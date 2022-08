Na hlavní stránce App Storu. Apple vybral český projekt jako aplikaci dne, zájem o něj vyletěl

Vůbec si nevedou špatně – standardně na App Storu nabírají kolem tisícovky stažení denně. Ne všechny se samozřejmě projektu VOS.health podaří přetavit v platící klienty, i tak je to na českou aplikaci velmi slušné číslo. Aplikace si všimli i v Applu, kde projekt označili jako evropskou aplikaci dne, tedy App of the Day. To znamená nejen skutečnost, že ji firma promovala na domovské stránce App Storu. Ale třeba i fakt, že s ní chce Apple víc spolupracovat.

Něco takového se podařilo jen hrstce českých vývojářů, říká Jiří Diblík, CEO projektu. A má pravdu. VOS.health se v takovém zájmu sluní poprvé, nicméně spolu s čísly, ke kterým je Apple pošťouchl, si už teď může zapsat svůj vysněný milník. Celkový počet stažení aplikace, která řeší duševní zdraví, se před pár dny přehoupl přes jeden milion. Lidé si aplikaci zkoušejí už ve 160 zemích světa. Jen v Česku je to 120 tisíc uživatelů. A každý týden si ji dohromady otevře přes 100 tisíc lidí.

Samotná nálepka App of the Day se v číslech projevila naprosto jednoznačně. „Přineslo nám to zhruba 300 tisíc organických návštěv a více než čtyři a půl tisíce organických instalací aplikace,“ porovnává Diblík s obvyklejší zmíněnou tisícovkou stažení denně.

Dva tisíce vývojářů na hromádce

Uznání Applu pro firmy vůbec neznamená jednorázovou záležitost, ukazují nejen zkušenosti VOS.health. Opakovaně získal ocenění globální aplikace dne také český fitness projekt Fitify, a když se tak stalo, vysvětloval jeho spoluzakladatel Martin Mazanec, že byla firma v hledáčku už nějakou dobu.

„Apple pozoruje, jakým vývojářům se daří a rostou tržby, a díky tomu nás již před rokem oslovili. Zpočátku to bylo spíše nepravidelné a snažili se poradit, teď už je to na pravidelné bázi – Apple si bere z každé platby procenta, a tak má zájem na tom, aby nadějní vývojáři vyrostli co nejrychleji. Zároveň dostáváme feedback na roadmapu a budoucí funkce,“ popisoval Mazanec na sklonku loňska.

„Poprvé nás oslovili zhruba před rokem a v průběhu toho roku sledovali naši práci, co a jak děláme, jaké volíme postupy a jak se posouváme. K tomu nám dávali feedback a radili nám,“ přitakává Diblík.

Foto: Fitify Pohled na rozhraní tréninkové aplikace

Jde tedy o spolupráci. A s tou se pojí pozvánky. „Před dvěma měsíci jsem se zúčastnil Apple WWDC v novém Apple Parku v Cupertinu v San Francisku. Atmosféra byla nezapomenutelná. Byly tam asi dva tisíce vývojářů z celého světa,“ říká Diblík s tím, že tu Apple představoval jak nový operační systém, tak i MacBook.

„Pak nás čekaly speciální přednášky pro vývojáře, kde nám představili nejnovější nástroje, které pro nás připravili a díky kterým máme ve své tvorbě mnohem větší možnosti. Vrcholem ale byla sezení jeden na jednoho, kde nám největší profíci přímo radili, jak vylepšit naše appky,“ dodává.

O tom, že se dostanou do App of The Day, pak věděli asi měsíc dopředu. V ten konkrétní den to pak českému projektu kromě zmíněných čísel přineslo také stovky platících zákazníků.

„Je tam jasně vidět, že uživatelé věří doporučení Applu a jsou tak ochotni rychleji zkonvertovat do platících předplatitelů. Konverze je tak jak vyšší, tak rychlejší,“ vysvětluje David Nevečeřal, spoluzakladatel a CEO startupu Spendee. I ten byl jako aplikace dne vybraný hned několikrát. Podle něj s tím roste počet lidí, kteří si aplikaci nejen vyzkoušejí, ale rovnou i zaplatí, až o polovinu. A počet stažení jako takových se v daný den zvedne proti běžným dnům třeba i desetkrát.

Každý den ve výběru

Spendee má s žebříčky obecně hodně zkušeností. Nevečeřal vysvětluje, že stát se App of the Day znamená rychlý nárůst, ale také hodně rychlý návrat k původním číslům. Ve skutečnosti jsou tu ale další seznamy, a ty dokážou – tedy podle konkrétního zaměření aplikace – být ještě zajímavější.

„Je sice hezké moct říct uživatelům nebo partnerům, že jsme někdy byli vybráni jako App of the Day, ale ryze v číslech se to projeví skutečně jen skokově. Pro dlouhodobější efekt nám vždycky lépe fungovala jiná proma od Applu nebo Googlu,“ uvádí.

Spendee z vývojářského studia Cleevio je nástroj, který uživatelům dává přehled o jejich výdajích. Propojuje přitom různé klasické účty, ale třeba i kryptopeněženky. Slibuje, že kromě přehledu uživatelé získají nad svými penězi kontrolu a aplikace jim pomůže šetřit na vysněné cíle.

To je velké lákadlo. Spendee se tak často objevuje v seznamech doporučených aplikací pro novoroční předsevzetí. „Tam jsme se objevili již několik let po sobě. Ten výkon byl naprosto enormní, navíc vydržel více dní. To samozřejmě bylo podpořeno i tím, že tyhle seznamy pak přebírá řada médií a doporučuje stejné appky,“ vysvětluje Nevečeřal.

Podobně se projekt objevuje například v průběžných výběrech Apps We Love, což jsou seznamy, které prý mají na byznys také příjemný dopad. „Naopak třeba předinstalace Spendee do všech zařízení v originálních Apple Storech, která mediálně vypadala jako velká věc, neměla do čísel prakticky žádný dopad,“ porovnává.

Přesto různé výběry posouvají aplikace vždy o kousek blíž k zákazníkům. A vedle toho také otevírají cestu do dalších seznamů. „Za posledních 365 dní jsme každý den byli alespoň v nějakém doporučeném výběru. Aktuálně jsme v promech v 35 zemích. A to je spíše slabší den,“ usmívá se Nevečeřal.