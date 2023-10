Česká senzace na písku. Budoucí daňař a právník ovládli mistrovství světa v beachvolejbale

Uložit 0

Z jednoho se nedávno stal právník a dál studuje, z druhého by měl být brzy daňař. Zároveň ale patří mezi absolutní světovou špičku v plážovém volejbale, což potvrdili v neděli pozdě večer našeho času, když v Mexiku ovládli mistrovství světa. Ondřej Perušič a David Schweiner si připsali historický úspěch, protože světový šampionát beachvolejbalistů zatím žádní čeští reprezentanti nevyhráli. Ve finále porazili Švédy Davida Ahmana a Jonatana Hellviga 21:15, 17:21, 15:13 a zároveň si zajistili místo na olympijských hrách v Paříži.

Je to historický triumf pro české barvy i pro samotné plážové volejbalisty, kteří se ke zlatým medailím propracovali až jako šestnáctý nasazený pár, jenž si ve vyřazovacích bojích v mexické Tlaxcale poradil s největšími favority turnaje. Nejprve ve čtvrtfinále vyřadili norské jedničky Anderse Mola s Christianem Sörumem a následně si ve vypjatém finále, které rozhodovala třetí zkrácená sada, poradili i s druhým nasazeným párem ze Švédska. „Tohle je obrovská odměna nejen pro nás, ale pro celý český beachvolejbal a jsem opravdu pyšný, že se nám to pro všechny lidi doma podařilo. Je to splněný sen,“ prohlásil po triumfu Ondřej Perušič.

Vítězstvím si české duo vylepšilo své vlastní dosavadní maximum ze světového šampionátu, kterým bylo sedmnácté místo. Ani v Mexiku přitom nezačali nejlépe a hrozilo jim, že ze skupinové fáze nepostoupí do vyřazovacích bojů. Nakonec se ale vyšvihli k vynikajícím výkonům a dokráčeli až pro zlato, díky kterému mají jistotu, že si zahrají příští rok na olympiádě.

Na ní si budou chtít spravit chuť po posledních hrách v Tokiu v roce 2021, kam rovněž přijížděli s velkými ambicemi, jenže je zastavil covid. Perušič měl těsně před startem turnaje pozitivní test na koronavirus, nemohl nastoupit do prvního zápasu a se Schweinerem už pak nedokázali postoupit ze skupiny.

Zobrazit příspěvek na Instagramu Příspěvek sdílený Team Perušič & Schweiner (@perusicschweiner)

Na písku se spolu potkávají už od roku 2015 a původně chtěli spolupracovat právě do olympiády v Tokiu. Po hořkém zážitku před dvěma lety zvažovali, že s beachvolejbalem skončí, ale pak se rozhodli pokračovat až do Paříže. Tam si plážové kurty nedávno osahali při turnaji nejvyšší série, který ovládli, načež odjeli na mistrovství světa do Mexika. A tam triumfovali také.

„Úžasné, byly to snad nejdelší tři týdny v našich životech. Jsem pyšný na náš tým i naše rodiny, není to jen o nás,“ uvedl David Schweiner. Českým mužským maximem na takovém turnaji dosud bylo jejich sedmnácté místo, Eva Celbová a Soňa Dosoudilová získaly v roce 2001 bronz. „Pořád mám trochu problém si uvědomit, čeho se nám podařilo dosáhnout. Je to splněný sen nejen můj, ale asi každého hráče. Kdyby mi to někdo řekl ještě tak před dvěma hodinami, tak bych tomu asi nevěřil,“ říkal krátce po vítězném finálovém zápase Ondřej Perušič.

Devětadvacetiletí kolegové tak pravděpodobně opět o něco odsunou své studijní povinnosti. „Budeme se rozhodovat, jestli budeme dělat hodně špatného právníka a ještě horšího daňaře, nebo zůstaneme na kurtu,“ smál se před dvěma lety v narážce na studijní povinnosti obou beachvolejbalistů David Schweiner. Na svých fakultách stále působí a snaží se skloubit studijní povinnosti s těmi sportovními.

„Studentovi FFÚ Davidu Schweinerovi se podařil historický úspěch, když spolu se svým spoluhráčem Ondřejem Perušičem vyhrál mistrovství světa v plážovém volejbale!“ chlubí se na svém webu Vysoká škola ekonomická v Praze, kde Schweiner studuje na Fakultě financí a účetnictví magisterský program Zdanění a daňová politika.

„Dva roky plánujeme, že studia ukončíme, ale nějak nám to nejde,“ říkal loni v květnu pro server iDnes Perušič. „Ale pomalu směřujeme k cíli. Říkali jsme sice, že chceme končit v zimě, ale neřekli jsme ve které…“ doplňoval ho Schweiner. První krok, tedy úspěšné dokončení magisterského studia na právech, zatím zvládl Perušič, který se tentokrát vydal dál studovat mezinárodní vztahy a zvažuje, že by si mimo jiné ještě došel pro titul doktora práv. O propojení vzdělávání a sportu nedávno hovořil v podcastu Livesport Daily.