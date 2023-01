Česká aplikace pro duševní zdraví boduje po celém světě. Investoři jí posílají dalších 36 milionů

Další milník na cestě za lepší duševní pohodou lidí po celém světě si připisují Jiří Diblík a Ondřej Kopecký. Zakladatelé aplikace VOS.health se před dvěma lety vydali do Spojených států, kde chtěli pro svůj projekt přilákat další investory a získat milion uživatelů. Obě mety se jim už podařilo splnit. Jejich služby podle jejich vyjádření používají dva miliony lidí ve 170 zemích a devíti jazycích a připojují se k nim i další investoři. V novém kole posílají do VOS.health 1,5 milionu eur (36 milionů korun) tuzemští Soulmates Ventures a Purple Ventures, k nimž se připojují i stávající investoři v podobě Mitonu a Reflex Capital. Čtveřice českých subjektů už do firmy vložila více než 70 milionů korun.

Mobilní aplikace VOS.health má lidem pomáhat překonávat psychicky náročné situace, udržovat přehled o jejich náladě a pracovat na dlouhodobém zvýšení spokojenosti. Způsobů, jak na to, využívá hned několik. Jiří Diblík s Ondřejem Kopeckým a svým týmem vyvíjí celou platformu již několik let. V roce 2021 se rozhodli opustit vývojářské studio Qusion, které také založili a v rámci něhož původně VOS.health vzniklo, aby se mohli naplno soustředit na svou takzvanou wellbeing aplikaci. Té se totiž začalo dařit a vedle velkého počtu uživatelů už má také generovat měsíční tržby v řádech milionů korun.

„Věříme, že s podporou našich investorů budeme moci pokračovat v rozvoji a rozšíření našich služeb pro pomoc lidem s péčí o duševní zdraví a přinášet zcela nové inovace. Podle Světové zdravotnické organizace v roce 2019 žil jeden z osmi lidí, neboli 970 milionů lidí na celém světě, s duševní poruchou, přičemž nejčastějšími byly ty úzkostné a depresivní. Vidíme však, že mezi lidmi roste popularita technologií, které dokáží efektivně pracovat s mentálním zdravím,“ říká čtyřiadvacetiletý Jiří Diblík, který projekt založil spolu s pětadvacetiletým Ondřejem Kopeckým.

Zakladatelé VOS.health věří, že propojení technologií a expertů v oblasti psychologie dokáže pomáhat v globálním měřítku. Jejich aplikace proto nabízí osobní wellbeing plán pro každého uživatele, analýzu duševního zdraví nebo možnost komunikovat s psychologickými poradci. Firma uvádí, že platformu využívají dva miliony lidí, byť neříká, zda jde o aktivní uživatele, nebo o celkový počet lidí, kteří si aplikaci kdy stáhli. Každý týden s ní mají nicméně pracovat stovky tisíc uživatelů. Nová investice má nyní posloužit k přidání dalších funkcí a celkovému rozvoji projektu, za nímž stojí osmičlenný tým vývojářů a několik psychologů a expertů v oblasti duševního zdraví.

Roční předplatné VOS.health, na němž je postaven byznys model celého projektu, stojí v Česku 899 korun. To je podle zakladatelů mnohem méně než pouhá jedna terapie v této oblasti. Aplikace je na trhu dva roky a všiml si jí také Apple, který ji loni vybral jako aplikaci dne, čímž ještě zvýšil její popularitu. Aktuálně má být VOS.health podle Diblíka s Kopeckým nejstahovanější aplikací pro duševní zdraví ve střední Evropě, přičemž dostupná je nejen pro iOS, ale také pro Android. Nově přibyla funkce psychologické pomoci, která může uživatelům překonat akutní krizové situace spojené například s panickou atakou, depresí, stresem či myšlenkami na sebevraždu.