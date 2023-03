Češi v pandemii vsadili na těžbu bitcoinu a rozjeli stamilionový byznys. Prim hraje čistá energie

Než Jakub Hlavenka a Michal Bílek začali s vlastním kryptoměnovým byznysem, nějaký čas s virtuálními měnami experimentovali. Za zaryté fanoušky bitcoinu se ale nepovažují. Na kryptoměny se podívali ryze pragmaticky a ukázali, že kolem nich jde postavit byznys, aniž byste museli každý den vášnivě debatovat o tom, jestli je bitcoin jediná správná cesta vpřed, nebo ne. Z Hlavenky s Bílkem se stali kryptotěžaři a jejich společnost 2Bminer patří mezi rychle rostoucí hráče v poskytování těžebních strojů na bitcoiny. Roční obrat počítají ve stovkách milionů korun a poutají pozornost po celém světě i kvůli důrazu na využití zbytkové energie z obnovitelných zdrojů.

Kdybyste se na Jakuba Hlavenku a Michala Bílka zeptali v kryptosvětě před dvěma lety, asi by všichni jen kroutili hlavou, že je neznají. Oba tehdy měli vlastní projekty, které s kryptem neměli nic společného. Bílek provozoval eventovou agenturu, Hlavenka podnikal v logistice ve Spojených státech. Jelikož s byznysem obou zacloumala pandemie koronaviru, hledali novou výzvu. Rozhodli se tedy spojit síly a zkusit štěstí v kryptu. A přestože je kryptoměnový svět někdy možná ještě divočejší než pandemie, zatím jim tato sázka slušně vychází.

„Kryptopionýrům jsme v podstatě za zády postavili fabriku v oboru, ve kterém jsou oni daleko déle než my,“ usmívá se Bílek. První těžební stroje pro 2Bminer pořídili v roce 2021. Tou dobou byl bitcoin na své historicky nejvyšší hodnotě, což hnalo nahoru také ceny těžebních strojů. Zakladatelé tehdy podnikání rozjížděli na vlastní náklady, a tak to byl zpočátku poměrně velký risk, minimálně co do výše investované částky. „Stroj tehdy stál minimálně 350 tisíc korun,“ říká Hlavenka. Navíc na ně museli čekat dlouhé měsíce, až na přelomu let 2021 a 2022 konečně začali těžit.

Bitcoin a spol. se dolují prostřednictvím nadupaných počítačů, které pracují nepřetržitě na vysoký výkon. Je to podobné, jako kdyby měl člověk celý den spuštěnou graficky náročnou počítačovou hru, a ještě do toho stříhal 4K video. Počítače totiž řeší složité matematické operace, kterými ověřují všechny transakce. Jako odměnu za to pak dostávají kus samotné kryptoměny. Provoz těžebních strojů je kvůli energetické náročnosti stále poměrně drahý, 2Bminer počítače proto zapojují hlavně na místech s přebytkem energie, která by jinak přišla vniveč.

Skutečnost, že zakladatelé 2Bmineru zpočátku nakupovali těžební stroje výhradně za vlastní kapitál, se nakonec ukázala jako značná konkurenční výhoda. Oproti jiným těžařům, kteří si na stroje na začátku půjčili, nejenže nemusí splácet žádné půjčky, ale hlavně zatím nemuseli své výdaje pokrývat z vytěžených kryptoměn. „Když bitcoin padá a vy jste v dluhu, je to velký problém. Nemáte na složenky, začínáte směňovat těžbu, a jakmile s tím začnete, bývá z toho strmý pád,“ vysvětluje Bílek. Z případných krachů konkurence se čeští kryptotěžaři vyloženě neradují, nicméně to na druhou stranu často znamená výprodej strojů za výhodnou cenu.

Služba 2Bminer spočívá v nákupu počítačů pro těžbu klientům, jejich správě a případném servisu. Jejich činnost lze sledovat na dálku v mobilní aplikaci. 2Bminer chce navíc letos spustit tržiště, kde si klienti budou moci kupovat a prodávat použité stroje a vydolované měny dále investovat. To, aby stroje těžily bitcoiny nepřetržitě, přitom není jen v zájmu zákazníků, ale také samotného 2Bmineru. Jeho byznys model je totiž postavený primárně na provizích ze samotné těžby. Pokud tedy nevydělává klient, nevydělává ani 2Bminer.

Nový stroj změnil hru

V poslední době zároveň těžbu výrazně zefektivnila nová generace výkonných počítačů. „Na trh přišel Bitmain Antminer L7 a je to opravdu gamechanger,“ říká Bílek. Jeho hlavní výhodou je, že dokáže rychleji vytěžit větší objem kryptoměny. Pro představu – dlouho nejprodávanější stroj od 2Bmineru uměl vytěžit 0,1 bitcoinu ročně (zhruba 49 tisíc korun), ten nový zvládne za dvanáct měsíců získat při aktuálních kurzech 0,5 bitcoinu (zhruba 246 tisíc korun). Některé by mohlo odradit, že tyto stroje dolují jen alternativní kryptoměny, ale čeští kryptotěžaři je mají napojené na burzu, kde je rovnou směňují za bitcoin.

Aktuální návratnost stroje Bitmain Antminer L7, která se mění v závislosti na vývoji cen kryptoměn, je podle 2Bmineru zhruba třináct až čtrnáct měsíců. Stojí 350 tisíc korun a měsíčně v přepočtu vynese asi 22 tisíc korun. Výnosnější stroje hrály byznysu 2Bminer logicky do noty. V roce 2022 jejich zákazníkům získaly osmkrát více kryptoměn než v předchozím roce. Loni také kryptotěžaři ztrojnásobili počet těžebních strojů a jejich přístroje dnes měsíčně vytěží téměř deset bitcoinů (zhruba pět milionů korun).

Obrat spojený s prodejem těžebních strojů byl loni podle Hlavenky s Bílkem okolo 140 milionů korun. Letos plánují dosáhnout na 250 až 500 milionů korun. Velký rozptyl udávají zejména proto, že zájem o těžbu může ovlivnit i dění na kryptotrhu, který je teď v útlumu. Byznys 2Bmineru na tom nicméně není přímo závislý, a roste i přes to, že se dnes na stroje nestojí takové fronty jako v době, kdy byla hodnota bitcoinu na vrcholu. „Nechodí tolik zákazníků, ale přijde třeba člověk, který rovnou koupí padesát strojů, protože to bere jako dlouhodobou investici,“ popisuje Bílek.

Přečtěte si takéČeši ze Salvadoru, kde se platí bitcoiny i dolary: kryptopeněženku tu má každý, hotovost ale vede

Byznys s kryptoměnami české těžaře také zavedl až do středoamerického Salvadoru, který má bitcoin jako jednu z oficiálních měn. Lidé ho tam používají převážně jako transakční měnu, ke každodennímu placení stále slouží hlavně hotovost, konkrétně americký dolar. Těžba kryptoměn má v Salvadoru potenciál i proto, že kvůli hojnosti sopek řeší již zmíněný přebytek energie, kterou lze využít právě pro zapojení těžebních strojů. Prozatím však 2Bminer funguje jinde.

V současnosti už přebytkovou energii využívá v hostingu u vodní elektrárny ve státě Washington na severozápadě Spojených států. „Elektrárna tam má nadbytek třicet megawattů a majitelé neví, co s tím,“ uvádí Hlavenka. Stroje mají Češi i v dalších lokalitách ve Spojených státech, třeba v Nebrasce nebo na Floridě. Celkově mají dnes pro klienty po světě šest hostingů.

Místo pro hosting vybírají podle několika kritérií. Hodnotí bezpečnost dané země a demokratické uspořádání, vymahatelnost práva nebo dostatek zdrojů zelené energie. V neposlední řadě také berou ohled na podnebí. Kvůli správnému fungování strojů nesmí být ani moc teplo, ani moc zima, takže ideální je mírný podnebný pás.

Foto: 2Bminer Český 2bminer má své těžební stroje například v americkém Austinu

Umístění přístrojů v Abú Dhabí ve Spojených arabských emirátech je ale důkazem, že to jde i v extrémnějších podmínkách. Bez speciálních opatření se to nicméně neobešlo. Nechybí tak vodní chlazení nebo rosná stěna. „Ventilátory také vytahují vzduch ze serverovny ven, místo aby ho nasávaly dovnitř,“ popisuje Bílek specifika umístění na Blízkém východě, kde je 2Bminer jednou ze dvou společností s licencí k těžbě bitcoinů.

Těžební stroje sice má 2Bminer rozmístěné různě po světě, klientela je ale stále převážně česká. Část pak tvoří i lidé ze zemí, kde mají podnikatelé těžební stroje zapojené, tedy ze Spojených arabských emirátů nebo USA. Letos chce firma své služby nabídnout zájemcům na nových trzích, například v Polsku nebo Chorvatsku. Celkem dnes má zhruba 150 klientů a výměnou za plný servis si od nich bere dvacetiprocentní podíl z vytěžené kryptoměny.

V souvislosti s postupným rozmachem kryptoměn, ale také s nedávným pádem burzy FTX se ve Spojených státech i v Evropě mluví o větší regulaci virtuálních platidel. Na rozdíl od kryptoměnových směnáren a burz však případná omezení byznysmeny z 2Bmineru patrně tolik trápit nebudou. „Když přijde větší regulace, začnou celé oblasti věřit větší investoři. Tím pádem budou víc investovat do krypta, vzroste cena bitcoinu a také zájem o těžbu, pro nás tedy ideální situace,“ dodává Hlavenka.