Česká historická hra v top 10 na světě. Prodeje Last Train Home překonaly očekávání brněnských tvůrců

České videohry umí zabodovat i ve světě. Ale že se probojují mezi nejprodávanější tituly světa – anebo že uspějí v Japonsku –, to už tak obvyklé není. Historická hra Last Train Home od domácích vývojářů z Ashborne Studios to dokázala. Strategie vyprávějící příběh československých legionářů v Rusku prožívá nesmírně povedenou premiéru.

Největší online obchod s PC hrami Steam pravidelně vydává statistiky prodejů. Mezi těmi celosvětově nejúspěšnějšími videohrami za minulý týden v nich najdete i český Last Train Home. Ten vyšel v úterý 28. listopadu, za období od svého uvedení až do následujícího úterý 5. prosince se umístil na sedmé příčce prodejnosti na populární platformě.

Šťastná sedmička mu patří mezi placenými hrami (a konzolí Steam Deck na prvním místě, Steam jinak do svého žebříčku zahrnuje i tituly zdarma, například oblíbenou online střílečku Counter-Strike. V celkovém globálním přehledu se hra od brněnského studia Ashborne Games nachází na i tak úctyhodné dvanácté příčce. Snad ani netřeba dodávat, že v Česku je historická strategie jednoznačnou jedničkou.

„Z hlediska prodejů se jedná o vyšší desítky tisíc kopií během prvního týdne, což je velmi slibný start,“ přibližuje míru úspěchu pro CzechCrunch zástupce studia Dominik Jícha. „Největší zájem je tradičně ze Spojených států. Na druhém místě je Německo, kde je velmi silná komunita hráčů strategických her a máme zde i sílu našeho vydavatele THQ Nordic,“ upřesňuje.

A Česko? „Velmi nás těší, že je na třetím místě. To se s ohledem na zázemí studia a téma hry dalo očekávat, i tak se ale v kontextu celkové velikosti trhu jedná o perfektní výsledek,“ přidává marketingový manažer. Výsledek je to nejen perfektní, ale do jisté míry i překvapivý. „Přijetí Last Train Home předčilo naše očekávání. Umístění v top ten na Steamu je pro nás důležitým milníkem a zásadním krokem vpřed v naší premiéře na poli strategických her s novou značkou,“ dodává Jícha.

Last Train Home je totiž první hrou relativně mladého studia, které však založili veteráni videoherního vývoje převážně ze známé společnosti Bohemia Interactive. „Nesmírně nás těší ohlasy z řad hráčů, novinářů, kolegů, rodin a přátel, kteří nastoupili na palubu Last Train Home a společně s námi prožívají cestu československých legií. Máme velkou radost z toho, že převládá velmi pozitivní dojem a že námi podaný příběh oceňují lidé z celého světa,“ říká šéf firmy Petr Kolář.

Legionářská strategie za sebou v týdenním žebříčku zanechala například i polský megahit Cyberpunk 2077, který přitom v posledních týdnech zasáhla velká vlna obnoveného zájmu díky nově vydanému rozšíření a aktualizacím se spoustou nového obsahu. K prodejům přispěl i úspěch Last Train Home mezi prvními hráči a recenzenty. Na serveru Metacritic, který sbírá recenze z celého světa, si hra drží vysoké skóre 83 ze sta. Na Steamu ji kladně hodnotí 85 procent uživatelů.

O tom, že jde o mezinárodní úspěch, svědčí i jeden poměrně neočekávaný zdroj zahraniční popularity. „Překvapil nás vzestup zájmu o naši hru z Japonska. V tomto ohledu nám velmi pomohla dálková účast na Tokyo Games Show v září, kdy jsme byli osloveni tamním Českým centrem a zajistili jsme si účast na konferenci a výstavě českého velvyslanectví,“ vysvětluje Jícha.

Hra sází na velkou míru historické autenticity, na jejím vzniku se podílel i spolek Československá obec legionářská. Právě ze skutečného příběhu legionářů v Rusku po první světové válce Last Train Home vychází. Čeští a slovenští vojáci se kvůli geopolitické situaci museli do mladého Československa vydat východním směrem přes transsibiřskou magistrálu do Vladivostoku.

Hráči v Last Train Home legionáře ovládají v taktických bojích, ve strategické části hry se starají o své vojáky, jejich výstroj a výzbroj a o obrněný vlak. V prvních dojmech CzechCrunche z hraní Last Train Home se nešlo ubránit příznivému srovnání například s Commandos nebo Frostpunkem. Zážitku z Last Train Home přidávají i hrané scény s Karlem Dobrým v hlavní roli legionářského důstojníka nebo informativní encyklopedie.

Dílo brněnských vývojářů vyšlo na Steamu a na GOGu za cenu 40 eur (zhruba 950 korun), nově je na prvně jmenované platformě za obdobnou cenu k mání také v balíčku s oceňovaným titulem This War of Mine od polských 11 bit studios. Ten ukazuje strasti a hrůzy války z pohledu civilních obyvatel. „Je to pro nás velkou ctí. Věříme, že oba tituly k sobě dobře pasují svým mimoherním přesahem,“ uzavírá Jícha.