Češi rozhodli. Na Eurovizi, největší pěveckou show Evropy, posílají zpěvačku Aiko

Uložit 0

„Děláte si srandu? Opravdu?“ Tak zněla první slova popové zpěvačky Aiko, která za pár měsíců odcestuje do Švédska, aby reprezentovala Českou republiku na největší pěvecké soutěži Evropy. Původem ruská umělkyně vyhrála národní kolo, o jehož vítězi rozhodovali fanoušci v internetovém hlasování, a na Eurovizi se stane českým želízkem v hudebním ohni.

Aiko se v květnu příštího roku pokusí o něco, co se dosud žádnému českému zástupci v historii Eurovize nepodařilo – vyhrát. Nejvýše se Česká republika zatím umístila v roce 2018, kdy se zpěvák Mikolas Josef se skladbou Lie to Me probojoval až do finálové desítky a nakonec skončil šestý. Kromě něj se mezi deset nejlepších dostala už jen jedna česká kapela: Vesna, která letos skončila na desáté příčce.

Do švédského města Malmö, kde se další ročník Eurovize uskuteční, zamíří třiadvacetiletá Alena Shirmanová-Kostebelová alias Aiko s rytmickou písničkou Pedestal, se kterou se bude snažit porazit konkurenci skládající se z interpretů ze sedmatřiceti zemí. O postupu každého z nich budou v rámci semifinálových kol rozhodovat diváci z celého světa, kteří svými hlasy určí, kdo se dostane do finále. To pravidelně sledují desítky milionů lidí.

Rodačka z Moskvy, o níž se začalo mluvit mimo jiné díky její účasti v talentové soutěži SuperStar, které se zúčastnila v roce 2018, vydala své debutové EP před pěti lety, přičemž s prvním studiovým albem s názvem Expiration Date přišla teprve v roce 2020. Letos vydala druhou desku Fortune’s Child se skladbou Pedestal, s níž na Eurovizi pojede.

Zkušenosti s hudbou tak už několik let má, účast na Eurovizi, o kterou v národním kole bojovala s interprety jako Elly, Gianna Lei, Lenny, MYDY, Tom Sean a Tomas Robin, nicméně její dosavadní koncertní milníky překonává. S kým bude na mezinárodním poli soupeřit, se teprve průběžně určuje s tím, že všechna jména budou dostupná na oficiálním webu soutěže.