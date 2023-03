Česká vesmírná mise dostala nové miliony. Projekt vedený brněnskou firmou hodlá prozkoumat Měsíc

Má to být zhruba 200kilogramová sonda s několika neobvyklými úkoly. Když se vše podaří, odpoví na několik otázek ohledně Měsíce a určí stáří měsíční vulkanické aktivity. Jako vůbec první má zmapovat jeskynní systémy tohoto zemského souputníka. A pak je tu ještě jeden důležitý úkol, byť ho ve vesmírných směrnicích a dokumentaci k téhle cestě vůbec nenajdete. Mise Lugo má ukázat, že mezinárodní úsilí může vést také firma ze střední a východní Evropy a konkrétně z Česka. Projekt vedený brněnskou společností TRL Space potvrdila Evropská vesmírná agentura a poslala mu nové miliony.

Jejich přesnou výši neuvádí, má jít ale o nižší řády milionů korun. Celkový rozpočet mise podle odhadu dosahuje asi na 100 milionů eur, tedy v aktuálním přepočtu kolem 2,4 miliardy korun. Jde o veškeré náklady od loňské přípravy až do uskutečnění, ke kterému má dojít v roce 2030.

Do té doby se sonda Lugo vydá na oběžnou dráhu Měsíce vybavená pokrokovými systémy. Bude spojovat italský penetrační radar, finský hyperspektrální sensor i úzkoúhlou kameru z Estonska. Její součástí bude i lidar, který TRL Space vyvíjí společně s centrem HiLase, součástí Fyzikálního ústavu Akademie věd ČR. A který mimochodem otestuje už příští rok na své další vlastní družici vybavené tuzemskými technologiemi nesoucí název Troll, což je nejbližší mise, která má ukázat, jak úspěšně se Česko může stát významným dodavatelem zajímavých vesmírných přístrojů.

To je velký sen Petra Kapouna, zakladatele a šéfa TRL Space. Jeho osobní misí je zvýraznit Česko na vesmírné mapě a dokázat mezinárodním partnerům právě to, že se země může stát nejen dodavatelem jednotlivých malých součástí, ale i celých přístrojů. A nebo to, co má ukázat právě Lugo, tedy že může vést mezinárodní projekty.

Foto: TRL Space Petr Boháček, architekt mise Lugo ze společnosti TRL Space

„Jedná se totiž o vůbec první mezinárodní misi pod hlavičkou ESA, kterou povede česká či východoevropská firma,“ těší se Kapoun. „Mise Lugo je nejkomplexnější a největší vesmírná mise vedená novými členskými státy ESA a svým rozsahem nemá mezi státy střední a východní Evropy obdoby. Podílí se na ní vědecký tým, který zahrnuje 18 organizací, ale i významné vědce z výzkumných institucí v Jižní Koreji, USA, Itálii, Finsku, Německu či Anglii,“ dodává Petr Boháček, architekt mise ze společnosti TRL Space.

Data pro možnou těžbu

Na přesném designu jednotlivých nástrojů a detailním konceptu celé mise se s odsouhlasením ESA začalo pracovat. Za šest měsíců mají odborníci představit finální návrh mise, včetně konkrétního designu sondy a jejího vědeckého vybavení. Mise Lugo je tak konkrétním českým příspěvkem k výzkumu Měsíce v rámci přístupu Česka k americkému ujednání Artemis Accords o mezinárodní spolupráci.

„Naším cílem je vyslat k Měsíci sondu, která nám umožní určit, co tvoří zvláštní sopečné útvary, takzvané Irregular Mare Patches, které se na jeho povrchu nachází, a tím odhadnout jejich stáří. Část vědecké obce se domnívá, že jsou staré několik miliard let a utváří je nesmírně napěněná láva. Jenže ne všichni s tím souhlasí. Část vědců a vědkyň se naopak domnívá, že jsou velice mladé, pouhých 100 milionů let, a že je tvoří utuhnutá láva,” vysvětluje vedoucí vědeckého týmu Petr Brož z Geofyzikálního ústavu Akademie Věd ČR.

Komerční potenciál pak TRL Space vidí v získávání cenných dat pro těžbu. „V kontextu přístupu ČR k Artemis Accords jsme začali jednat o spolupráci na dalším průzkumu Měsíce s americkými společnostmi,“ dodává Boháček.

Kapoun totiž už dříve pro CzechCrunch uvedl, že hodlá prozkoumat podzemí přirozené družice Země a vytvořit jeho úplnou mapu, a to s rozlišením několika centimetrů. Věří, že takové údaje mají obrovský potenciál.

„Jednou se tam bude těžit. Zařízení, které je schopné vytvořit mapu bohatství, má obrovský byznysový potenciál. Pokud se nám podaří Měsíc zmapovat, každý ta data bude chtít. Kdyby se nám tohle povedlo, máme práci do konce života,“ vysvětloval již loni.

TRL Space zatím, jak ostatně slíbila, v rámci svých projektů propojuje firmy, akademiky i vědce. Její vizí je dostat českou vlajku na Měsíc a své produkty a služby na všechny kontinenty. Firma uvádí, že podle nedávné investiční valuace má hodnotu 10 milionů eur.