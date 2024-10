Češi stvořili sci-fi verzi Heroes of Might and Magic. Miliony na ni získali díky simulátoru nemocnice

Uložit 1

Strategická série Heroes of Might and Magic je dodneška mezi hráči – a o těch českých to platí obzvlášť – kult. Není tedy divu, že inspirovala i domácí vývojáře. Pražské studio Oxymoron Games právě vydalo svou hru Silence of the Siren, která si bere herní vzor právě z legendárních Heroes, ale vše přesouvá do sci-fi světa ovlivněného Dunou nebo Warhammerem.

Je jich v týmu jen osm, ale vytyčili si docela nelehký úkol. Přepracovat jednu z videoherních ikon po svém, ale zároveň se zachováním toho, co ji činilo výjimečnou. Čeští vývojáři ze studia Oxymoron Games se ale do své sci-fi verze Heroes of Might and Magic nepustili jen tak náhodou, ve videoherním vývoji to nejsou žádní nováčci. Však stojí za realistickým – a úspěšným – simulátorem nemocnice Project Hospital.

Jejich novinku Silence of the Siren na Steamu pořídíte za 25,49 eura (zhruba 650 korun). Hra je v takzvaném předběžném přístupu, tedy v plně hratelné verzi, do níž budou vývojáři aktivně přidávat zbývající obsah. V současnosti tak nabídne tři z plánovaných pěti stran futuristického konfliktu, ve kterém se po vzoru Heroes stanete vojevůdcem, který v tahové strategii rozhoduje o budování vaší říše i o velení jednotkám na bojišti. Samozřejmě šestiúhelníkovém.

„Když jsme před rokem vydali demo, byla v něm už většina herních funkcionalit implementována, ale obsahově byla hra velmi skromná. Poslední rok se tedy týkal především práce na obsahu, na nové hratelné frakci, na mapách, na kampani, přibylo toho opravdu hodně,“ říká pro CzechCrunch hlavní designér Roman Pítr.

Silence of the Siren je podle vývojářů inspirované sérií Heroes of Might and Magic především v základních principech, jako je průzkum mapy plné nebezpečí, budování hradu – pardon, sci-fi základny – a rekrutování armády i jejímu velení. „Ale prostředím nebo některými detaily si jde vlastní cestou,“ popsal už dříve další z vývojářů Jan Beneš.

Právě zasazení do světa laserů, robotů a krtkolidí, a nikoliv mezi elfy, skřety a kouzelníky Silence of the Siren zaujme nejvíc. V tomto ohledu se od svého heroesovského vzoru liší, ale i příběhové prvky mají zvučnou inspiraci. „Ovlivnila nás řada sci-fi děl, ale jedny z nejdůležitějších pro nás byly Duna a Warhammer 40 000,“ dodal Beneš s odkazem na známá fiktivní univerza.

Do ambiciózního projektu se Pítr, Beneš a spol. pustili i díky úspěchu své předchozí hry Project Hospital. „Letos jsme oslavili půl milionu prodaných kopií, takže laťka pro Silence of the Siren je velmi vysoko. A platí, že pokud by se v prodejích vyrovnalo Project Hospital, byl by to pro nás obrovský úspěch. Ale základ spočívá v tom, že se pokryjí náklady na vývoj a my se budeme moct pustit do další hry,“ říká Pítr.

Nemocniční simulátor pražskému studiu od svého vydání v roce 2018 přinesl tržby ve vyšších desítkách milionů korun. „Finanční situace studia je stabilní a tým šlape jako hodinky. Prodeje sice s postupem času klesají, ale pořád je to pro nás stabilní příjem, který nám zajišťuje tvůrčí i personální svobodu,“ popisuje designér.

Jestli se novému titulu povede zaujmout hráče podobně jako prvotině Oxymoron Games, to můžete částečně zhodnotit i bez přímého pořízení. Silence of the Siren na Steamu nabízí kromě nákupu i hratelné demo. Hra je samozřejmě dostupná v češtině.

A kdyby se vám snad sci-fi pojetí kultovního titulu – mimochodem, Heroes 3 nedávno oslavili 25 let od vydání – nepozdávalo, ale chtěli byste si starou známou značku přece jenom nějak osvěžit, mrkněte se na nedávno vydanou deskovou hru Heroes of Might and Magic. Je zábavná a věrná předloze.