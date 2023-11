Češi si kupují kousek dalšího německého startupu. Zalíbil se jim projekt přenosných chatek

Uložit 0

Turismus je potřeba řešit jinak: udržitelněji, s možností dostat se dál do přírody, ale také flexibilněji, myslí si mladý německý projekt s názvem Raus, který rozsévá modulární a přenositelné ubytovací jednotky. A hodlá je rozšířit i do zahraničí. V expanzi i třeba s vývojem v online prostoru mu pomůžou i Češi. Raus totiž ohlásil finanční injekci přesahující 200 milionů, na které se podílí Rockaway Ventures. Podívejte se na telegrafický souhrn nové startupové investice.

Zainvestovaný startup: Raus

Kdo investuje: Z Česka Rockaway Ventures. Investiční kolo vede německý Roch Ventures a dál se ho zúčastnily fondy Speedinvest, 10x Founders i další. V rámci investice získala společnost Raus úvěr zajištěný aktivy od německé banky Varengold Bank.

Kolik a v jakém kole: Dohromady 8,5 milionu eur (209 milionů korun)

Sídlo startupu: Německo

Zakladatelé: Christopher Eilers (CFO), dřív výkonný ředitel ve společnosti SR Schlüssel Finance GmbH & Co a přes 11 let managing director v oblasti investment banking. Dále Johann Ahrlers (COO), který působil přes 18 let ve vrcholných pozících v oblasti hospitality (management of vacation rentals) napříč Evropou, a Julian Trautwein (CEO), který zkušenosti získával jako globální vedoucí komunikace a značky ve společnosti Tourlane nebo vedoucí komunikace pro Evropu v Airbnb.

Co startup dělá: Raus se pohybuje na trhu rekreačního ubytování, ale s poněkud neobvyklým přístupem. Buduje síť přenosných a udržitelných obytných jednotek, které lze snadno instalovat na různých místech. Takže technicky vybavené chaty poskytuje zájemcům k dispozici na místech uprostřed přírody, dál od městského ruchu. K tomu přihazuje doplňkové služby související s edukativními a gastronomickými zážitky v přírodě. V nabídce má třeba výlety s alpakami, exkurze na farmy, meditace s lektorem a balíčky s potravinami od místních farmářů.

Jak je startup velký: Raus doposud postavil přes 50 chatek a v roce 2024 plánuje zvýšit nabídku více než trojnásobně. Konkrétní finanční výsledky startup neuvádí. Zmiňuje jen nárůst, za uplynulý rok hlásí pětinásobný skok v příjmech, stejný nárůst počtu hostů oproti předchozímu roku a ztrojnásobení objemu nových rezervací.

Foto: Raus Startup Raus buduje síť přenosných obytných jednotek

Proč je to zajímavé a jaký je potenciál: Firma svůj rozvoj vidí jako reakci na poptávku po flexibilních a ekologických možnostech pro pobyt v přírodě a úniku z velkoměsta. Touha po odpovědnosti a udržitelnosti nás podle spoluzakladatele Juliana Trautweina bude provázet ještě mnoho let. Spoluprací se zemědělci a lesníky prý zároveň pozitivně ovlivnil zemědělské podniky tím, že jim poskytl příležitost k získání dodatečného příjmu. Ten pro místní partnery činí v průměru 1 500 eur měsíčně. „Raus má mimořádně zkušený a talentovaný tým, kterému se podařilo zaujmout vedoucí pozici v nově se rozvíjející vertikále na trhu s cestovním ruchem a bydlením, tedy v oblasti, ve které vidíme dlouhodobě velký potenciál pro inovaci a růst,“ dodává Dušan Zábrodský, generální partner Rockaway Ventures.

Na co startup plánuje využít investici: Rozšíření růstu značky, upevnění pozice v Německu, vývoj online platformy, inovaci produktů a ke geografické expanzi napříč Evropou, s níž chce začít během následujících týdnů v sousedním Rakousku. Příští rok firma hodlá zřídit další komunitní místa, zdokonalit vlastní technologii pro pobyt i rozšířit platformu o další produkty a služby.