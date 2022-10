České FTMO spojuje amatérské obchodníky a vydělává miliardy. Teď kupuje německého brokera

Začínali jako vedlejší projekt při studiu vysoké školy, který měl problém sehnat investory. Od roku 2017 fungují jako tradingová platforma a v posledních letech se zařadili mezi nejrychleji rostoucí technologické firmy našeho regionu. Loni českému FTMO vyrostly tržby trojnásobně. Přesáhly hranici tří miliard korun, zisk byl 1,7 miliardy. Ani tak ovšem zakladatelé Marek Vašíček a Otakar Šuffner nepolevují. Aby svůj byznys dále rozšířili, oznámili velkou akvizici německé brokerské společnosti JFD Brokers.

V transakci, jejíž výše se pohybovala v blíže nespecifikovaných stovkách milionů korun, FTMO pod svá křídla získává brokera s kyperskými kořeny a pobočkami ve Španělsku i Bulharsku. JFD Brokers nabízí online obchodování akcií, forexu, finančních derivátů a další investiční služby. Firma očekává, že konečné schválení regulátora obdrží v horizontu šesti měsíců.

FTMO dosud fungovalo jako platforma pro tradery, která vytváří novou kategorii obchodování na finančních trzích. Tradeři, kteří přes ni chtějí obchodovat, musí nejdřív projít přísným výběrovým řízením. Následně jim firma poskytne kapitál do výše osmi milionů korun a obchodní demo účty, jež jsou navázané na simulaci reálných trhů, a o výnosy se platforma s obchodníky dělí v poměru do 90 procent, desetinu výnosů si nechává pro sebe.

Od spuštění před osmi lety si platformu v placených i neplacených režimech vyzkoušelo přes 570 tisíc lidí z více než 180 zemí světa. Díky koupi brokera FTMO klientům vedle simulovaného obchodování nabídne také tradiční brokerské služby, jež umožňují obchodovat s vlastními penězi.

Foto: FTMO Tým FTMO

„Naším cílem je poskytnout začínajícím i pokročilým traderům zázemí pro sebevzdělání, ale samozřejmě i obchodování. Akvizice JFD Brokers, společnosti s licencí od kyperského regulátora CySEC, znamená, že nyní budeme moci oslovit i o něco konzervativnější investory nebo lidi, kteří chtějí investovat do finančních produktů,“ komentuje Otakar Šuffner z pozice ředitele FTMO.

„I když se FTMO stává jejím stoprocentním vlastníkem, německou značku JFD s desetiletou historií na trhu chceme zachovat. V rámci osmiměsíčního vyjednávání jsme skvěle zužitkovali kontakty, které budujeme několik let, a jeho úspěšné uzavření zároveň vnímáme jako důkaz důvěry ve společné partnerství a v celé FTMO,“ doplňuje Šuffner.

Akvizice umožní FTMO oslovit investory v Německu, Španělsku, Bulharsku, na Kypru i v dalších zemích EU, kteří mají zájem o klasické obchodování a své peníze chtějí investovat do forexu, akcií nebo ETF. Tým FTMO se díky transakci rozšíří ze současných 140 zaměstnanců o dalších 70 z JFD Brokers pracujících napříč Evropou.

Počátky FTMO sahají do roku 2013, kdy dnes třiatřicetiletý Šuffner a devětadvacetiletý Vašíček projekt zakládali při studiu pražské Vysoké školy ekonomické ještě pod názvem ZískejÚčet.cz. Přes opakované oslovování potenciálních investorů byli vyjma půl milionu korun, které dostali v začátcích, odkázáni na vlastní financování.

„Když jsme s nápadem platformy pro proprietární obchodování původně přišli, nikdy by nás nenapadlo, co se z projektu stane. Jako vysokoškolským studentům nám investoři nechtěli dát peníze, protože našemu nápadu nevěřili. Dnes můžeme paradoxně říct, že to bylo štěstí v neštěstí,“ vzpomíná Vašíček z pozice technologického ředitele firmy.

„I když šlo samozřejmě o postupný proces, náš nápad fungoval a potřebné peníze na růst jsme generovali sami téměř od začátku. To bylo možné díky dobře fungujícímu byznys modelu a důrazu na kvalitní produkt. Proto v této vizi budeme pokračovat – v tradingu i v dalších aktivitách,“ doplňuje.

FTMO i díky svým dosaženým hospodářským výsledkům i nadále uvažuje nad dalšími akvizicemi, zároveň je vedle vývoje platformy a vzdělávání traderů aktivní například i na poli nemovitostí. V Praze nyní probíhá rekonstrukce jedné z budov, které firma vlastní. Současně s tím FTMO plánuje do budoucna podporu začínajícím startupům.