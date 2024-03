Česko zná podobu třetího terminálu na vysokorychlostní trať. Má zvýšit atraktivitu okolí Jihlavy

Uložit 0

Zdá se to jako něco, co je hodně daleko. Vysokorychlostní trati jsou téma staré mnoho let, nyní ale Správa železnic oznámila podobu už třetího terminálu, kde by měly vysokorychlostní vlaky zastavovat. Tentokrát u Jihlavy. Kapacita terminálu by měla být až šest tisíc cestujících denně, tedy okolo tří set lidí za hodinu.

V minulosti Správa železnic vyhlásila vítěze architektonické soutěže na terminály u středočeských Nehvizd, který se bude jmenovat Praha-východ, a také v Roudnici nad Labem. Nyní k tomu přibyla Jihlava, jejíž návrh je dílem francouzsko-českého tandemu Arep Architects a Monom. Vzniknout by měla na trati mezi Světlou nad Sázavou a Velkou Bíteší. Ta by se měla stavět mezi lety 2029 až 2034 a určená bude jen pro osobní dopravu. Jezdit se tu bude rychlostí 320 kilometrů v hodině.

„V našem podání je terminál minimalistickou a zároveň ekologickou dominantou s nízkou energetickou stopou. Přizpůsobuje se topografii místa a existující infrastrukturu využívá k omezení dodatečné výstavby,“ vylíčil Igor Hobza ze studia Monom.

Architekti se snažili terminál začlenit do krajiny s ohledem na významné prvky v okolí. Porotu zaujalo také to, že navrhli krátké přestupy mezi jednotlivými druhy dopravy. Takzvaným VRTkám budou sloužit dvě nástupiště, konvenčním vlakům tři. Kromě vysokorychlostní trati by tu mělo vzniknout například i autobusové nádraží, parkoviště P+R či nová konečná trolejbusu.

Terminál u Jihlavy by měl totiž sloužit jako klíčový přestupní bod pro celou Vysočinu, kromě vysokorychlostních vlaků půjde také o veřejnou a osobní dopravu. „Nový terminál podpoří jak dálkové cesty, tak denní dojíždění v rámci koncepce rychlých železničních spojení. Integrace vysokorychlostních tratí do konvenční železniční sítě a snaha o dosažení klimatické neutrality navíc ukazují, že jde o projekt s dalekosáhlým významem nejen pro Vysočinu, ale pro celé Česko,“ komentoval vítězný návrh generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda.

Dopravním uzlem by denně mělo projet až 118 vlaků. Dvakrát do hodiny tu bude zastavovat právě vysokorychlostní spoj. Cesta z Prahy do Jihlavy by díky němu měla trvat 52 minut, nyní je to přes dvě hodiny. Do Brna se pak cesta zkrátí ze současné hodiny a 49 minut na 36 minut. V konečné fázi by terminál kromě spojů do Prahy a Brna měl nabídnout také rychlou cestu do Ostravy, Drážďan nebo Vídně i dalších měst v Česku a zahraničí.

A právě to by mělo mít také významný vliv například na poptávku po bydlení v lokalitě. „Rychlá spojení zvýší dostupnost pracovních příležitostí a vzdělávání a zároveň podpoří život v jednotlivých regionech, což zásadně promění všeobecné vnímání pojmů jako vzdálenost či venkov,“ uvedl ministr dopravy Martin Kupka.

Stavba nového terminálu by měla začít v roce 2029. Počítá se s tím, že spolu s ním by došlo také k rozvoji okolního území a jeho ekonomiky. Nový terminál i trať by podle webu Zdopravy.cz měly okolí přinést až osmnáct tisíc nových pracovních míst.