Normálně má Marek Vašíček hluboký, celkem klidný hlas. Ale když přijde řeč na to, jak se svým obchodním partnerem Otakarem Šuffnerem zkoušeli neúspěšně koupit menší vývojářské studio, začne znít emotivně, skoro naštvaně: „Když o tom čtete, působí to strašně jednoduše. Naivně jsme si mysleli, že to bude jako nákup auta. Párkrát se svezete, něco nakonfigurujete, vyjednáváte o ceně, pak si plácnete. Samozřejmě to tak není, takže pořád hledáme. A máme se co učit.“ Že se mají co učit, není žádný div – odstartovali totiž byznysovou raketu.

Jejich společnost FTMO uhání vzhůru těžko uvěřitelným tempem a oba mladí podnikatelé se učí za pochodu, tedy spíš za letu. Důkaz? FTMO se stalo letošním vítězem žebříčku Deloitte Fast 50, který hledá nejrychleji rostoucí podniky ve střední Evropě. Firma dvou absolventů Vysoké školy ekonomické mezi roky 2017 a 2020 vyskočila o závratných 39 432 procent. A nebrzdí ani teď.

Zatímco loni měla obrat přes miliardu, letos míří na trojnásobek. „Už to není růst krát šestnáct jako mezi roky 2019 a 2020, ale i krát tři je slušné,“ směje se Šuffner. Na dva kluky kolem třicítky, které ve zdejší byznysové komunitě nikdo moc nezná, to není špatný výkon. A co tedy FTMO dělá? Zjednodušeně řečeno spojuje amatérské obchodníky na burzách z celého světa.

Projekt má dvě byznysové nohy, které na sebe navazují. Vašíček se Šuffnerem nabízejí lidem, které baví obchodování s vybranými akciemi, měnami či komoditami, přístup ke speciálnímu obchodnímu účtu s tím, že se pak o případný zisk podělí v poměru 80 procent pro obchodníka a 20 procent pro FTMO. Než se ale někdo stane burziánem v jejich dresu, musí projít sérií testů a zkoušek, které jsou zpoplatněné.

Cena se pohybuje řádově ve stovkách dolarů a celý proces trvá i několik měsíců. „Hlásí se nám desítky tisíc lidí z celého světa,“ říká dvaatřicetiletý Šuffner, který má ve firmě roli CEO, tedy jejího šéfa. Těch, kteří obchodními kurzy projdou, je pouze menší část. „Na naší platformě aktuálně obchoduje pro naši společnost FTMO na čtyři tisíce obchodníků,“ dodává.

Pražská firma bude mít ke konci roku 110 zaměstnanců, část jich sedí na Ukrajině, kde se ostatně zakladatelé poohlíželi i po možné akvizici IT firmy. „Sehnat slušné programátory a počítačové specialisty je dnes hlavně v Praze velký problém. Proto hledáme, zda by se nedala koupit i jiná firma. Trh je absolutně napjatý, požadavky lidí začínají být enormní,“ krčí rameny Marek Vašíček, který je o tři roky mladší než jeho partner a na vizitce má CTO čili technologický ředitel.

Jejich společnost teď čeká stěhování, z blízkosti Hlavního nádraží zamíří do středu metropole, kde si pronajala skoro 1 400 metrů čtverečních v administrativním centru Quadrio na Národní třídě. Tam bude v dobré společnosti, v domě totiž mají byznysové zázemí známí miliardáři: majitel realitní skupiny CPI Radovan Vítek, průmyslník Tomáš Němec nebo investor Václav Dejčmar.

Vašíčkův a Šuffnerův byznys má kořeny v roce 2013, kdy se potkali na kurzu obchodování na VŠE. Padli si do noty a tradingu, který je oba bavil, se začali věnovat i ve volném čase. A protože jim vyhovovalo sedět s podobně naladěnými kamarády v jedné místnosti a průběžně sdílet jak nápady, tak finanční prostředky, napadlo je, že by se na tom dal postavit byznys.

„Říkali jsme si, že takových lidí bude určitě víc,“ vzpomíná Šuffner. Dlouho to ovšem na žádný zázračný sukces nevypadalo, mnohokrát slyšeli, že jdou slepou cestou, pohořeli i na univerzitní startupové soutěži. „My jsme ale věřili, že to má cenu,“ dodává Vašíček s tím, že nejdřív se orientovali na český trh pod značkou Získejúčet.cz.

Ve světě už tehdy pár obdobných projektů existovalo, žádný jim ale nepřipadal dostatečně dotažený a uživatelsky přívětivý. A právě když se začali víc orientovat na zahraničí, začala jejich firma dramaticky růst – tedy po roce 2017. Teď je jejich investiční platforma dostupná v 15 jazykových mutacích, pro obchodníky a účastníky kurzů je k dispozici nonstop podpora i služby psychologa či koučů a v dohledné době by měla přibýt i brokerská služba typu XTB nebo eToro, která bude dostupná v podstatě komukoli.

„Máme požádáno o evropskou licenci, řešíme to na Kypru, kde to je procesně mnohem jednodušší. Jelikož jsme měli už postavený vlastní brokerský systém, přišlo nám škoda ho nevyužít a nenabídnout to širšímu publiku,“ říká Otakar Šuffner. Kdy se služba FTMO Brokerage spustí, ale nechce říct, ještě minimálně několik měsíců prý zabere papírování.

Vladimir Tenev, spoluzakladatel aplikace Robinhood Foto: TechCrunch/Flickr

Oba mladí podnikatelé připouštějí, že jim pomohla investiční mánie z posledních dvou let, kdy se díky aplikacím typu Robinhood stalo z obchodování na burze velmi populární téma. Navíc tím, jak covid uvěznil miliony lidí doma a ukázal, že téměř všechno lze řešit na dálku jen prostřednictvím internetu, se dříve uzavřený investiční svět víc otevřel mainstreamu. „Zároveň dáváme šanci vydělat lidem ze všech koutů světa, díky nám si mohou sáhnout na opravdu pěkné peníze, a to s podstatně menším rizikem a náklady,“ zdůrazňuje Vašíček.

Obchodníci, kteří projdou testem a začnou obchodovat přes FTMO, dostanou k dispozici do 200 tisíc dolarů (4,5 milionu korun), systém je ovšem hlídá, aby se nepropadli příliš do ztráty. A kdo tito tradeři jsou? Prý pestrá paleta lidí od manažerů, kteří mají obchodování spíš jako takové adrenalinové hobby, přes matky na mateřské až po vysokoškolské studenty. Nejvíc jich je každopádně z USA.

Jaké jsou další plány FTMO? K makléřské licenci by v budoucnu měla přibýt také celoevropská bankovní licence, aby pro své uživatele mohli vydávat například kreditní karty. Jinak chtějí hlavně ladit svou službu, rozšiřovat jazykové mutace a vylepšovat klientský servis. A co nějaký investor? „Zatím slušně odmítáme,“ přiznává Šuffner, že nabídek mají dost. Ale jelikož je FTMO velmi pěkně ziskové a ani jeden z jeho majitelů nepomýšlí na exit, není prodej firmy ani její části pro nejbližší dobu na pořadu dne.