Když jde bitcoin nahoru, stoupají i prodeje hardwarových peněženek Trezor. A jelikož loňský rok byl z pohledu kryptoměn hotovou bonanzou, dařilo se i kultovní firmě, která je ve svém oboru světovou dvojkou. Její zakladatel Marek „Slush“ Palatinus jakoby na tento milník čekal a teď postupně předává otěže podniku svému nástupci Matěji Žákovi.

Palatinus, který je spolumajitelem Trezoru a jeho mateřské společnosti SatoshiLabs s Pavolem „Stick“ Rusnákem, byl dosud na informace o tom, jak se firmě daří, skoupý. Nyní ale udělal pro CzechCrunch výjimku. S Matějem Žákem, který nyní působí jako produktový šéf Trezoru, poprvé odkryli výkonnost podniku.

„Trezor má co do počtu lidí 120 kolegů, Tropic Square dvacet a Invity také dvacet. Celkově máme tedy kolem 160 lidí. A obratově jsme s Trezorem v roce 2021 překročili miliardu korun,“ vypočetl Žák, kolik lidí celkem společnosti ze skupiny SatoshiLabs zaměstnávají.

Marek Palatinus pak ještě doplnil, že firma je dlouhodobě zisková, bližší detaily ale k profitu prozradit nechtěl. Oba zároveň připustili, že stejně jako loni prodeje stoupaly, protože vzhůru šla i cena bitcoinu a dalších kryptoměn, letos je znát ochlazení na trhu a tedy i nižší zájem o kryptopeněženky. „Ale budeme v černých číslech,“ zdůraznil Žák.

Pravdou ale je, že do SatoshiLabs nikdy nepustili s Rusnákem žádného externího partnera, ačkoliv investoři dávali opakovaně najevo zájem. Teď už se prý moc často neozývají. „Oni už vědí, že nechceme,“ pousmál se Palatinus v exkluzivním rozhovoru, který na CzechCrunchi vyjde v pondělí 26. září.

Marek „Slush“ Palatinus patří k nejvlivnějším postavám zdejší kryptoscény, ostatně byl i členem našeho výběru dvacítky TOP osobností Kryptočeši. O bitcoin se začal zajímat nedlouho poté, co jej jeho tvůrci (či tvůrci) vystupující pod jménem Satoshi Nakamoto uvedli na scénu v roce 2009. „První bitcoiny jsem si kupoval přes esemesku, kterou jsem poslal do Německa. Natáhli mě a já je dostal čtyřikrát předražené,“ řekl Palatinus s tím, že půl bitcoinu ho tehdy vyšlo asi na 15 korun.

Jeho prvním úspěšným globálním kryptoprojektem byl v roce 2010 Slush Pool – celosvětová síť propojených počítačů, které sdružují svůj výpočetní výkon a společně řeší matematické úlohy, jež se používají k těžbě bitcoinu. Po roce 2013 pak přišel s ideou hardwarové peněženky, na jejíchž základech vznikl Trezor.

Foto: Nguyen Lavin/CzechCrunch Matěj Žák, produktový šéf Trezoru, a Marek Palatinus, spoluzakladatel SatoshiLabs

Zatímco Slush Pool od něj převzala pražská společnost Braiins, Trezor zůstal jeho dodnes. A nadále stojí v jeho čele, což se ale brzy změní – novým CEO společnosti se v nejbližší době stane Matěj Žák, který už se na novou roli zacvičuje stínováním Palatina. Žák ve společnosti působí už více než tři roky, oficiálně je produktovým ředitelem.

„Já i Stick jsme přišli z komunity nerdů. Když naše firma začala hodně růst, pochopili jsme, že máme určité limity, narazili jsme na náš mentální strop. Bylo potřeba z toho udělat opravdu byznys, dát tomu řád, umět to škálovat… A to nebylo nic pro nás. Matěj přinesl něco, co jsme my neuměli,“ vysekl mu při rozhovoru poklonu Palatinus.

Ten by se poté, co si Matěj Žák převezme řízení Trezoru, který je hlavní částí byznysové skupiny SatoshiLabs, chtěl více věnovat strategickým věcem, ale i engineeringu a technologiím. Ve skupině pak kromě Trezoru, který drtivou většinu produkce prodává na západních trzích, jsou ještě společnosti Tropic Square, jež vyvíjí nový typ mikročipu, Invity, která pomáhá s hledáním nejlepších kurzů pro nákup či prodej kryptoaktiv, a nově také startup Vexl, jenž nabízí anonymizovanou směnu bitcoinu.

Velký rozhovor s Markem Palatinem a Matějem Žákem vyjde na CzechCrunchi v pondělí 26. září.