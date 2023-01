Česká umělá inteligence chápe dopravu a řeší ji pro celý svět. Na rozvoj získává 66 milionů korun

Na silnicích vidí víc než lidské oko – a obraz, který získá, analyzuje s použitím umělé inteligence. To ale není všechno. Projekt, s nímž přišlo české GoodVision, rozumí složitým vztahům v dopravě a propočítává budoucnost. Jeho chytrá analýza dopravních situací umožňuje kontrolovat dopravu, kalkulovat její vývoj, vyhodnocovat dopravní špičky, počítat cyklisty či chodce i plánovat dopravní úpravy a nové stavby. Řešení už odebírají světové společnosti, proto český projekt hlídá dopravu na křižovatkách jak Praze, tak třeba v Minnesotě nebo částech Tour de France. A teď od investorů získává 66 milionů korun.

Transakci prý česká společnost GoodVision uzavřela doslova pár minut před Vánoci. „Trochu symbolické. Bylo to náročné období, ale teď máme čerstvý start do nového roku. Nabíráme lidi, na jaře se budeme přesouvat do nových kanceláří,“ říká Daniel Štofan, spoluzakladatel a šéf GoodVision.

Nové prostory znamenají možnost co do počtu pracovníků zase o něco povyrůst. Budou pro až čtyřicet lidí, přitom pro GoodVision jich nyní pracuje devatenáct – zdvojnásobení se čeká do roku a půl. A násobit se mají i čísla za tržby. Ty aktuální nechce firma prozradit, a tak aspoň Štofan přibližuje, že jsou v řádech nižších jednotek milionů eur. Pro letošek je ale hodlá aspoň zdvojnásobit.

Peníze do GoodVision pak posílá trojice investorů, jmenovitě Lead Ventures z maďarské Budapešti, čeští Credo Ventures a bulharští Sofia Angels Ventures. Získávají za to podíl, jehož výši strany nezveřejňují. Podle Štofana jde o minoritu. Dodává, že investice zvýšila valuaci společnosti přibližně třikrát, ta se nyní pohybuje v nižších desítkách milionů eur.

„Do GoodVision investujeme již podruhé, protože firma má ambiciózní tým a produkt, který se prosazuje u zákazníků na nejvyspělejších trzích včetně Spojených států, Asie a západní Evropy,“ doplňuje ho Vladislav Jež z Creda. Peníze hodlá GoodVision směřovat do produktu, distribuce i „příprav na budoucnost“. Data v dopravě v ní totiž budou zásadní, věří vedle Štofana i další spoluzakladatel firmy Lukáš Hrubý.

Proč máte při jízdě červenou vlnu

Dopravu jako takovou GoodVision nezajišťuje a neřídí – poskytuje podklady pro její pochopení firmám, které to dělají. A aniž byste to věděli, možná jste se s ní setkali i vy. Stačí, abyste třeba jen řídili. Jeho data totiž mají zajistit to, aby při cestě do práce nestáli v zácpě.

„Naši firemní zákazníci jsou například ti, kterým nadáváme na červené. Nevíme na koho, ale nadáváme. Přitom je to mnohem složitější,“ popisuje Štofan. Taková data třeba umožní propočítat dopad aktualizace obchvatu kolem Zličína na dopravní zácpy v Letňanech.

GoodVision dodává své služby celkem 120 různým společnostem, mnohdy privátně dopravně-konzultačním, a některé z nich patří mezi ty největší na světě. Systém v nich dnes pravidelně používá víc než 4,5 tisíce lidí. Přes B2B firmy česká platforma pomáhá rozhodovat o dopravě na Novém Zélandu, v Dánsku, Brazílii, na Floridě, Filipínách nebo v Singapuru.

GoodVision poskytuje ucelený přehled o dění na komunikacích

V Etiopii díky ní analyzovali 120 tisíc hodin dopravních studií, aby vybudovali novou dopravní infrastrukturu na největším tržišti planety. GoodVision pravidelně řeší celostátní sčítání dopravy z celé Malajsie. A třeba v americké Minnesotě pomáhá se správou a provozem dálničního systému. „Momentálně cílíme na několik zajímavých regionů, například USA, kde je velký potenciál a podtlak v oboru. Ale kdo ví. Cílili jsme na Velkou Británii, ale s pandemií jsme uspěli v Asii. Zároveň nám roste Jižní Amerika,“ usmívá se Štofan.

Obecně podklady, z kterých firmy plánovaly, jak se má řídit a vyvíjet doprava (nebo jak se mají plánovat stavby), byly slovy Štofana tristní: „Pro plán vybudování velkého kruhového objezdu počítal dopravu člověk. Kdysi se dělaly čárky na papír, podobně se to děje i dnes. Výsledky kolísají a úroveň zachycených informací je velmi nízká.“ Obdobně se rozhoduje také v případě řízení dopravy na křižovatkách a silnicích pomocí semaforů. A když už jsou k dispozici aktuální data, zajišťují je jednorázové senzory.

„Většinou se jedná o drát v asfaltu, který pípne (vyšle signál) vždy, když nad ním projede kovová náprava,“ zjednodušuje Štofan. „Dvě krátká pípnutí – osobní auto. Dvě až šest pípnutí – velký náklaďák. Nebo dva menší náklaďáky? Nebo tři osobní auta? Ani nemluvím o tom, že takový senzor neví, kam to vozidlo jelo, jak rychle a kolik jich ještě čeká v řadě za ním. Je to něco podobného, jak kdyby dopravu řídil člověk se šátkem přes oči a někdo mu na záda kreslil prstem obrázky,“ popisuje.

Podle něj je doprava velmi komplexní záležitost, která vyžaduje znalost i těch nejjemnějších nuancí ve změnách dopravních proudů. „Každá nepatrná změna v parametrech nebo dopravní událost může znamenat například právě se rodící zácpu, která pak může mít za následek zhuštění v celé čtvrti i na hlavním tahu městem,“ přibližuje.

Říká, že dopravní firmy se s problematikou snaží bojovat celá desetiletí. Jenže i s různými inteligentními systémy někdy více, někdy méně úspěšně. To je v očích spoluzakladatele mladé firmy velká příležitost.

Na pokraji revoluce

Poprvé jsme o GoodVision psali v roce 2019, kdy Štofan a Hrubý hlásili investici 26 milionů korun i od Credo Ventures, kteří jim zároveň aktuálně peníze přisypali. V tomtéž roce firma totiž ukázala, že dokáže získat platící zákazníky. Její práce tehdy zahrnovala sběr a modelování dopravních dat a analýzu chování v dopravě a postupně se začala rozšiřovat i k řízení dopravy na křižovatkách.

Společnost začala v Česku, kde si stále drží výzkumné a vývojové centrum. Později si založila mateřskou firmu v Anglii, vytvořila distribuce ve Spojených státech, Dánsku, Chile, na Novém Zélandu, Filipínách, v Holandsku a Jižní Africe. Aktuálně – i díky novým penězům – staví pobočku v Maďarsku.

Na konci roku 2021 firma spustila sledování situace na silnicích a kolem nich v reálném čase, což označuje za třetí generaci svého produktu. A oblast, která nyní zároveň v tržbách nejvíc roste. Informace získává z dopravních kamer, jindy používá třeba i drony. A vyhodnocuje je její umělá inteligence. Systém umožňuje kromě už zmíněného například najít případy porušení dopravních předpisů, a to s přesností nad 95 procent. Takže se o něj zajímají i municipality.

Tým GoodVision

V mezičase se GoodVision začalo soustředit i na v mnoha zemích méně obvyklé prostředky, jako jsou třeba kola nebo rikši. Je to stále obvyklejší druh dopravy, tedy v Evropě alespoň prvně jmenovaný prostředek. Kromě toho spoluzakladatelé vysvětlují, že potřebují hledět na situaci na silnicích v mnoha souvislostech a vydolovat informace, které třeba na první pohled nejsou zjevné.

„V těch datech je příběh. Je možné z nich o dopravním proudu zjistit cokoliv, co vás napadne. I víc, než zatím máme v platformě dostupné,“ věří Štofan. Aktuálně se chlubí, že firma v posledních třech letech roste meziročně o 200 procent. Ale myslí, že možnosti jsou mnohem větší. „V oblasti dopravy stojíme na pokraji technologické revoluce. Je to v dopravě příští velká věc,“ myslí si.

Šéf společnosti hovoří o vozidlech komunikujících s dalšími vozidly i rozsáhlejšími systémy, o budoucnosti spočívající v autonomních autech, která budou potřebovat okamžitá data ze silnic. K prvně zmíněnému konceptu, tedy tomu, kdy si spolu auta o dopravní situaci i jiných důležitých informacích „povídají“, se podle něj zásadně blížíme.

„Není otázka, jestli to tak bude, ale kdy a jak. Auta potřebují získávat data o situaci, hustotě dopravy a času dojezdu. Nebo o pohybu na silnici za další zatáčkou,“ přibližuje.