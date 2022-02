Zbavovat firmy zbytečné administrativy a dopřát jim dostatek času na důležité činnosti. To je poslání tuzemského účetního startupu Wflow.com, jenž ve svých produktech spojuje zkušenosti s účetním outsourcingem, vývojem účetních systémů a řízením IT projektů. To zaujalo i Seed Starter, investiční odnož České spořitelny, která do společnosti vložila nižší desítky milionů korun výměnou za podíl ve výši 17 procent.

„Wflow.com zefektivňuje práci s administrativou a umožňuje věnovat se kvalifikované agendě, a to nejen účetním, manažerům a majitelům firem, ale také všem ostatním zaměstnancům, kteří s účetními doklady přijdou do styku. Naše řešení nastavuje nový standard spolupráce mezi dvěma odlišnými světy a přes automatizaci přináší zlepšení komunikace a zvýšení kontroly nad náklady ve firmách,“ vysvětluje ředitel startupu Robert Soudný.

Aktuálně již Wflow.com využívá přes dva tisíce klientů včetně Shoptetu, Productboardu, Grant Thorntonu, BDO nebo skupiny KODAP na celkem čtyřech evropských trzích – kromě Česka jde o Slovensko, Maďarsko a Norsko. V tuzemsku má platforma přednastavené integrace na všechny nejvyužívanější účetní systémy jako ABRA, Pohoda, Money, Helios a další.

Dvaačtyřicetiletý Robert Soudný se zpracováváním stovek papírových faktur týdně zabýval už během své kariéry v korporátech na pozicích účetního i finančního manažera. Pravidelně přitom narážel na problémy s pozdním a nekompletním předáváním dokladů, zdlouhavým schvalovacím procesem i opožděnými platbami dodavatelů. Že by bylo dobré každodenní rutinu maximálně usnadnit, si tak uvědomoval velice dobře.

Ředitel Wflow.com Robert Soudný a Kateřina Manley a Jiří Skopový z programu Seed Starter Foto: Česká spořitelna

Ke zhmotnění nápadu na vývoj technologie, která by to zvládla, došlo ve chvíli, kdy se svou vlastní firmou 6K začal nabízet klientům účetní software. To pak vyústilo do dalšího byznysu, kdy v roce 2018 se svými kamarády a bývalými kolegy Davidem Grohem a Davidem Daňkem založili Wflow.com.

Jeho aplikace nabízí základní funkcionality jako elektronický oběh dokumentů, automatické zaúčtování i archivaci dokladů, což doplňuje například jejich víceúrovňovým schvalováním, vytěžováním dat přes umělou inteligenci nebo elektronickým podepisováním smluv pomocí BankID Sign. Kromě interního technologického vývoje startup spolupracuje i s partnery, jako jsou Microsoft nebo Rossum.

První finanční podporu od externího investora Wflow.com získal již loni, vyšší jednotky milionů korun do něj vložila vzdělávací společnost Scio s aktuálním podílem ve výši 8,3 procenta. „Bezpapírové účetnictví je jednoznačně administrativní budoucnost firem a ve spolupráci se Seed Starterem vidíme velký potenciál,“ uvádí Jon Šotola z vedení Scia.

Tým Wflow.com aktuálně tvoří 29 lidí, loni firma utržila vyšší jednotky milionů korun s meziročním růstem kolem 300 procent. Na konci roku 2020 měla 500 klientů, koncem loňska už dva tisíce. Letos chce vyrůst na tržby ve desítky milionů korun a dosažení černé nuly očekává v roce 2023, a to zejména kvůli velkým investicím do rozvoje produktu. Na následující rok firma plánuje otevírat i další kolo financování Series A.

„Ze všech startupů, do kterých jsme se Seed Starterem investičně vstoupili, je Wflow.com nejvíce maturovaná firma. Již nyní má širokou základnu spokojených zákazníků a my věříme, že se nám společnými silami podaří řešení nadále škálovat nejen v Česku, ale také v zahraničí,“ nastiňuje Jiří Skopový, lídr programu Seed Starter. Ten už podpořil například startup pro výplaty kdykoliv v měsíci PalmApp, projekt elektronických podpisů Signi nebo Investown, jenž umožňuje investovat do nemovitostí.

„Po Česku, Slovensku, Maďarsku a Norsku se chceme díky strategickému partnerství s Českou spořitelnou soustředit na země, kde působí její mateřská společnost Erste. Díky získané investici navíc můžeme intenzivněji vylepšovat naše služby,“ doplňuje Robert Soudný.

Česká spořitelna v plně digitálním schvalování účetních dokladů a jejich následné integraci do systému účetnictví vidí další velký potenciál, řešení hodlá poskytnout i své firemní klientele z řad malých a středních podniků. „A plán je jít dál. Pomáhat automatizovat procesy napříč sektory, šetřit papír i prostředí, vylepšovat kvalitu služby, rozšiřovat nabídku a celkově usnadňovat firmám použití technologií. Na českém trhu i v zahraničí,“ dodává Soudný.