Český datový startup Keboola získává přes 700 milionů. Investory jsou i Tomáš Čupr či Eduard Kučera

Velký milník si ve své datové misi připisuje český startup Keboola, který si před rokem poprvé osahal spolupráci s investory, a jelikož se mu osvědčila, oznamuje teď další velké investiční kolo. Trojici spoluzakladatelů Pavlu Doležalovi, Petru Šimečkovi a Milanu Veverkovi se podařilo uzavřít největší letošní investiční kolo označované jako Series A v regionu střední a východní Evropy. Investoři v čele s americkým fondem Viking Global Investors do Kebooly posílají 32 milionů dolarů, což je v přepočtu více než 700 milionů korun. Součástí kola jsou i předchozí investoři, kteří před rokem do projektu vložili pět milionů dolarů. Mezi nimi jsou i Tomáš Čupr, spoluzakladatel Avastu Eduard Kučera nebo Presto Ventures či Reflex Capital.

Vysvětlit, co přesně Keboola dělá, nikdy nebylo pro běžného smrtelníka úplně jednoduché. Samotný startup si během let hledal to správné místo na trhu a jeho výkonný ředitel Pavel Doležal hlásí, že teď už ho má. Misí Kebooly je propojit a integrovat veškerá firemní data do jedné komplexní služby. „Fungujeme jako operační systém nad datovou infrastrukturou. Všechny nástroje propojíme do jedné datové struktury, u které je zásadní, že je řízená a auditovatelná. To znamená, že firmy do ní mohou pustit libovolný počet lidí, ale i nadále mají nad svými daty plnou kontrolu,“ vysvětluje pro CzechCrunch Doležal.

Ani to nemusí být pro běžného uživatele zcela pochopitelné, ale pro Keboolu je důležité, že tomu rozumí velké podniky a korporace. „Právě ty nejvíce oceňují, že mají díky naší platformě nad vším i nadále kontrolu nehledě na to, kolik nástrojů do ní napojí a kolik lidí u nich pracuje. Daří se nám díky tomu stále více prorážet ve velkých firmách, včetně bank či veřejně obchodovaných společností, které potřebují mít veškerá data a činnost auditovatelné. Dokážou nás během chvíle nasadit v desítkách oddělení,“ popisuje Doležal.

Na světě podle šéfa Kebooly aktuálně podobně sofistikovaná datová platforma prakticky neexistuje. Největší konkurencí je americký startup Palantir, který cílí na ty největší podniky, navíc je uzavřený, takže se prý na trhu prakticky nepotkávají. Keboola naopak poskytuje i bezplatnou verzi, díky které si její schopnosti mohou zákazníci nejprve osahat. Mezi její nejvýznamnější zákazníky patří Publicis Groupe, Deloitte, Erste Group, BNP Paribas, Allegro nebo Rohlik Group.

Právě zakladatel online supermarketu Rohlík Tomáš Čupr je dlouhodobým podporovatelem Kebooly, protože veškerá data Rohlíku běží na této platformě. I proto byl loni jedním z investorů a prostřednictvím svého fondu TCF Capital je rovněž součástí aktuálního investičního kola. „Jednoduchost řešení od Kebooly nám umožňuje rychle pracovat s daty napříč firmou, všem uživatelům usnadňuje byznysová rozhodnutí a umožňuje nám rychle zavádět nové technologie, jako je umělá inteligence. I proto jsem se rozhodl investovat jak v předchozím, tak v tomto kole,“ říká Tomáš Čupr.

Keboola uvádí, že její tržby se pohybují okolo dvanácti milionů dolarů ročně, to je v přepočtu přes 260 milionů korun. Oproti loňskému roku měla vyrůst téměř na dvojnásobek a i díky nové investici by se měla dál zvětšovat. „Investice nám pomůže urychlit strategický růst na trzích v Evropě a Velké Británii a připravit se na expanzi do Spojených států v roce 2024,“ doplňuje Pavel Doležal, CEO Kebooly.

Vedle již zmíněného amerického fondu Viking Global Investors, který nejnovější investiční kolo vedl, a Tomáše Čupra se k investici připojili všichni předchozí institucionální investoři i jednotlivci včetně Presto Ventures, Reflex Capital, Behind Inventions, Damira Špoljariče s fondem Gi21, Eduarda Kučery, Giuliana Giannettiho a Michaela Poplara.

„Keboolu jsme používali v předchozích působištích, používají ji naše portfoliové startupy i firmy investorů do našich fondů. Takže když zakladatelé loni hledali první investici k nastartování globální expanze, nemohli jsme u toho chybět. Mezi softwarem pro firemní zákazníky pocházejícím z Česka budete těžko hledat větší lovebrand, než je právě Keboola,“ komentuje investici Přemysl Rubeš, zakládající partner investiční firmy Presto Ventures, která vedla loňské investiční kolo ve výši pěti milionů dolarů.