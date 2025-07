Jako datový vědec roky působil v bývalém Avastu, teď tvoří lék proti informačnímu zahlcení i FOMO

Uložit 0

Informační zahlcení a strach, že vám něco důležitého uteče? Startup Aim, za kterým stojí Michal Najman a investiční skupina Miton, na to má prý lék. Buduje totiž vlastního agenta umělé inteligence, který má podnikatelům a investorům doručovat jen to nejpodstatnější ze záplavy informací. Projekt vznikl jako reakce na rostoucí zahlcení podcasty, newslettery a sociálními sítěmi.

Agent Aimu analyzuje podcasty, fóra, sociální sítě i newslettery a přizpůsobuje výstupy konkrétnímu uživateli. „Zásadní skupinou jsou zakladatelé a majitelé firem, kteří nemají čas vše sledovat, ale i zmínka v malém podcastu může změnit jejich přemýšlení o byznysu,“ vysvětluje Najman, jenž předtím mimo jiné téměř čtyři roky působil jako datový vědec v Genu (bývalý Avast). Věří, že se svým projektem pomůže bojovat také proti tzv. FOMO, tedy strachu, že člověku něco unikne.

„Aim se nestará o společně strávený čas. Chce doručit relevantní informace v co nejkratším čase a pak vás nechat jít dělat, co potřebujete,“ pokračuje Najman. Nástroj zatím funguje v neveřejné betě, první platící klienti už přicházejí ze světa startupů a venture kapitálu. Miton, jakožto zakládající investor, do startupu vložil 300 tisíc eur (zhruba 7,5 milionu korun). „Chtěli jsme AI analytika, který přesně zná kontext každého z nás a dokáže se zlepšovat s časem,“ komentuje Tomáš Matějček, jenž se za Miton bude věnovat rozvoji produktu.