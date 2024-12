Češi se učí být dárci. Předloni darovali 18 miliard korun, několikanásobně víc než o deset let dřív

A zatímco skutečná celková darovaná suma tehdy podle odhadu odborníků přesáhla 18 miliard korun, ani loni si Češi zřejmě nevedli špatně. „I když dárcovství v roce 2023 ukazuje na korekci, částka téměř jistě přesáhne 15 miliard. To značí stále vysokou solidaritu v Česku,“ dodává Hejna. Loňský rok byl přitom také ve znamení silných událostí. Byla mezi nimi například prosincová střelba na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy nebo sbírka pro nemocného Martínka.

Data ukazují, že celková částka se tak vyrovná roku 2021, přitom počet dárců loni vzrostl. Nižší příspěvky patrně souvisí s napjatou ekonomickou situací.

Výzkum pro Úřad vlády vypracovala společnost STEM a podpořila ho Technologická agentura ČR. „Přináší unikátní data, která zahrnují nejen informace o částkách, jež Češi v posledních letech darovali, ale také jejich analýzu v kontextu dalších socioekonomických ukazatelů. Získáváme tak vůbec poprvé takto komplexní pohled na vývoj a trendy filantropie v Česku,“ říká zmocněnkyně vlády pro lidská práva Klára Šimáčková Laurenčíková. Data mají vládě pomoci porozumět dynamice dárcovství a efektivněji pak podporovat soukromé dárce a neziskový sektor.

Darování je zvyk jako každý jiný a během covidu se z něj i zvyk stal.

Další data z analýzy například ukazují na to, že se počet dárců v Česku zvyšuje. Od roku 2012 podíl fyzických osob, které darují, stoupl téměř o šedesát procent. To znamená, že loni uvedlo dar v daňových přiznáních 5,6 procenta právnických osob a 10,2 procenta fyzických osob. Může to mimo jiné znamenat, že ve společnosti roste povědomí a angažovanost v dobročinnosti.

Češi navíc začali darovat pravidelně. Loni přispívalo opakovaně 56 procent lidí a 44 procent firem. „Data potvrzují, že dárcovství se stává běžnou součástí života a zvyšuje se i poměrná částka darů. Zároveň ukazují závislost dárcovství na ekonomickém vývoji, která však není extrémní a lze ji sledovat hlavně u firem,“ komentuje Úřad vlády.

Studie se zaměřila rovněž na dárcovství napříč kraji. Podle očekávání z ní vychází, že bohatší kraje, kde jsou vyšší příjmy, mají vyšší podíl dárců i vyšší průměrný dar. Zajímavostí je ale Praha. Pražské firmy totiž v roce 2022 darovaly přes 4 miliardy korun. To je víc než polovina ze všech darů právnických osob v Česku. „Z hlediska podílu dárců ale Praha obsadila opačný konec žebříčku – podíl dárců mezi pražskými firmami patří v rámci Česka k nejnižším,“ uvádí Kateřina Duspivová ze STEM s tím, že předloni uplatnila v hlavním městě dar v daňovém přiznání jen čtyři procenta firem.

Podle dat platforem Darujme.cz a Donio.cz je pak prosinec nejštědřejším měsícem, Češi se ale naučili darovat po celý rok. V týdnu je to nejčastěji v pondělí. To suverénně vede poslední tři roky. „Darování je zvyk jako každý jiný a během covidu se z něj i zvyk stal. Z výzkumu mimochodem vyplývá, že darování lidem přináší štěstí a pocit uspokojení, takže když lidé darují jednou, zjistí, že to je jednoduché, přinese jim to malý kousek štěstí a udělají to znovu,“ uvedl před časem v rozhovoru pro CzechCrunch Mihalco.