Česku nevěřím, máme východní hodnoty. Doteď mi miliardáři zvednou telefon, říká advokát Pokorný

Média o něm referují jako o jednom z nejvlivnějších českých právníků, který zastupoval McDonald’s nebo slavnou – a od roku 2008 zkrachovalou – americkou banku Lehman Brothers. Dnes je z Radka Pokorného advokát s úzkým napojením jak na český byznys, tak na českou politiku. A během rozhovoru v podcastu Vojty Žižky se pouští do řady ožehavých témat, které hýbou republikou.

Radek Pokorný je všeobecně známý jako člověk, který spolupracoval s řadou významných českých miliardářů. Ať už šlo třeba o Petra Kellnera, Karla Komárka, Andreje Babiše, nebo Zdeňka Bakalu. I proto je částí tuzemské veřejnosti vnímám v poněkud kontroverzním duchu. „Když jim teď zavolám, telefon mi zvednou, už s nimi však nepracuji. Což ale neznamená, že jim občas nezavolám,“ říká.

Bedlivě pozoruje i to, co na českém byznysovém poli podniká Daniel Křetínský, jeden z nejbohatších Čechů a mimo jiné majitel fotbalové Sparty. „Vzpomínám si, jak mi před lety Petr Paukner (zakladatel Carbounion Holding – pozn. red.) říkal, že je Křetínský nejambicióznějšího člověk, jakého kdy potkal. Teď to vidíme,“ zmiňuje Pokorný a odkazuje na řadu investičních kroků.

Debata se stočila také k zajímavým investičním případům, které Pokorný se svým týmem dělal. A dost možná tím nejvýraznějším je Lehman Brothers, známá investiční banka, kterou v roce 2008 zasáhlo zhroucení amerického trhu s nemovitostmi – a následně zkrachovala. „Pamatuji si, jak jsem u nich v centrále seděl někdy ve středu a ve čtvrtek – a všichni byli spokojení. A v pondělí už chodili s krabicemi,“ vzpomíná.

Přes své vztahy k Miloši Zemanovi nebo Andreji Babišovi se dostal k další zásadní otázce: budoucnosti Česka, respektive proč tady nechce mít investované žádné peníze a raději se soustředí na zahraničí. „Když jste advokát, tak se dozvídáte spoustu věcí – a nesmíte se dostat do konfliktu zájmu. A ti klienti nesmí mít pocit, že když vám přinesou nějakou myšlenku, že to také můžete odvézt někam za roh, protože tam máte investici,“ říká.

„Druhým důvodem je, že jak jsem motal kolem politiky, tak jsem znal detailně data. A můžu říct, že šedesát procent lidí tady patří k temné straně,“ tvrdí a odkazuje na výsledky posledních parlamentních voleb. „Bojím se, že tady reálně ta demokratická většina prostě není. To mi z těch dat vyplývá,“ doplňuje a naznačuje, že podle něj česká společnost jako celek navíc spíše směřuje na Východ než na Západ. A jako příklady uvádí diskuzi nad tématy jako gender nebo ekologie.

Řeč přišla také na problematiku legalizace konopí, kterou Pokorný neschvaluje, ačkoliv přiznává, že kdyby k ní došlo, vyrostl by z toho slušný byznys – a zřejmě by se na něm podílel. „Moc by se mi ale do toho nechtělo,“ říká s tím, že rád funguje s čistou hlavou. V neposlední řadě se v podcastu řešila i situace ohledně koupi mediálního domu Economia, s čímž pomáhal zmíněnému Bakalovi.

Jak Pokorný přistupuje k předávání majetku a jak investuje, se dozvíte ve videopodcastu Vojty Žižky, dostupném výše. Pokorný bude mimo jiné jedním z řečníků našeho letošního ročníku investiční konference Money Maker, o níž se včas brzy dozvíte všechny potřebné informace. Tak zůstaňte naladěni.

Celý rozhovor s Radkem Pokorným si můžete poslechnout na Patreonu Vojty Žižky. Uslyšíte v něm například také: