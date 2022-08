Češi prodávají do celého světa stroje na těžbu bitcoinu. Zaujali tím i královskou rodinu v Emirátech

Ještě před pár lety by Jakuba Hlavenku nenapadlo, že si bude ve Spojených arabských emirátech podávat ruce se zástupci tamní královské rodiny a uzavírat jeden velký obchod za druhým. Pak ale přišla pandemie, dnes čtyřiatřicetiletému rodákovi ze Strakonic ztroskotal byznys s dovozem zboží do zámoří, a tak hledal nové příležitosti. Přilákaly ho kryptoměny, u nichž do té doby zkoušel štěstí jen spekulacemi. Dnes na nich s kolegou Michalem Bílkem staví rychle rostoucí byznys. Zájemcům po celém světě nabízí stroje, které těží bitcoin.

Historie projektu 2bminer zatím není příliš dlouhá. Rozjel se pořádně teprve před necelým rokem, ale už stihl expandovat do několika zemí a klientům z celého světa prodal několik stovek těžebních strojů. Jde o výkonné „počítače“ zvané ASIC, které jsou přímo vytvořené pro řešení kryptografických úloh a optimalizované pro spotřebu energie. K ničemu jinému než k dolování nejpopulárnější kryptoměny na světě neslouží a stojí statisíce korun.

Zájem je o ně však velký, protože hodnota samotného bitcoinu může být potenciálně ještě mnohem větší. Jakub Hlavenka s Michalem Bílkem dnes v 2bmineru řídí více než sedmdesátihlavý tým, který zajišťuje klientům kompletní servis těchto strojů včetně jejich nákupu a umístění ve vybraných hostingových centrech, kde jsou pro těžbu optimální podmínky.

Brzy po svém startu navíc přilákali pozornost šejka Ahmeda bin Sa’ída Ál Maktúma, bohatého člena vládnoucí dynastie dubajského emirátu. S jeho společností Seed Group uzavřeli strategické partnerství, které 2bmineru umožní dál rozvíjet aktivity v regionu. Ve velkém rozhovoru pro CzechCrunch nyní Jakub Hlavenka popisuje, jak se nápad na těžbu bitcoinů rodil, co všechno zákazníkům po celém světě nabízí a podle čeho si vybírá, kam bude výkonné těžební stroje umisťovat.

Jak jste se dostali k tomu, že budete po světě prodávat zařízení na těžbu bitcoinu?

Projekt 2bminer vznikl jako reakce na pandemii. Dříve jsem se věnoval importu do Spojených států, šlo převážně o zboží do restaurací a hotelů, které dostalo během pandemie dost zabrat. Rozhodl jsem se proto změnit obor. Kryptoměny jsem do té doby znal hlavně díky spekulacím, ale lákalo mě postavit v tomto odvětví legitimní byznys. Napadl mě relativně jednoduchý byznys plán, kdy bychom byli s každým dalším těžařem na stejné lodi tím, že bychom se dělili o výnosy z těžby bitcoinů.

Foto: Depositphotos K těžbě bitcoinů se používají speciální stroje zvané ASIC

Můžete už prozradit nějaká čísla?

S prodejem jsme aktivně začali koncem loňského října. Od té doby jsme po celém světě prodali přes 300 těžebních strojů v hodnotě převyšující 90 milionů korun. Letos v červnu se nám podařilo podepsat spolupráci s královskou rodinou ve Spojených arabských emirátech. Tamní královská kancelář Seed Group nám nyní pomáhá s expanzí po celém regionu Blízkého východu a Severní Afriky. V Abú Dhabí jsme zároveň otevřeli náš další hosting a vedle Blízkého východu připravujeme také expanzi po Evropě.

Jak je celý projekt financován?

Od začátku jsme zatím byli schopni financovat svůj provoz vlastními prostředky. Dokázali jsme bez cizího kapitálu expandovat do Spojených arabských emirátů, koupit vývojářskou firmu, která pro nás programovala těžební software, a zároveň vydat vlastní software na sledování těžebního zařízení v reálném čase včetně automatického vyplácení na peněženky klientů. Umožňujeme i procentuální rozdělení jednotlivých strojů pro případy, kdy si klient přeje vyplácet různé podíly na těžbě na různé peněženky. Výnosy z těžby pak lze využívat například jako benefit pro zaměstnance.

Budete pro další rozvoj hledat investory?

Už přišlo několik nabídek, a to i ze strany našich klientů, na odkup podílu ve firmě. Prozatím jsme se snažili co nejdále dojít vlastními silami, ale nyní se zajímavým nabídkám nutně bránit nebudeme. Vidíme další příležitosti pro růst, ale už jsme limitováni vlastním kapitálem. Ideálně by nicméně měl nový partner kromě kapitálu přinést i synergie v rámci expanze do dalších zemí nebo rozvoje naší softwarové platformy.

Jsme s klientem na stejné lodi – když nevydělává on, tak ani my z jeho stroje nic nemáme.

Znamená to, že 2bminer je již v zisku?

Náš obchodní model je koncipován tak, že jsme v zisku prakticky od prvního dne od založení. Nicméně téměř všechny vydělané peníze investujeme zpět do vývoje. Jsme sami těžaři, a tak nás baví naše systémy neustále vylepšovat.

Kolik lidí dnes máte v týmu?

Máme po celém světě zhruba 75 lidí. Tvoří ho převážně externí skupiny specializované na dané odvětví. Postupně je však zařazujeme do našeho holdingu a přecházíme na interní formu spolupráce. Vedle mě a spoluzakladatele Michala Bílka je naším klíčovým partnerem také Jáchym Petřík z advokátní kanceláře Arrows, který zajišťuje veškeré právní záležitosti. Dále máme patnáct lidí v Česku, kde se řeší převážně IT, podpora a obchod, dalších deset lidí v Texasu a pětadvacet v Nevadě a Nebrasce pro správu tamních hostingů a servis strojů. V Abú Dhabí máme aktuálně sedm lidí a v Dubaji pro nás externě díky spolupráci se Seed Group pracuje dalších jedenáct kolegů.

Co všechno 2bminer pro své klienty nabízí?

Unikátnost našich služeb tkví v jejich komplexnosti. Jednak zajišťujeme kompletní nákup těžebního stroje od prověřených dodavatelů včetně dopravy stroje do jednoho z našich hostingů. Po celou dobu životnosti stroje zajišťujeme servis, včetně záručních i pozáručních oprav, výměn komponent a zrychlování stroje za použití speciálních chladicích technologií. Pro klienta dokážeme jeho stroj i kdykoliv znovu prodat, díky umístění na levné elektřině a v kvalitním hostingu navíc v prvních letech příliš neklesá jeho cena. Pro těžební stroje si zároveň vyvíjíme vlastní software, který umožňuje jednoduchý přístup k pozorování výkonu našich strojů či kontrolu vyplácení těžby. Náš servis pak pro klienta představuje pasivní příjem ze zakoupeného stroje bez starostí, které z takového provozu běžně plynou. Čistá těžba po odečtení našeho servisního poplatku jde automaticky na jeho peněženku v intervalech, které si klient sám nastaví.

Váš byznys model je tedy postavený především na provizích ze samotné těžby bitcoinů?

Ano. Tím pádem jsme s klientem na stejné lodi – když nevydělává on, tak ani my z jeho stroje nic nemáme. Proto vždy děláme maximum pro to, aby stroje běžely bez výpadků 24/7. Stroje jako takové mění svou cenu téměř každý den a máme na nich jen malou marži pro obchod a kurzovou pojistku včetně nákladu na přepravu od výrobce do místa hostingu. Na ceně energií či spotřebě stroje nic nemáme, zde fakturujeme náklad ve stejné výši přímo klientovi. Tato částka se platí na rok dopředu a je smluvně fixována.

Foto: 2bminer Jakub Hlavenka a Michal Bílek, zakladatelé 2bminer

Jak moc je návratnost investice přes 2bminer závislá na ceně bitcoinu?

Těžaře na rozdíl od lidí nakupujících kryptoměny směnný kurz zase až tak trápit nemusí. Když jste těžař a směnný kurz jde dolů, v praxi to pro vás znamená dvě věci. Zaprvé je pravděpodobně levnější těžební zařízení. Zadruhé většinou klesá také obtížnost těžby. Jinými slovy těžíte více tokenů za nižší pořizovací náklady. Cena bitcoinu vás zajímá až ve chvíli, kdy se odhodláte tokeny směnit.

Kolik peněz si mám připravit, pokud chci začít těžit bitcoin? A jaká bude návratnost?

Aktuálně se běžné stroje pohybují kolem 175 tisíc korun plus energie na celý rok v hodnotě 55 tisíc korun. Začít těžit můžou v rámci jednoho týdne. Když před půlrokem stál jeden bitcoin přes 60 tisíc dolarů, kupovali jsme stejné stroje za 320 tisíc korun. Návratnost se nyní pohybuje kolem dvou let, avšak hodně záleží na tom, jak s vytěženou kryptoměnou klient pracuje. Nově máme také možnost nákupu strojů, které budou teprve vyrobeny – u nich se cena pohybuje kolem 135 tisíc korun a dodání je zhruba tři měsíce od objednávky. U nich je návratnost kolem 1,5 roku.

Nabízíte také těžbu jiných kryptoměn než bitcoin?

Nabízíme také těžbu takzvaných altcoinů, konkrétně pro klienty těžíme litecoin a dogecoin. Těžba altcoinů je však více specifická a vyžaduje další znalosti, zejména obchodování a spekulování, což může přinést dodatečné zisky, ale také ztrátu. Drtivá většina našich klientů stejně jako my důvěřuje bitcoinu.

Těžíte v Austinu či Nebrasce ve Spojených státech a nově také v Abú Dhabí. Proč právě tam?

Pro výběr místa vždy rozhoduje více faktorů. Prvním důležitým bodem je udržitelnost v dané lokalitě. Austin například funguje na solární a větrné elektrárně, zbytek pak čerpá ze zbytkové energie v síti. Tyto možnosti jsou na místech, kde je velká rozloha, není možné už energii poslat někam dál a místní obyvatelstvo jí má více, než dokáže využít. Zde jsou těžaři vítáni. Hodně podobně na tom jsou i ostatní hostingy. Druhým důležitým faktorem je konečná cena za kilowatthodinu, která se na všech našich hostinzích pohybuje kolem 70 až 90 haléřů, což je oproti České republice zásadní rozdíl. Po započtení chlazení a dalších poplatků je pak finální cena za kWh kolem 1,6 koruny. Třetím faktorem je pak politická stabilita a celkové zabezpečení. Chodí nám mnoho cenově zajímavých nabídek na hosting ze zemí třetího světa nebo zemí, kde určitá skupina využila politického vlivu pro zvýhodnění těžby.

Do takových zemí nechcete?

Protože se nejedná o levné stroje, nemůžeme si dovolit riskovat jejich zaslání do míst, kde by mohly být po změně politické situace vykázány, nebo dokonce zabaveny vládou. Stejně tak je pro nás důležité, aby na stroje byla dostatečně připravena tamní infrastruktura. Například Kazachstán nabízel velmi výhodné ceny, ale nejsou připraveni na takový odběr energie, který se k nim nahrnul kvůli těžařům z Číny. Nakonec pak v zimních měsících musí volit mezi těžaři a obyvatelstvem, aby předešli blackoutu.

Jak důležitá je pro váš rozvoj spolupráce se Seed Group? Jsou v Emirátech těžba kryptoměn a nakládání s nimi nějak regulovány?

Spojené arabské emiráty obecně velmi podporují blockchainové technologie i samotnou těžbu. Dělají vše pro to, aby se staly v této oblasti světovým centrem. Těžba kryptoměn ani nakládání s nimi nejsou v Emirátech nijak regulovány. Dnes už i velké realitní společnosti jako Emaar nabízí možnost koupit nemovitost za bitcoiny a připojují se i další služby. Aktuálně se v Emirátech hlídají směnárny a tvůrci různých investičních produktů.

Jak máte zaručeno, že čerpáte energii z obnovitelných zdrojů?

Na každé z našich smluv s hostingy vidíme, kdo je dodavatelem energií. Tyto smlouvy si ověřujeme a děláme pravidelné inspekce. Pokud má být těžba kryptoměn jednou provždy akceptována, musí stavět na obnovitelných zdrojích. Je až neuvěřitelné, kolik nových vodních, solárních a dalších elektráren za poslední roky vzniklo, mnoho z nich právě díky těžbě kryptoměn.

Říkáte, že z 95 % těžíte na nejvýkonnějších ASIC minerech na světě. Jaká je aktuálně dostupnost těchto zařízení? Máte jich dostatek?

Dostupnost ASIC minerů je jen jedním z faktorů. Druhým a možná důležitějším je důvěryhodnost zdroje. Nabídek ASIC minerů na internetu naleznete opravdu hodně. Mnohdy i za lepší ceny, než nabízí přímo fabrika samotná. Jelikož se jedná o velice nákladná zařízení, nikoho asi nepřekvapí, že mnoho těchto inzerátů je podvodných. V tomto byznysu se totiž velice často platí v kryptoměnách, předem a většinou dodavatelům z Asie. Takový nákup se pak tak trochu rovná zakoupenému lístku do tomboly. Druhou a snad ještě zásadnější otázkou pak je, kdo pár vašich strojů přijme do hostingu? Pro velké hráče na trhu jste jen malinký mraveneček, který představuje spíše problém a řadu papírování. U malého hostingu pak zase není garantovaná úroveň služeb a velice často dochází k úpravě cen za energie nebo služeb v průběhu kontraktu. Běžné jsou také dlouhodobé výpadky bez urgentního řešení.

Foto: 2bminer Český 2bminer má své těžební stroje například v americkém Austinu

Proto jste se pustili do budování vlastních hostingů?

Ano, viděli jsme v tom díru na trhu. Máme spolehlivé, prověřené dodavatele a máme vlastní hostingy pro všechny velikosti klientů. Strojů máme dostatek a termíny dodání se pohybují od několika dnů (za tuto službu se připlácí) až po dodávku za jeden až dva měsíce. Dodávky s delším termínem pak dodavateli umožní lépe plánovat výrobu a dát lepší cenu.

Věnujete se i takzvanému flare gas miningu, tedy těžbě na odpadních plynech u ropných stanic. Jaký je rozdíl proti klasické těžbě jinde?

Jde o revoluční řešení, kdy využíváte zbytkového plynu, který vzniká při těžbě ropy. Ropné stanice tento plyn pálí, protože ho doposud neuměly využít. My ho za pomoci speciálních technologií a softwaru dokážeme zpracovat a těžit na něm krypto místo toho, aby znečišťoval vzduch.

Co dalšího máte v plánu?

Připravujeme další novinky, díky kterým naši klienti budou například moci jednoduše prodat své zapojené stroje kterémukoliv z našich dalších klientů napříč kontinenty. Uzavřeli jsme spolupráci s kryptosměnárnou CoinMENA, která díky tomu otevřela registraci i pro české zájemce, a tak bude v budoucnu možné směnit vytěžené digitální mince za eura či jiné fiat měny a obráceně. Pro naše klienty v hostingu v Abú Dhabí také připravujeme řešení ponorného kapalinového chlazení, které umožňuje zvýšit výkon zakoupeného stroje až na 180 procent jeho původního výkonu, aniž by se zkracovala jeho životnost.

Kolik strojů byste chtěli v letošním roce prodat a jaký máte plán pro následující roky?

Plánujeme pro více oblastí najednou. Pro Spojené arabské emiráty je stanoven prodej na 360 strojů za první rok. V Česku bychom chtěli udržet nastavené tempo a letos uzavřít prodejem 300 nových strojů. Chceme otevřít pobočky ve Španělsku a Francii, kde už je spolupráce rozjednaná. Čím větší jsme, tím lepší podmínky můžeme nabídnout našim klientům. Budeme moci otevírat více moderních hostingů a vytvářet energeticky efektivnější řešení pro těžbu.