České dráhy nasadí do vlaků internet od Elona Muska. Budeme mezi prvními v Evropě, hlásí jejich šéf

Říká se, že žádná wi-fi je pokaždé lepší než slabá wi-fi – a během pravidelného cestování vlakem to platí dvojnásob. Není snad nikdo, koho by špatné internetové připojení někdy nenaštvalo. České dráhy ale jdou naproti co nejkvalitnějšímu signálu a oznamují novinku, která na evropských tratích úplně běžná není. Komunikují totiž s lidmi od Elona Muska, kteří mají zprostředkovat satelitní internet Starlink přímo do vlaků.

Starlink od vesmírné společnosti SpaceX není žádnou novinkou – a teď je o něm slyšet mimo jiné v souvislosti s bezprecedentními požáry v Los Angeles, kam ho má Elon Musk přivézt lidem v nouzi. Jeho satelitní internet už ale poměrně dostupně funguje napříč světem včetně Česka – a i v českých vlacích by měl přispět k větší spolehlivosti internetového připojení.

S něčím takovým už mají zkušenost například Litevské státní dráhy, jež Starlink začaly integrovat do vlaků loni v dubnu, a testování probíhalo i na Ukrajině. Teď se k nim přidávají České dráhy, kterým za týden nebo dva dorazí z Ameriky prototypová anténa s tím, že hned na jaře bude nainstalována na první jednotku.

„Zapůjčení a testování Starlinku je zdarma, zaplatíme jen menší technické úpravy vlaku, aby bylo možné anténu nainstalovat a odzkoušet,“ říká pro CzechCrunch šéf Českých drah Michal Krapinec. „Staneme se jedním z prvních železničních dopravců v Evropě, který technologii se speciálně upravenou anténou ve vlacích otestuje,“ dodává.

Pro cestující to znamená, že by dostali rychlejší a spolehlivější internetové připojení, což má být zaručeno tím, že antény komunikují se satelity na nízké oběžné dráze, které jsou podstatně blíže než tradiční geostacionární satelity. Tím pádem by měli lepší podmínky pro relaxování nebo práci, k nimž se na delších cestách uchylují.

„Aby to tak mohlo být, chceme rychlost připojení nadále vylepšovat. Na letošek proto máme v plánu další obnovu stávajících routerů ve vlacích, budeme realizovat zástavbu repeaterů a také laserově upravíme technologii u dvou stovek oken pro snazší průnik mobilního signálu. Starlink by tak případně doplnil všechna tato vylepšení,“ zmiňuje Krapinec.

První jednotkou, která Starlink obdrží, je rychlík InterPanter, jenž spojuje například Brno s Olomoucí nebo Prahou. O tom, jaká konkrétní souprava to bude, České dráhy zatím nerozhodly. „Více budeme vědět až poté, co pilotní provoz a testování, v rámci něhož budeme spolupracovat i s Českým telekomunikačním úřadem, vyhodnotíme,“ dodává šéf drah.

Foto: Starlink Hardware satelitního internetu Starlink

Starlink se ale zdá jakýmsi pomyslným zlatým hřebem snah národního dopravce o zkvalitnění internetového připojení. Stále se chce soustředit i na posilování palubní wi-fi a mobilního signálu 5G v jednotkách jako Pendolino, Railjet či právě InterPanter. I národní dopravce si totiž všímá, že trend takzvaného trainofficu sílí – a internet je vedle stolečků nebo zásuvek nedílnou součástí.

Podle Krapincových slov mělo wi-fi za minulý rok získat téměř osm set spojů, což představuje asi devadesát procent všech dálkových vlaků Českých drah.