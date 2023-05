Česká investiční služba Portu už lidem spravuje přes 18 miliard korun. Rozpíná se i za hranicemi

Zpřístupnit investování v Česku všem. S takovým cílem vznikl investiční portál Portu. Projekt, který Radim Krejčí spustil v roce 2018, dnes i přes nepříliš příznivou ekonomickou situaci stále láká nové uživatele, a to zejména na relativně jednoduchý vstup do světa investování.

Portu, které je součástí české investiční skupiny Wood & Company, od roku 2018 Čechům umožňuje pasivně investovat. Nejčastěji do takzvaných ETF (exchange-traded funds) neboli burzovně obchodovaných fondů, které sdružují akcie různých firem. Do těch mohou klienti pravidelně posílat peníze a nepotřebují k tomu velký obnos nebo široké odborné znalosti.

Díky tomu se Portu daří přitahovat klienty i v posledních letech, navzdory válce na Ukrajině či pandemii covidu a s nimi spojeným poklesem na akciových trzích. „Portu roste, protože přináší dlouhodobou investiční vizi a investoři vědí, že k dlouhodobému investování krátkodobé výkyvy prostě patří,“ říká zakladatel Portu Radim Krejčí.

Na Portu lze začít investovat po založení účtu. Uživatel na webu zadá několik informací, třeba cíl, kterého chce dosáhnout, nebo jeho pohled na finanční riziko investování. Portu následně navrhne vhodné portfolio a strategii, kterou si klient může upravit. Po ověření totožnosti pak už stačí poslat si do Portu peníze a služba je za něj zainvestuje.

Foto: Portu Tým investičního portálu Portu

V současnosti služby platformy využívá přes 200 tisíc uživatelů. V roce 2022 si na Portu založilo účet o téměř 80 procent více lidí než rok předtím. Zatímco na začátku Portu obsluhovalo pouze několik lidí, dnes jich pro platformu pracuje přes čtyřicet a nové kolegy stále hledají.

Roste i množství peněz, které Portu klientům spravuje. Loni překonalo deset miliard korun a k letošnímu březnu pracovalo s částkou přesahující 18 miliard. „V loňském roce objem prostředků pod správou vyrostl o 140 procent,“ říká Krejčí s tím, že stoupá i průměrná investovaná částka klientů. Zatímco v roce 2018 se pohybovala okolo deseti tisíc korun, dnes se blíží ke 100 tisícům. Dlouhodobě nejpopulárnějším produktem je Portfolio na míru, které tvoří zhruba sedmdesát procent majetku spravovaného Portu. Oblíbené jsou ale i Dětské účty, kam rodiče vkládají peníze svým dětem. Této služby využívá přes deset tisíc rodičů.

Mezi často vybírané služby patří podle Krejčího také Investiční rezerva, nejkonzervativnější produkt od Portu. Jejím základem je úročená hotovost. Kvůli velkému zájmu investorů platforma také loni spustila službu Portu Crypto. S ní naopak cílí na odvážnější klienty, kteří už o kryptoměnách mají určitý přehled a hledají možnost, jak o ně rozšířit své portfolio, ale zároveň se nechtějí zabývat nutným zařizováním, jako je nastavování kryptoměnové peněženky a podobně. S Portu do kryptoměn dnes investuje přes tři tisíce lidí.

Foto: Portu Na začátku v Portu pracovalo jen několik lidí, dnes jich pro platformu pracuje přes čtyřicet

Koncem roku 2022 platforma rozjela i Odpovědná portfolia, která stojí na takzvaných ESG projektech. V nich jsou obsažené akcie firem, které jsou vybrány s ohledem na životní prostředí nebo na to, jak se konkrétní společnosti chovají ke svým zaměstnancům. Do nich v současnosti vkládá peníze přes pět tisíc klientů.

Investoři si u Portu také mohou sami vybrat jednotlivé akcie firem, do kterých chtějí přímo investovat. Firma navíc spustila takzvané frakční investování, kdy investor může vložit peníze jen do zlomku jedné konkrétní akcie. Tato služba funguje u akcií českých společností. V nabídce tak přibyly akcie ČEZ, Erste Bank, Komerční banky, Moneta Money Bank, Coltu a Kofoly. Do jednotlivých českých akcií přes Portu investuje přes jeden tisíc lidí.

Investiční platformě se loni dařilo i v zahraničí. Na Slovensku, kde působí od konce roku 2020, se podle Portu počet uživatelů zvýšil o 300 procent a blíží se číslu deset tisíc. A přibývá jich i v Polsku, kde platforma začala působit ve třetím čtvrtletí loňského roku.