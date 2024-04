České dráhy hlásí rekordní rok. Vydělaly téměř čtyři miliardy a výrazně zmodernizovaly vlaky

Uložit 0

Svůj dosud nejvyšší zisk vygenerovala v loňském roce skupina České dráhy, která oznámila, že její konsolidovaný hospodářský výsledek před zdaněním dle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) dosáhl v loňském roce 3,8 miliardy korun. Hospodaření se meziročně zvýšilo o významných 3,4 miliardy korun, na čemž se podílely všechny společnosti ze skupiny, do níž spadá osobní i nákladní doprava. Právě osobní doprava se do zisku vrátila po třech letech, když přilákala o několik milionů cestujících více než rok předtím.

„Loňský rok byl pro naši společnost obdobím mimořádných úspěchů a potvrdil správnost naší strategie. Roky 2020 až 2022 znamenaly pro podnikatelský sektor těžkou zkoušku, ale obstáli jsme a dosáhli téměř čtyřmiliardového zisku. Svůj podíl na tom mají všechny společnosti ve Skupině ČD. A co mne velmi těší, po třech letech se do zisku dostal také segment osobní dopravy, který provozují mateřské České dráhy. Do našich vlaků jsme přilákali více než 164 milionu zákazníků, kteří s námi najezdili přes osm miliard kilometrů,“ říká Michal Krapinec, předseda představenstva a generální ředitel Českých drah.

Samotný segment osobní dopravy v roce 2023 dosáhl výsledku před zdaněním ve výši 623 milionů korun, což představuje meziroční zlepšení o 751 milionů korun. Tím se osobní doprava dostala z červených čísel, za což může i skutečnost, že se v loňském roce vlaky Českých drah svezlo o 7,3 milionu cestujících více než rok předtím. Tržby od pasažérů se meziročně zvýšily dokonce o 1,3 miliardy korun.

Na růstu tržeb se vedle toho podílel také dlouhodobý trend prodlužování průměrné cestovní vzdálenosti a rostoucí zájem o mezinárodní a prémiové služby s vyšší výnosovostí, včetně třeba o desetinu vyššího počtu cestujících v 1. třídě. Aby České dráhy tento trend udržely, významně investují do modernizace svého vozidlového parku a také do úplně nových vlaků.

Jen v loňském roce tímto směrem putovalo bezmála jedenáct miliard korun. Výsledkem je, že do provozu bylo nasazeno více než padesát nových nebo modernizovaných vozidel, ať už šlo o elektrické jednotky RegioPanter, motorové vozy RegioShuttle RS1, nebo lokomotivy Vectron.

V příštích deseti letech chtějí České dráhy investovat do nákupu nových vlaků zhruba 160 miliard korun. Už letos má dojít k dodávce více než stovky jednotek a lokomotiv – RegioPanterů, RegioFoxů, ComfortJetů i Vectronů. Nové soupravy doplní park Českých drah o více než dvaadvacet tisíc míst v klimatizovaných vlacích. Zároveň se zhruba o 900 rozšíří nabídka wi-fi sítí na palubě, které jsou k dispozici na více než čtyřech tisících spojů, z nichž téměř pět set je dálkových.

„Nové vlaky jsou pro nás zásadní a dá se říci, že to, co vyděláme, směřujeme právě do jejich nákupu. Jsou zárukou vyšší poptávky po našich službách a hlavní podíl na aktuálním zisku mají právě tržby od našich zákazníků. Těmi jsou jak cestující, tak objednatelé vlakové dopravy, tedy kraje a stát. I když byla část investičních výdajů financována cizími zdroji a došlo k mírnému nárůstu zadlužení, podíl dluhu k provoznímu zisku EBITDA naopak výrazně klesl. To je důkaz zdraví finanční politiky naší skupiny,“ doplňuje Michal Krapinec.

Hlavní podíl na historických výsledcích má zisk akciové společnosti České dráhy, který dosáhl téměř tří miliard korun. Zisková byla ale rovněž nákladní doprava v podobě ČD Cargo, které vytvořilo zisk před zdaněním ve výši 733 milionů korun. To představuje meziroční růst o 423 milionů korun. „Velmi úspěšně pokračujeme v dlouhodobé strategii expanze na zahraniční trhy, na kterých výkony ČD Cargo rostou o desítky procent,“ říká předseda představenstva ČD Cargo Tomáš Tóth. Rostl byznys v Rakousku i Německu a již tradičně se dařilo také polské a slovenské divizi.