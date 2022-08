České herní studio Grip Digital povede gamingový veterán a bývalý šéfredaktor časopisu Level

Jakub Mikyska a Jan Cabuk po dvanácti letech předávají vedení herního studia Grip Digital, které založili, do cizích rukou. Podle svých slov však do těch nejpovolanějších. Do čela pražské společnosti se postaví Jan Herodes, k němuž přiléhá označení veterán gamingového průmyslu. Začínal jako šéfredaktor časopisu Level a následně prošel herní studia od Disney přes Bohemia Interactive až po Keen Software House. V Gripu teď bude řídit rychlý růst firmy, která vsadila na to, že nebude vyvíjet jen vlastní hry.

„Jen za poslední rok náš tým vyrostl o 80 členů na nynějších 120. Kromě vlastního interního projektu pracujeme na desítkách projektů pro přední vývojáře světoznámých AAA her, kde poskytujeme jak technické, tak kreativní know-how,“ říká Jan Cabuk, spoluzakladatel Grip Digital. Právě spolupráce na velkých zahraničních projektech představuje strategii, díky které růst tuzemského studia zásadně zrychlil. A tak došlo i k personální obměně.

„Jan Herodes byl u zrodu české herní scény, je tedy logicky tou nejlepší volbou pro naši ambiciózní strategii růstu, a tak zcela přirozeně přebere vedení celého studia,“ doplňuje Cabuk. Herodes má za sebou v herním průmyslu dvaadvacetiletou kariéru, během níž působil jako producent úspěšných her ve studiích Disney Mobile Games Studio, Bohemia Interactive nebo Keen Software House. V Grip Digital bude mít na starosti mimo jiné rozvoj nových partnerství s velkými mezinárodními studii.

Foto: Grip Digital České studio Grip Digital vyvíjí vlastní i zahraniční herní tituly

Spolupráce s dobře známými studii z celého světa na vývoji takzvaných „áčkových“, tedy těch největších a nejprestižnějších titulů, se Grip Digital osvědčila. V loňském roce studio s pobočkami v Praze a Brně utržilo 134 milionů korun při provozní marži přesahující 40 procent a hodlá dál růst. Spolupráce s jinými studii mu navíc dává větší jistotu, než kdyby vyvíjelo jen vlastní hry, u nichž se vždy čeká, jak vlastně budou úspěšné. To může v některých případech ohrožovat budoucnost studia.

„Dlouhodobě vidíme budoucnost právě v co-developmentu a dalších formách spolupráce se špičkovými studii, kterým dokážeme sestavit projektový tým přesně podle jejich potřeb. Členové našich týmů tak těží z toho, že mohou pracovat na ikonických AAA hrách a zároveň nejsou vystaveni riziku neúspěchu projektu,“ popisuje Jakub Mikyska, spoluzakladatel firmy, která funguje od roku 2010. Dále rozšiřovat vývojářské řady bude jeden z úkolů nového šéfa Jana Herodese, ale firma nezapomíná ani na vlastní projekty.

Zmíněné zahraniční tituly, na nichž spolupracuje, Grip Digital kvůli přísným smlouvám o mlčenlivosti obvykle nemůže prozradit. Na webu se chlubí alespoň logy známých zahraničních studií, jako jsou Tiny Build, Koch Media, Funcom či Sumo Digital.

Mezi vlastními projekty tuzemských vývojářů najdeme například Solus Project nebo Mothergunship. S českým studiem Amanita Design v Gripu spolupracovali na portu hry Creaks z PC na PlayStation 4, Xbox One a Nintendo Switch, podobná spolupráce s dalšími studii proběhla také u titulů Outwards, Visage či Subnautica.