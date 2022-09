České Presto se zhlédlo v digitálních transformacích. Miliony posílá i do tádžikistánského projektu

Můžou si odškrtnout snad všechna startupová políčka. Je tu umělá inteligence, digitalizace, dokonce i zakladatel, který prošel Stanfordem i Harvardem – a ještě se dostal do výběru 30 pod 30. Navíc je členem národní rady umělé inteligence ve své zemi. Ovšem tádžikistánské. Azizjon Azimi je totiž Tádžikistánec. A jeho podnik Zypl.ai, přestože nápad na něj vznikl na startupové akci Stanfordovy univerzity, tu má sídlo také. Je to oblast, kam mnoho investorů nehledí. Výjimkou je český fond Presto Ventures, které mladým projektům z východu neposílá peníze poprvé.

Presto právě do startupu Zypl.ai poslalo spolu s dalšími investory dohromady 1,1 milionu dolarů, tedy v přepočtu přes 28 milionů korun. „Je to naše sázka na globalizaci startupové scény – nikdy dříve nebylo takto jednoduché odkudkoliv na světě postavit startup s globální ambicí. V Tádžikistánu jsme našli tým zaměřený na umělou inteligenci se zkušenostmi ze San Franciska a s hotovým produktem, který má jasnou strategii expanze na západní trhy,“ říká Roman Nováček, partner Presta.

Zypl.ai poskytuje služby bankám a takzvaným mikrofinančním organizacím, tedy menším projektům ve finančnictví. Vyvinulo nástroj, který umí rychle posoudit, jestli je jejich klient vhodným žadatelem o půjčku, tedy jak rizikový z pohledu instituce je. A prodává na něj předplatné.

Aby takové posuzování bylo opravdu rychlé a co nejpřesnější, vyvinul si na to Zypl.ai umělou inteligenci, kterou trénoval na uměle generovaných datech. Zkoumá to, co tradiční nástroje: sociální, demografické nebo pracovní poměry žadatelů. Ale také data, která dokáže vytáhnout z jednotlivých přístrojů, jež klienti používají, jejich psychometrické údaje, internetovou stoupu i makroekonomické faktory.

Nástroj už se dostal do desítky firem ve čtyřech zemí střední Asie a za dobu fungování přes něj prošly spotřebitelské úvěry a půjčky pro malé podniky v hodnotě přes devět milionů dolarů. Což znamená posouzení víc než dvanáct tisíc klientů. Aktuální investorské kolo ho ocenilo na deset milionů dolarů a účastnilo se ho vedle Presta a méně známých fondů z východní Asie i ty ze Spojených států, Singapuru a američtí, arabští či tádžikistánští andělští investoři.

„Spíš než jako výjimku vnímáme tuto investici jako potvrzení trendu a u startupů z těchto přehlížených regionů čekáme v budoucnu zajímavé zhodnocení,“ věří Nováček. Už teď se Zypl.ai ostatně chystá na další trhy, směřuje mimo jiné do jihovýchodní Asie či východní Evropy.

Úhledné digitální dvojče

Ne vždy Presto při hledání možných projektů k investici hledí až tak daleko. S druhou oznámenou investicí zůstalo v Evropě, nicméně zvolilo pro české investory ne úplně obvyklé Polsko. Nově se podílí i na finanční injekci do tamní společnosti Trusted Twin.

Sem spolu s dalšími investory, jako jsou Startup Wise Guys, Movens Capital či RKKVC (včetně těch andělských), jí posílá v přepočtu zhruba 25 milionů korun. Věří, že peníze může zhodnotit potřeba firem dobře nakládat s obrovským množstvím dat.

„Digitální transformace je téma, které dnes hýbe celou korporátní sférou. Čeho se ale nedostává, jsou zkušení programátoři, kteří by ho dokázali proměnit v realitu,“ myslí si Vojta Roček, partner Presto Ventures. Podle něj platformy typu TrustedTwin tento problém řeší – a digitální transformace tak prý může proběhnout jak levněji, tak rychleji.

Trusted Twin totiž vyvinulo nástroj, díky kterému umí vývojáři z velkého množství firemních dat vyfiltrovat o dost přehlednější část tak, aby ji společnosti mohly sdílet s dalšími společnostmi. Využívá přitom architekturu digitálních dvojčat, tedy otisk firemního systému ve své digitální platformě, a slibuje bezpečné prostředí.

Dřív už české Presto Ventures investovalo do startupů v Gruzii či Litvě, kde má prý fond hodně kontaktů i dobrou reputaci. Což mu má otevírat dveře pro investice i atraktivní podmínky. Nováček navíc dodal, že země mimo Evropskou unii jsou v hledáčku velkých investorských jmen jen výjimečně. Fondy totiž slibují investorům, jejichž peníze do projektů vkládají, kam je budou směřovat. A většinou to bývá jen region Evropy a Spojených států.