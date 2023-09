Rekordní sbírka v Česku. Na Martínka se skládali běžní lidé, průměrná částka byla tři stovky

Mnoho dětí si tímhle myšlenkovým pochodem někdy prošlo: kdyby mi každý v Česku dal korunu, pak bych měl deset milionů. Teď se ukázalo, že něco podobného je vlastně reálné. Dvouletý Martínek trpí vzácným genetickým onemocněním – syndromem AADC, který ovlivňuje metabolismus neurotransmiterů v mozku. Malý chlapec je nyní zcela odkázán na pomoc rodičů. Nadějí by mohla být léčba, na kterou se začali hromadně skládat nejrůznější lidé. V době vydání článku poslali 130 milionů korun a částka stále roste.

„Je to úplný rekord. V Česku se až dosud vybralo nejvíce čtrnáct milionů korun, a to na ventilátory v době covidu. Tady je to v tuto chvíli 130 milionů na jeden individuální příběh. Je to sbírka, která přesahuje dokonce celou Evropu,“ říká pro CzechCrunch David Procházka, zakladatel crowdfundingové platformy Donio, která sbírku uspořádala. Konkrétně jde o rekord pro jednotlivce, Češi se ale činili například i ve sbírkách na jižní Moravu zasaženou tornádem, kde se vybralo dohromady přes miliardu.

Sbírka je navíc fascinující i v dalších aspektech, na Martínka se totiž skutečně složila široká veřejnost. Nejvyšší příspěvek činil dvě stě tisíc korun, což je podle Procházky u stamilionové částky neuvěřitelné. Za normálních okolností je téměř vždy jeden velký donor, firma, která přispěje milion nebo dva. Tady nikdo takový nebyl. Martínek měl v zádech 250 tisíc lidí, kteří v průměru přispěli třemi sty korunami.

Foto: Donio Češi v rekordní sbírce vybrali přes 130 milionů

Sbírka přitom na Doniu byla tři týdny a za tu dobu se podařilo vybrat osm milionů korun. I to byl úspěch, do cíle ale bylo daleko. Zlom nastal v okamžiku, kdy si výzvy všimla influencerka Nikol Leitgeb, dříve Štíbrová. Ta na svém Instagramu příběh zveřejnila, přidaly se další známé osobnosti a média a částka začala rapidně růst. Za pátek přibylo třicet milionů, o víkendu také. Vše dokonali dárci v pondělí, kdy jich přispělo nejvíc: sedmdesát tisíc lidí doplatilo přes 60 milionů.

Lidé začali věřit, že se to může opravdu podařit.

„Nikol má velmi silnou komunitu, 84 procent lidí přišlo z Instagramu, původ byl tedy u jejího účtu a pak u lidí, kteří to od ní převzali. Od té doby začaly peníze chodit rychle,“ líčí Procházka. Podpora celebrity přitom nezaručuje, že sbírka bude úspěšná. Jde právě o komunitu. Pokud je osobnost známá, ale nemá kolem sebe vybudovaný okruh fanoušků, na které by měla vliv, může na sbírku upozornit a nestane se vůbec nic.

Roli v celém příběhu sehrály ale i další faktory. „Lidé začali věřit, že se to může opravdu podařit. Když bylo vybráno kolem dvaceti milionů, bylo to pořád hrozně daleko. V pondělí lidé najednou viděli, že tam je přes šedesát a částka byla za půlkou cíle. V tu chvíli uvěřili, že i něco tak neuvěřitelného se může stát,“ líčí zakladatel Donia. Vysoká cílová částka sto milionů je vyburcovala.

Vliv měla také skutečnost, že chlapec trpí velmi vzácným genetickým onemocněním – na celém světě je asi 120 potvrzených případů. Často zvrací, mívá svalové křeče a také má výrazně oslabený polykací reflex. Martínek má navíc na podstoupení léčby jen určitý čas. Čím dříve přijde, tím větší je šance, že chlapec bude moci žít bez omezení. Naopak mezi pátým a sedmým rokem obvykle dochází k úmrtí. Speciální léčba genovou terapií, na kterou nepřispívá pojišťovna, je podle odborníků největší nadějí. Třetím faktorem, důležitým pro každou sbírku, jsou její zakladatelé a jejich aktivita, v tomto případě jde o samotné rodiče. „Může se to zdát jako samozřejmost, ale ne vždy lidé chtějí být takhle aktivní,“ uvádí Procházka.

A co bude následovat? Rodiče mají k dispozici plnou částku, která se nemusí danit. Ostatně jakákoliv veřejná sbírka je v Česku podle Procházky osvobozená od daně. Rodiče tak nyní obvolávají zahraniční kliniky, nejvíce se skloňuje Itálie nebo Francie. Bude také rozhodující, kdo nabídne nejbližší termín.

Jak vše dopadne, by se všichni přispěvatelé měli dozvědět. Donio chce rodičům nabídnout založení vlastního profilu, kde by lidé Martínkovu cestu mohli sledovat. „Vždycky se snažíme příběh odvyprávět od začátku až do konce,“ líčí Procházka. Pokud by to pro rodinu byla příliš velká zátěž, pak by se o doslov postarala sama crowdfundingová platforma. Ta nyní zažila neobvyklou návštěvnost, během víkendu přišlo na stránky 1,2 milionu lidí. Mnoho z nich po jednom daru pokračovalo dál a asi dvacet procent z nich přispělo i na další sbírky.