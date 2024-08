Češi se svými tabulkami pomáhají hubnout i Evropě. Používá je přes milion lidí

Uložit 0

Možná chcete shodit přebytečná kila, možná chcete mít jen přehled o tom, co doopravdy jíte. A možná jste zvědaví, kolik sacharidů do sebe dostanete, když sníte špagety a zapijete je sklenkou vína. Zajímalo to i Tomáše Pětivokého, který se proto rozhodl, že vytvoří aplikaci, kde lidé dostanou co nejpřesnější informace o složení potravin. Na pár kliků, za pár vteřin. Postupem času se ukázalo, že vymyslel službu, kterou by si jednou měli vyzkoušet úplně všichni. A teď se svými Kalorickými Tabulkami pomalu dobývá Evropu.

Není třeba vysvětlovat, že když většinu dne prosedíte za počítačem a do toho nezdravě jíte, budete nabírat na váze. Na přelomu tisíciletí to na sobě pozoroval i Tomáš Pětivoký, a tak si zkusil sepsat svých deset nejčastějších potravin a zjistit jejich makroživiny. To aby měl své stravování aspoň trochu pod kontrolou. Chtěl zkrátka vědět, kolik do sebe dostává bílkovin, sacharidů (cukrů) či tuků a aby věděl, na čem je.

„Tehdy jsem netušil, že by to mohlo zajímat někoho dalšího,“ říká pro CzechCrunch dnes, kdy už několik let pracuje na nejpoužívanější aplikací pro sledování nutričních hodnot potravin v Česku. Společně se svým rostoucím týmem je tvůrcem Kalorických Tabulek, které se staly základní výbavou všech, kteří chtějí mít přehled o svém jídle, aniž by nad ním museli zbytečně přemýšlet. Pomáhá tomu jednoduché uživatelské rozhraní, kam stačí název potraviny napsat či ji vyhledat a o zbytek se postará aplikace.

Takže pokud si vaříte doma a víte, jaké ingredience – a v jakém množství – používáte, po jejich zadání dostanete přesný rozpis kalorických hodnot. To se může hodit v případě, kdy dodržujete striktnější režim energetického příjmu. A jestli se vám nechce v aplikaci hledat, můžete si naskenovat čárový kód z etikety. Výhodou také je, že některá jídla jsou v Kalorických Tabulkách už připravena k zadání. Zkrátka tak, aby jste s tím netrávili příliš času.

Foto: Kalorické Tabulky Rozhraní Kalorických Tabulek

Popularita Kalorických Tabulek, které se vyvíjí pod hlavičkou českého startupu Dine4Fit, se zvyšuje s časem. Když CzechCrunch s jejich tvůrcem mluvil naposledy před třemi lety, aspoň jednou měsíčně si je zapnulo 800 tisíc lidí. Dnes je to téměř 1,5 milionu lidí, přičemž celkově registrovaných je přes sedm milionů. Nejen z Česka, které v uživatelské bázi tvoří více než třetinu, ale také z Ukrajiny, Slovenska, Polska a Maďarska.

Je tedy zřejmé, že s čím dál širší informovaností lidí o zdravém životním stylu roste i zájem o používání služeb, které jim to usnadňují. Nemusí jít přitom jen o aplikace založené na monitorování stravy jako zmíněné Kalorické Tabulky nebo MyFitnessPal – existuje i celá plejáda aplikací pro domácí cvičení.

Namátkově třeba The Pump, kterou navrhl všem známý Arnold Schwarzenegger a k životu ji přivedla česká vývojářská firma STRV. Nebo tuzemské Fitify, kterému věří i přední čeští investoři – a mimo jiné bylo vybráno do našeho žebříčku CC25, kde sledujeme nejzajímavější startupy.

Za kvalitu se platí

Pětivoký si všímá i toho, že lidé jsou ochotnější si za dobrý produkt připlatit. I jeho aplikace má prémiovou, zpoplatněnou verzi za 699 korun ročně (potažmo 149 korun měsíčně), která je bez reklam a otevírá uživatelům několik bonusových funkcí. K první polovině letošního roku už měla přes sto tisíc předplatitelů, což je meziročně o 34 procent více. Pro tým z Dine4Fit jsou placené Kalorické Tabulky navíc stěžejní pro růst byznysu, točí na nich drtivou většinu příjmů.

Jen za loňský rok se startupu podařilo vyrůst o téměř čtyřicet procent a utržit 44 milionů korun s tím, že letos se chce dostat na hranici 67 milionů korun. Daří se mu držet se i v zisku, který se počítá v jednotkách milionů. To vše se daří bez jakýchkoliv externích investorů – veškeré financování probíhá z vlastních zdrojů.

„Kalorické Tabulky jsme odjakživa financovali bez externích investorů a počáteční investice přesáhla pět milionů korun. Do budoucna plánujeme provoz aplikace hradit z peněz, které vydělá sama aplikace. Nejde pro nás o zlatý důl, spíš to bereme jako službu lidem, kteří chtějí něco dělat se svým životním stylem,“ objasňuje spolutvůrce.

V týmu současně pracují na tom, aby šly Kalorické Tabulky s dobou. I proto se teď vývojáři soustředí na umělou inteligenci, díky které byste mohli vyfotit hotové jídlo a systém poznal, z čeho se skládá, což by opět ušetřilo čas. V běžných dnech totiž lidé do aplikace zanesou přes 1,6 milionu přidaných jídel denně, umělá inteligence by celý proces měla ulehčit a urychlit.

Už před časem přišli například i s možností zapisování potravin pomocí hlasu a také posilovali integraci aplikace s chytrými hodinkami (typicky Apple Watch), prostřednictvím kterých se do Kalorických Tabulek zapisuje fyzická aktivita a prakticky se tak „odečítala“ od zkonzumovaného denního příjmu. Opět pro vyšší přesnost výsledků.

Foto: Kalorické Tabulky Umělá inteligence v Kalorických Tabulkách pozná sama jídlo

Aby byla aplikace ještě více na očích, zkouší se prosadit i v restauračních zařízeních. Jak pro CzechCrunch popsal Jan Roose, který se do produktového řízení v Kalorických Tabulkách více zapojil po štaci v herním startupu Fireball, možnost zjišťovat nutriční hodnoty jednotlivých jídel bude možné i skrze QR kódy ve vybraných podnicích. Zatím firma spolupracuje se salaterií UGO a kavárnou CrossCafe.

Partnerství ladí mimo jiné s pražským Institutem klinické a experimentální medicíny (IKEM), v rámci kterého pacienti, kteří využívají službu IKEM Online, mohou po udělení svého souhlasu sdílet informace o nutričních hodnotách konzumovaných potravin se svými lékaři. „Nechceme usnout na vavřínech, naopak chceme být lidem více po ruce,“ doplňuje Pětivoký.