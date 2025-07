Chytrá písemka i úkoly na míru. Startup Worksheet pomůže učitelům umělou inteligencí ulehčit práci

Uložit 0

Zvoní na vyučovací hodinu a učitel vchází do třídy. Předchozí večer ale tentokrát neseděl dlouho do noci u vymýšlení testu. Pracovní listy, písemku i zadání slohu na dnešní den mu během pěti minut vytvořila umělá inteligence. Ta mu také pomůže vše opravit a dá žákům detailní zpětnou vazbu okamžitě po vyplnění. Aniž by učitel cokoli tisknul a nosil s sebou stohy papírů domů. Místo toho může přemýšlet o tom, čím výuku naplnit, jak žáky individuálně rozvíjet nebo si prostě odpočinout.

Technologie, která tyto funkce učitelům nabízí a už se i využívá v praxi, se jmenuje Worksheet.ws. Vyvinul ji stejnojmenný startup, který s ní také letos zvítězil v inkubačním programu Startup Go Inovačního centra Ústeckého kraje (ICUK). Startup založený bratry Michaelem a Martinem Doubkovými přináší nástroj pro učitele, který využívá umělou inteligenci k efektivní přípravě a hodnocení školních úkolů. Jejich aplikace nejen šetří čas učitelů, ale zároveň modernizuje výukový proces, zaměřuje se na individuální rozvoj žáků a vytváří prostor pro interakci mezi učitelem a studentem.

Myšlenka na vznik Worksheet.ws přišla v neobvyklé době roku 2020. Michael Doubek byl maturantem a distanční výuka, zapříčiněná covidovou pandemií, přinášela celou řadu problémů. Doubek vzpomíná, jak jeho třídní učitelka trávila hodiny opravováním prací, aby mohla i přes náročný režim přípravy na výuku zajistit studentům kvalitní vzdělání. Po rozhovorech s mnoha dalšími učiteli si Michael uvědomil, že se jedná o obecný problém, který si zaslouží řešení.

„Když jsem se podíval na to, jak náročná byla práce učitelů, věděl jsem, že je třeba najít způsob, jak jim ušetřit čas, aniž bychom ohrozili kvalitu výuky,“ říká Michael, který nakonec k vývoji přibral ještě bratra Martina. Inspirace na Worksheet.ws přišla nejen z osobní zkušenosti, ale i z rozhovorů s pedagogy, kteří se potýkali s přetížením a nedostatkem času.

Aplikace spojuje moderní technologie a vzdělávání, čímž umožňuje učitelům efektivně vytvářet pracovní listy a testy, které mohou snadno sdílet se žáky pomocí odkazu či QR kódu. Učitelé si pak mohou jednoduše zkontrolovat odpovědi a výsledky, což zkracuje čas, který by jinak strávili hodnocením. Systém také nabízí žákům okamžitou zpětnou vazbu, což podporuje efektivní učení z chyb.

„Tento způsob výuky je pro žáky mnohem přínosnější než klasické hodnocení, ve kterém jde čistě o úspěch či neúspěch. Na Worksheetu mají studenti šanci opravit si, co se nepovedlo, a učit se z vlastních chyb,“ vysvětluje Martin. „AI samozřejmě není všespásná, ale je to nástroj, který dává smysl až se správným využitím. Pak dokáže proměnit způsob, jak se v našich školách učí,“ dodává jeho bratr Michael.

Do inkubačního programu ICUK se s Worksheet.ws rozhodl zapojit na doporučení svého kamaráda. I když na začátku Michael přemýšlel o tom, zda inkubátor nezabere příliš času, který by raději věnoval vývoji produktu, nakonec se rozhodl přihlásit a nelitoval. Inkubátor jim podle jeho slov nabídnul více, než čekali – cenné konzultace, podporu a především kontakty, které byly pro růst projektu klíčové.

„Inkubátor nám ukázal, jak se správně připravit na komunikaci s investory a jak vypracovat prodejní strategii. Dostal jsem se do kontaktu s řadou inspirativních lidí, což našemu projektu dalo nový impulz,“ říká Michael, který v inkubátoru nebyl nováčkem. Již jako středoškolský student se ho zúčastnil s projektem Contributr.io, který využíval umělou inteligenci pro popisování fotek.

Tento startup, který se zaměřil na pomoc profesionálním fotografům, přišel s inovací, která předběhla dobu, i když nakonec narazil na problematiku využití v komerční praxi. V roce 2019, kdy projekt vznikl, se teprve chystal boom AI a generativních modelů, jako je ChatGPT. Když se pak objevily na scéně, velké fotobanky nakonec malý startup předehnaly. „Zkušenost s tímto projektem pro mě ale byla cenná a nakonec mi pomohla v dalších krocích ve světě technologií a umělé inteligence,“ říká Michael Doubek.

Další plány bratrů Doubkových jsou ambiciózní – chtějí dostat Worksheet.ws do 500 škol po celé České republice a postupně expandovat na zahraniční trhy. Už teď se dívají do USA, kde je sektor EdTech – tedy technologie integrované do školství – už několik let etablovaný, ale také na rychle se rozvíjející trhy v Indii, Jižní Koreji nebo Jižní Americe.

Na závěr Michael Doubek doporučuje všem, kdo přemýšlí o podnikání: „Začněte. Zajímejte se o to, co vaši zákazníci skutečně potřebují, a nechte produkt růst podle jejich zpětné vazby. Je to cesta, která se vyplatí.“

