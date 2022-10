Česko-slovenský startup Around přepisuje historické tabulky. Prodal se za rekordních více než 6 miliard

Upéct největší obchod v dějinách česko-slovenské startupové scény a nikomu o tom neříct chce jistě značné odříkání. Zakladatelé projektu Around, který v posledních letech vystřelil, protože nabídl méně vyčerpávající videohovory, to ale dokázali. Až po několika měsících nyní vyplulo na povrch, jaký historický zápis mají za sebou. Dominiku Zanovi, Mattu Zakutnému a Pavlu Serbajlovi se podařilo, co zatím v Česku a na Slovensku nikomu před nimi. Svůj startup prodali v přepočtu za více než šest miliard korun, čímž bezpečně přepsali historické tabulky.

Je to jen relativně nenápadná věta v tiskové zprávě americké společnosti Miro. Pro tuzemský startupový svět ale klíčová. Miro v ní říká, že před čtyřmi měsíci v tichosti akvírovala právě startup Around. Jejím nástrojům na vzdálenou spolupráci má pomoci k dalšímu růstu a věří mu natolik, že za mladou firmu od česko-slovenských zakladatelů zaplatila stovky milionů dolarů. Jedná se neoficiální údaj, ale podle informací CzechCrunche se částka pohybovala řádově mezi 250 a 300 miliony dolarů. To je v přepočtu bezpečně přes šest miliard korun a možná ještě o něco víc.

V takových obchodech je běžné, že část peněz získávají akcionáři v hotovosti a část v akciích či podílech kupující firmy, které se navíc mohou postupně odemykat. Podobnou podobu, byť není oficiálně známo, jak přesně strukturovanou, měl podle CzechCrunche i deal mezi Aroundem a Miro. Tak či tak se jedná v historické tabulce takzvaných exitů, tedy odprodejů startupů, o jednoznačné prvenství. Firmy jako Beat Games, Integromat, Socialbakers, Twisto, Apiary či Ytica se podle dostupných informací prodávaly řádově za nízké jednotky miliard.

Nabídek bylo víc

K prodeji došlo ve chvíli, kdy měl za sebou Around teprve dvě větší investice. V březnu 2020 získal v seedovém kole 5,2 milionu dolarů, o rok později pak v navazujícím kole označeném jako Série A dalších 10 milionů. Celkem získal 15,2 milionu dolarů, v aktuálním přepočtu kolem 380 milionů korun. To je důležitá informace mimo jiné proto, že se zatím jen relativně málo naředily podíly spoluzakladatelů, kteří podle informací CzechCrunche a zvyklostí venture kapitálového světa dál držely střední až vyšší desítky procent. Prodej firmy tak z nich pravděpodobně udělal miliardáře, byť nebyli vyplaceni jen v hotovosti.

Velký obchod se sice uzavřel až letos v červnu, ale námluvy začaly už loni. „Přišlo to přirozeně, protože z dat a analýz jsme viděli, že uživatelé Aroundu používají také produkty Miro a opačně. Zvažovali jsme různé podoby vzájemné spolupráce,“ popisuje pro CzechCrunch jeden ze spoluzakladatelů Dominik Zane. „Našli jsme společnou vizi, která posílí obě dvě značky a přinese uživatelům ještě lepší zážitek. Around měl více nabídek na odkup, ale strategie s Mirem nám dávala největší smysl,“ doplňuje. Od zahájení vývoje v roce 2018 tak celý projekt stavící na nové formě videokomunikace nabral rychlé obrátky.

Foto: Around Komunikační aplikace Around od česko-slovenských tvůrců

Zatímco nejznámější nástroje jako Zoom či Google Meet napodobují zasedací místnosti a zaměřují se na osobu, která právě mluví, rozhraní aplikace Around je stavěné tak, aby se mohli jednotliví uživatelé během videohovoru soustředit především na práci. „Dívat se jeden na druhého, když pracujete, vás rozptyluje a vyčerpává. Zabíjí to vaši kreativitu a v konečném důsledku to poškozuje výsledky byznysu,“ vysvětluje Dominik Zane. Každý uživatel má proto v Aroundu jen malé kolečko, v němž ho sice ostatní vidí, ale nepoutá to takovou pozornost, jako když se koukáte na kolegovu hlavu zvětšenou na celou obrazovku.

Nápad zaujal i společnost Miro, která sídlí v San Francisku a Amsterdamu a od roku 2011 vyvíjí online platformu pro vizuální spolupráci v týmech. Po celém světě ji využívá přes 40 milionů uživatelů a teď do své nabídky přidává také Around. „Za účelem podpory hybridního způsobu práce inženýrských, produktových a designérských týmů společnost Miro akvírovala Around, aby umožnila workshopy a interaktivní setkání pro agilní postupy. Zároveň Miro zkoumá způsoby, jak využít odborné znalosti týmu Around k poskytování poutavějších a interaktivnějších zážitků v rámci systému Miro,“ stojí v tiskové zprávě.

Around se stává součástí nové iniciativy zvané Miro Labs. Firmě má umožnit experimentální investice a růst do nových oblastí. Do oblasti videokonferencí se pouští mimo jiné proto, že Zoom letos spustil funkci virtuální tabule, čímž se vydal do vod, kde je doma právě Miro. Za celou společností stojí Andrey Khusid. Jeho platforma umožňuje osobním, hybridním i vzdáleným týmům spolupracovat na různých projektech od brainstormingu po řízení projektů a největší popularitu získala během pandemie, kdy byly firmy nuceny organizovat zaměstnance v různých geografických lokalitách a časových pásmech.

Díky velké změně v tom, jak firmy po celém světě pracují, Miro jen během roku 2020 zdvojnásobilo počet zaměstnanců z 250 na 500 a přilákalo velké investice v celkové výši přes 476 milionů dolarů (12 miliard korun). Mezi investory nechyběly fondy jako Accel či Iconiq Capital a valuace firmy se vyhoupla na 17,5 miliardy dolarů (440 miliard korun). Známá investiční jména za sebou má také česko-slovenský projekt Around, který podpořila řada andělských investorů i známé fondy. Z domácí scény se už v prvním kole připojilo Credo Ventures, z dalších například Initialized Capital a navazující investici vedl Wing Venture Capital.

Mezi andělskými investory jsou zakladatel portálu Producthunt Ryan Hoover, zakladatel platformy AngelList Naval Ravikant a loni do firmy kapitálově vstoupil také fond populárního komunikačního nástroje Slack. „Around je výborným příkladem pořekadla, že jen skvělé týmy umí postavit skvělé startupy. Zakládající tým Aroundu už měl za sebou jeden úspěšný exit, navíc se k nim přidala designérská špička z Česka a Slovenska v podobě Toma Krchy či Michala Šimkoviče alias Musha. Jsem vděčný, že jsme mohli být součástí této skvělé jízdy,“ říká k dalšímu úspěšnému zářezu v portfoliu Credo Ventures Andrej Kiska, který tento týden oznámil svůj konec v partnerské roli.

Zmíněný exit, který již mají Slovák Dominik Zane s Čechem Pavlem Serbajlem za sebou, proběhl v roce 2013. Tehdy do rukou amerického doménového obra GoDaddy prodali zhruba za 15 milionů dolarů mobilní marketingovou firmu M.dot. Tím se naplno přesunuli do Spojených států, několik let působili pod křídly GoDaddy, až se rozhodli pustit do dalšího vlastního projektu v podobě Aroundu, kde se k nim připojil další Slovák Matt Zakutny. Jejich čtyřicetičlenný tým zůstává pohromadě. Trojice zakladatelů dál povede Around v rámci nové divize společnosti Miro a zajištěných mají i několik kariérních a finančních incentiv, aby ve firmě dál zůstali.