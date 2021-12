Rodinná firma LIKO-S ze Slavkova u Brna má od letošního roku nové vedení. Štafetu po svém otci Liborovi po třech dekádách převzal Jan Musil. V osmadvaceti letech se stal předsedou představenstva podniku, jehož tržby přesahují tři čtvrtě miliardy korun a který patří mezi evropské lídry v interiérových příčkách či akustice. V CzechCrunch Podcastu se s Janem Musilem bavíme o tom, jaké to je přebírat od rodičů firmu, která vznikla ještě před jeho narozením, a jak tranzice z generace na generaci vlastně probíhá.

„Lidé mi často gratulují k nové roli, ale já nevím, co na to mám říct, protože jsem zatím nic nedokázal. Mám za sebou teprve kvalifikaci a teď musím ukázat, zač je toho loket a že to zvládneme. Udělali jsme změnu v hodně turbulentní době, je to pro mě obrovská škola, každý den se spoustu věcí učím a věřím, že na to za pár let budu vzpomínat v dobrém,“ říká Jan Musil.

Vedení firmy, která je o několik let starší než on, přebíral letos na jaře a právě téma předávání podniků do rukou nastupující generace se v rodinných firmách skloňuje stále více, protože lidé, kteří hned po revoluci zakládali firmy, se nyní často blíží důchodovému věku. V případě LIKO-S jde zatím vše dobře.

„Oficiálně jsem vedení přebíral 1. dubna letošního roku. Táta ve firmě hned na začátek říkal, že to není apríl, ale že se to opravdu děje,“ směje se v podcastu Jan Musil a popisuje, zda bylo už odmala jasné, že jednou převezme rodinný podnik do svých rukou, co bylo při jednání s rodiči nejtěžší a jaké teď má sám plány. Nový díl CzechCrunch Podcastu si můžete pustit v přehrávači níže nebo ve vašich podcastových aplikacích, včetně Spotify, Apple Podcastů a Google Podcastů:

O čem dalším byla v podcastu s Janem Musilem řeč?

***

Janu Musilovi je sice teprve osmadvacet let, ale v LIKO-S už působí celou dekádu. Během ní si prošel různé role a fungování podniku poznal z mnoha stran, a tak věří, že ví vše potřebné, aby jeho řízení zvládl. Kvůli práci ani neodešel na vysokou školu. Po střední ve Velké Británii se chystal do Spojených států, jenže si mezitím dal rok volno. Během něj chtěl vyrazit na heliskiing do Japonska, ale neměl peníze, a tak se nechal zaměstnat u otce ve firmě, aby si na zábavu vydělal.

„Začal jsem dělat obchodního asistenta a ta práce mě začala tak bavit, že jsem už na vysokou nikdy neodešel,“ vzpomíná v podcastu Jan Musil. Dnes to bere jako svou velkou výhodu, protože kdyby ještě studoval, začínal by prý v byznysu mnohem později a bylo by téměř jistě nereálné, aby mu dnes rodiče svěřili otěže celé firmy. V podcastu popisuje i to, jak studia dohání a co mu v rozvoji pomáhá.

„Praxe ti ukáže, co nevíš a neumíš – a je na tobě, aby sis to zjistil nebo doučil,“ říká Musil. Jelikož měl v byznysu proti mnoha svým vrstevníkům náskok, tak se nebál vzít iniciativu do svých rukou. „Rozhodl jsem se, že si chci na sebe tu zodpovědnost vzít a že je lepší to udělat dřív, kdy jsem plný sil a energie a mohu se všemu věnovat naplno. A případně i třeba teď udělat nějaké chyby a rychle se z nich poučit, i to k tomu patří,“ popisuje svou cestu místopředseda představenstva LIKO-S.

V nové roli se mimo jiné učí zadávat práci svému tátovi, k němuž odmala vzhlížel, ať už v byznysu, tak třeba i při sportu, kdy ho otec vedl jako trenér. Teď mu ale třeba schvaluje také výplaty a ne všechny debaty ohledně předání moci z rodičů na potomky (Jan Musil má i starší sestru Hanu) byly vždy příjemné. „Člověk kombinuje emoce s byznysem, což není nikdy jednoduché, ale nakonec jsme se na všem domluvili,“ říká Musil mladší.

Libor Musil se svou manželkou Janou budovali firmu konzervativně, historicky neměli prakticky žádné dluhy a firmu tak předávali ve velice dobré kondici. „Teď je to o tom, abychom ji posunuli dál produktově i geograficky. Budujeme silnou mezinárodní a inovativní společnost, která je mistrem ve výrobě prémiovým stavebních systémů vytvářejících lepší budovy pro lidi a přírodu,“ plánuje Jan Musil.

Do jakých zemí se plánuje se značkou LIKO-S rozběhnout? Jak funguje rodinná rada a musí se vždy všichni na všem shodnout? Co ho v prvních měsících v nové funkci překvapilo a kde vidí největší výzvy? O tom všem hovoříme s Janem Musilem v novém díle CzechCrunch Podcastu, který můžete poslouchat na Spotify, Apple Podcastech a Google Podcastech i ve svých oblíbených podcastových aplikacích.