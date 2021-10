Česká startupová scéna si připisuje další velký exit. Tuzemský Avocode zakladatelů Vu Hoang Anha, Petra Brzka, Martina Ďuriše a Tomáše Rychlika v transakci v řádu stovek milionů korun směřuje do rukou newyorské společnosti Ceros. Na obchodu díky zaměstnaneckým akciím vydělají i všichni členové týmu.

Avocode vznikl v roce 2015, kdy začal vyvíjet stejnojmenný nástroj pomáhající designérům, vývojářům a dalším stranám zjednodušovat a zrychlovat designový proces. Aktuálně platformu využívají více než čtyři tisíce platících firem po celém světě včetně jmen jako Tesla, eBay, nebo Panasonic, což startupu generuje tržby v řádu nižších milionů dolarů ročně s meziročním růstem na úrovni třicet procent.

V průběhu let firma prošla prestižním akcelerátorem 500 Startups sídlícím v Silicon Valley a od investorů včetně tuzemského venture kapitálového fondu Reflex Capital Ondřeje Fryce získala přibližně jeden milion dolarů, v přepočtu kolem dvaceti milionů korun. Teď změní majitele.

Poslední roky přinesly několik velkých exitů tuzemských startupů, které přesahovaly hranici jedné miliardy korun. Letos zatím takový nastal jen jeden, a to v případě fintechu Twisto za více než dvě miliardy korun. Avocode sice miliardu nepřekonal, v poměru k vybranému kapitálu od investorů však i tak jde o opravdu pozoruhodný nárůst hodnoty firmy se zhodnocením ve stovkách procent.

Tým startupu Avocode Foto: Avocode

„Jsem rád, že jsme firmu dovedli do úspěšného konce a během let otevřeli brány do startupového světa mnohým lidem, kteří pro nás pracovali. Na výběr jsme teď měli i další nabídky k prodeji s vyšší valuací, nakonec jsme se ale rozhodli pro Ceros, protože jsme se s jejich týmem dlouhodobě znali, důvěřujeme si a vidíme s nimi větší kulturní kompatibilitu,“ popisuje pro CzechCrunch Vu Hoang Anh.

„Jsme samozřejmě velice rádi, že se tento příběh úspěšně zakončuje a gratulujeme firmě i zakladatelům ke zhodnocení jejich dlouholeté práce. Pro nás to byla malá, ale úspěšná investice. Jsme rádi, že jsme mohli stát při tom,“ doplňuje pro CzechCrunch Ondřej Fryc z Reflex Capital.

Zásadní milník, který nakonec Avocode přivedl k prodeji, ve firmě nastal v roce 2019. Svoje řešení startup umožnil propojovat s dalšími platformami v rámci produktu Open Design, díky kterému vývojáři nemusejí investovat do samostatných designových nástrojů. Se všemi soubory z nástrojů jako Adobe Illustrator, Photoshop nebo Sketch mohou pracovat na jednom místě, což také šetří čas.

Toto řešení následně Avocode nabízelo také třetím stranám, které jej mohly integrovat do svých platforem a nabídnout dál svým uživatelům. První takto spolupracující platforma byla právě od společnosti Ceros, která teď za stovky milionů korun Avocode získává pod svá křídla.

„Partnerství s firmou Ceros nám dobře fungovalo a myslíme si, že toho společnými silami docílíme víc s větším dopadem na celý kreativní průmysl. Navíc to byl dobrý deal,“ usmívá se Vu Hoang Anh s tím, že sjednání celé transakce trvalo jedenáct měsíců. Na prodeji ale vydělá všech pětadvacet zaměstnanců ve firmě, a to díky zaměstnaneckým akciím. Celkem by mezi ně mělo být rozdělených deset až patnáct procent z celé částky.

Samotný Ceros vznikl v roce 2012 v New Yorku a později otevřel další pobočku také v Londýně. Od investorů už získal 134 milionů dolarů (přibližně tři miliardy korun), poslední kolo ve výši sto milionů dolarů proběhlo v loňském roce. Platforma firmy umožňuje marketérům a designérům vytvářet interaktivní obsah bez nutné znalosti kódu nebo web developmentu.

„Technologie Avocode perfektně doplňuje poslání Cerosu, a to pomáhat světu odemknout kreativitu,“ komentuje šéf Cerosu Simon Berg. Ze stran Avocode se nic nemění a pro své klienty má minimálně zatím fungovat stejně. Od tohoto týdne dochází k větší integraci dalších funkcí do platformy Cerosu, zároveň chce startup i nadále pracovat na zmiňovaném produktu Open Design.

Čtyři spoluzakladatelé Avocode tak společně se svým týmem zůstávají v Cerosu. „Zatím se odcházet nechystáme, protože ve firmě vidíme velký potenciál a nadále chceme rozvíjet Open Design. Určitě o nás ještě bude slyšet,“ dodává Vu Hoang Anh.