiskálním roce plánuje zvýšit obrat zhruba o čtvrtinu a teď má nový produkt a s ním velké plány. Zaoblená a kompletně prosklená zasedací místnost zaujme hned na první pohled.

„Vytvořili jsme organickou bublinu s unikátními technologiemi a designem, do které půjde každý rád pracovat,“ říká při pohledu na vizualizace zasedací místnosti Oasis Jan Musil. LIKO-S s ní míří zejména na západní trhy, ostatně tento týden ji slavnostně představuje na velkém veletrhu Orgatec v Kolíně nad Rýnem, který se zaměřuje na moderní pracovní svět. Zasedací místnosti, které nejsou stavebně připojené k budově, tedy jde o jakési přenosné a často modulární buňky, se objevují v kancelářích stále častěji. Aby však zaujaly, řekl si Musil se svými kolegy, že na to musí celkově trochu jinak.

Foto: LIKO-S Zasedací místnost Oasis umí skla zprůhlednit i zatmavit

Jako první si všimnete neotřelého designu, který jinde na světě v takovém produktu nenajdete. Zasedací místnost je celá ze skla a nemá žádné příčky ani rámy, strop je tedy položen přímo na skle a vlastně tak trochu levituje. Integrovaná skla jsou navíc chytrá. Ve chvíli, kdy v zasedačce nikdo není, je průhledná, ale pokud má někdo jednání, může si stěny zatmavit. Celá stavba je modulární a lze ji při návrhu různě zvětšovat či zmenšovat – od nejmenších prostorů se stolem a čtyřmi židlemi až po větší zasedací místnosti. To vše je ale podle Jana Musila vlastně trochu podružné, protože hlavní je samotný zážitek.

V LIKO-S si dali záležet, aby byl co nejhladší a nejjednodušší celý proces, kdy člověk do styku se zasedací místností přichází. Začíná to rezervací, kterou provedete v napojeném systému, bezklíčovým otevíráním pomocí telefonu a dotykovým panelem, na němž vidíte, zda je daná místnost obsazená, případně jak dlouho vaše schůzka trvá. „Jsme první na světě, kdo dal dotykové rezervační panely přímo do skleněných dveří,“ říká Musil. V zasedačce je interaktivní obrazovka, která hosty přivítá a nabídne jim servis v podobě kávy, úpravu světel či vzduchotechniky. „Jsou to drobnosti, ale na zážitek mají velký vliv,“ dodává šéf LIKO-S.

Aby vše perfektně fungovalo, propojila se slavkovská firma s dalšími tuzemskými specialisty ve svých oborech. Architekti ze studia Reaktor, kteří navrhli například kanceláře společnosti Livesport, si vzali na starost samotnou „bublinu“, zatímco startup Spaceti dodal technologickou část pro rezervaci místností. Vše se pak propojuje s tradičním českým řemeslem v podobě svítidel od Bommy. Samotný LIKO-S dokázal všechny prvky pospojovat, protože se dlouhodobě specializuje na interiérové systémy do komerčních prostor, mezi něž patří posuvné stěny, akustické budky či interaktivní stěny, pracuje se sklem a má také zakázkovou kovovýrobu.

„Pro nový koncept Oasis jsme navrhli transparentní ladnou bublinu, která vás z kanceláře přenese do jiného světa, vytváří pohodu a prostor k nerušenému jednání, přemýšlení, brainstormingu. Čisté detaily, oblé rohy a gradient umocní minimalistický design. Bublinu můžeme nafouknout dle individuální potřeby, je přizpůsobivá, vynikne svou elegancí,“ popisuje modulární zasedačku Jakub Heidler ze studia Reaktor.

A zakladatel startupu Spaceti Max Verteletskyi ho doplňuje: „Technologie hraje také zásadní roli, od bezproblémové digitální rezervace místností a mobilního přístupu až po počítání lidí v reálném čase a analýzu prostředí, což zajišťuje, že každé setkání je zdravé a produktivní.“

Postavit si doprostřed kanceláří zasedací místnost Oasis bude moci prakticky kdokoliv, kdo o ni bude mít zájem, ale hlavními cílovými trhy jsou pro LIKO-S v tuto chvíli německy mluvící země. Jan Musil ví, že aby tamní zákazníky nadchl a dokázal narušit třeba desítky let trvající vztahy s různými dodavateli, musel přijít s něčím jedinečným. Originální zasedací místnost v plné konfiguraci s veškerým technologickým vybavením vyjde řádově na dva miliony korun, ale jelikož je celý systém variabilní, jak po stránce rozměrů, tak i výbavy, může se finální cena značně lišit dle požadavků jednotlivých zákazníků.

V Německu a na dalších okolních trzích LIKO-S teprve rozjíždí svou působnost, ale Jan Musil klepe symbolicky na dřevo, když popisuje, že se jeho firmě daří držet slušné tempo i ve stávajících působištích. Oproti loňskému roku plánuje firma zvednout tržby zhruba o čtvrtinu a letošní fiskální rok, který končí až příští rok v březnu, by chtěla zakončit s tržbami v rozmezí kolem 800 až 850 milionů korun. Čísla mohla být větší, avšak ve Slavkově u Brna, kde rodinnou firmu zakládal takřka přesně před třiceti lety Libor Musil, se rozhodli za poslední dva roky pod vedením nové generace některé části byznysu zúžit.

„Přestali jsme dodávat montované haly, izolace nebo zelené střechy. Sice to byly byznysy, které ročně přinesly kolem 200 milionů korun, ale v dlouhodobé perspektivě nám přestaly dávat smysl. Chceme se soustředit na to, kde jsme silní a kde vidíme největší perspektivu. To je strojírenství a zakázková kovovýroba a interiérové systémy do komerčních prostor,“ popisuje Jan Musil s tím, že v portfoliu nadále zůstávají také zelené stěny a fasády.

Foto: LIKO-S Rezervační displej je integrovaný přímo do chytrého skla

Jelikož jsou na sobě obě hlavní divize relativně nezávislé, je to podle šéfa LIKO-S dobrá diverzifikace pro složitější časy, jaké jsou nyní. Kovovýroba teď prý roste výborně, v obratu i zisku, což dříve vždy nebylo. V interiérových systémech se zase firmě daří dostávat do nejzásadnějších projektů v Česku a na Slovensku. Stále více navíc vystrkuje LIKO-S růžky také v zahraničí.

„Za poslední dva roky jsme vyrostli o dalších padesát procent v Maďarsku, letos o šedesát procent vyrosteme v Indii, kde je ekonomika v boomu a je tam velký potenciál. A teď šlápneme do německy mluvících zemí,“ hlásí Jan Musil. Indie přitom není žádný náhodný úspěch. Pobočku v Bangalore tam má firma již téměř deset let a probíhá v ní i vlastní výroba, přičemž výrobky pak mohou putovat do celého regionu. Právě jihovýchodní Asii, ale také Spojené státy má LIKO-S pro následující roky vytyčené jako další expanzní cíle. Byznys v zahraničí by měl být stále větší a brzy přinášet do firemní kasy více peněz než domácí trh.