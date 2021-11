Českou Grand Prix Architektů získala moderní budova Univerzity Karlovy. Oceněná byla i radnice Prahy 7

Čeští architekti si mezi sebou rozdali další ceny. Jen pár dní poté, co byla vyhlášena Česká cena za architekturu, se rozdávala ocenění Grand Prix Architektů. Jejich předávání má ve své režii Obec architektů, která jako nejpovedenější projekt ocenila přestavbu menzy koleje 17. listopadu Univerzity Karlovy od studia Kuba & Pilař architekti.

Loni v létě dokončili tito architekti to, co započal jejich uznávaný kolega Karel Prager, jenž stojí za Novou budovou Národního muzea (bývalé Federální shromáždění) nebo Novou scénou Národního divadla. Prager za sebou nechal nedokončený areál univerzitního kampusu na břehu Vltavy u mostu Barikádníků, který před rokem do nové finální podoby dovedli architekti Ladislav Kuba, Tomáš Pilař a Martin Klimecký.

Co z původního projektu zůstalo, je především tvar. Architekti z brněnského studia vytvořili pro Fakultu humanitních studií centrální prostor dvorany s horním osvětlením, z horního patra je přístup do seminárních místností, dole pak do posluchárny, auly, fakultní knihovny a na děkanát. Využívali především pohledový beton, přehlédnout nelze ani sytě oranžová odpočinková zóna.

Přestavba menzy koleje 17. listopadu Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy Foto: Obec architektů

Dílo Kuba & Pilař architekti se dostalo i do užšího výběru České ceny za architekturu, kterou uděluje Česká komora architektů. V ní bylo mezi sedmičkou oceněných, hlavní cenu ale při pondělním předávání získala rekonstrukce hradu Helfštýn. Původně byla cena jedna, kvůli nespokojenosti s procesem ale Česká komora začala předávat svou vlastní trofej. Soutěže jsou tak nyní dvě, v obou porotách zasedají mezinárodní architekti.

Grand Prix Architektů kromě hlavní ceny v podobě modré kostky rozdává i další ocenění, ať už za novostavbu, renovaci, rodinný dům, nebo za šetrnou stavbu či krajinářskou architekturu. Menší modrou kostku si tak odnesly projekty jako přístavba kanceláře ve Vysokém Mýtě, radnice Prahy 7 nebo altán městské knihovny ve Vamberku.

Nejlepším rodinným domem byl vyhlášen dům na Kozině v Trhových Svinech, oceněný byl ale i projekt obnovy krajiny kočárových koní, do kterého investoval Národní hřebčín Kladruby nad Labem. „Všechny vítězné projekty získaly plný počet, a to pět hlasů. A je vynikající, že hlavní cena je hrazena z veřejných financí. V loňském roce, kdy vyhrála městská hala v Modřicích, tomu bylo stejně,“ uvedl předseda Obce architektů Oleg Haman.

Cenu za celoživotní dílo získal Viktor Rudiš, jehož tvorba je spojena především s moravskou metropolí. Architekt získal Grand Prix už v roce 1996, a to za rekonstrukci a dostavbu pavilonu G na brněnském výstavišti. Je také jeden z projektantů brněnského sídliště Lesná. Mezi jeho nejznámější díla patří ale československý pavilon na světové výstavě Expo 1970.