Podpora správných rozhodnutí v online marketingu, aby se do něj peníze investovaly efektivně. To je základní myšlenka, na které stojí česká firma Roivenue, jež hlídá rozpočty svých klientů v internetových kampaních o celkové hodnotě přes dvě miliardy korun. Na starosti to má analytický nástroj, který teď Roivenue upravilo a vydalo se s ním na další trhy. Zejména ty ve Skandinávii a v Indii.

Startup Roivenue vyvíjí řešení pro online marketéry. To dokáže za použití umělé inteligence spojit data o investicích do marketingových kampaní z běžných kanálů, jako jsou Google Analytics, Facebook nebo i Sklik, s údaji o chování zákazníků či profitu z objednávek. Díky této analýze pak firmám radí, jak urychlit další růst či kde ušetřit v marketingových rozpočtech.

V květnu firma spustila takzvaný self-onboarding klientů, čímž jim umožňuje napojení na platformu samostatně bez pomoci specializovaných obchodníků. Původně přitom taková integrace trvala i měsíce. Navíc nově v rámci freemium modelu klientům umožňuje dvoutýdenní bezplatné vyzkoušení.

„Novinku jsme spustili tento týden a už se nám přihlásilo osmnáct lidí, což je daleko nad naše očekávání deseti přihlášených za měsíc,“ pochvaluje si pro CzechCrunch Pavel Šíma, zakladatel a ředitel Roivenue. Současně s produktovými novinkami Roivenue rozšiřuje svoji stopu v zahraničí, když zahájil expanzi na skandinávské a asijské trhy.

Foto: Roivenue Tým startupu Roivenue

„Od najmutí prvního indického kolegy po uzavření prvního dealu neuběhly ani dva měsíce. A několik dalších obchodů je na spadnutí. To nám jasně signalizuje, že po analytických řešeních je na tamějším, obrovsky rostoucím e-commerce trhu nebývalá poptávka. Na jiných trzích nám někdy trvalo získat prvního klienta i více než rok,“ říká zakladatel Roivenue.

Český nástroj využívají klienti ve třinácti zemích, jejich počet však firma nezveřejňuje. Z tuzemských zástupců jde například o Sazku, Škodu Auto DigiLab nebo e-shop Kytary.cz. Nejdůležitějšími trhy pro Roivenue jsou právě Česká republika a Polsko. Startup zároveň oznámil, že jeho měsíční opakující se tržby (MRR) za první kvartál letoška meziročně vzrostly o 68 procent, konkrétní výši ale nekomentuje.

Cílem pro konec letošního roku je dostat se v ročních opakujících se tržbách (ARR) na úroveň 24 milionů korun – tuto metu si původně Šíma stanovil již pro loňský rok, nepodařilo se ho ale naplnit. Firma, kterou dříve podpořila i investiční skupina Pale Fire Capital, podle vyjádření nyní roste nad plán.

„Cílem bylo po covidu udržet zdravou finanční kondici, to se nám i díky rozumné cenové politice a osobnímu kontaktu s našimi zákazníky podařilo. V prvním letošním kvartále jsme v obratu vyrostli o pět procent přes obchodní plán, což ve srovnání s loňským prvním kvartálem znamená v MRR nárůst o 68 procent,“ popisuje Šíma.

Na dotaz o ziskovosti firmy, do níž se už dostala za rok 2020, Šíma reaguje, že Roivenue aktuálně „pálí“ nižší stovky tisíc korun měsíčně. „Peníze dáváme do testování nových trhů a vývoje nových funkcí jako je self-onboarding. Kdybychom ale snížili růstové plány, můžeme být kdykoliv opět profitabilní. Nemáme tedy nějakou ranvej a nic nás nepálí,“ dodává s tím, že výhledově startup plánuje otevírat i další finanční kolo, zatím ale nemá stanovený termín.