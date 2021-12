Pro profesionální hráče videoher je soustředěnost během akce naprosto klíčová. Každý pohyb myši, každé zmáčknutí klávesy i každé protočení joysticku totiž může znamenat rozdíl mezi vítězstvím a prohrou. Proto se mezi esportovci staly populární doplňky stravy pro vyšší koncentraci, které vyrábí i česká firma Madmonq. Ta na nich postavila úspěšný byznys, neustále roste a čím dál více se profiluje také za hranicemi.

Na nedávném Mistrovství Česka v počítačových hrách, které nás fascinovalo svou téměř fotbalovou atmosférou, jsme viděli, že i sebemenší zaváhání jednotlivce může ovlivnit počínání celého týmu. V oblasti zvyšování soustředěnosti i výkonu a snižování hladiny stresu viděl potenciál Michal Noga, který založil startup Madmonq produkující cucací tablety napěchované látkami pro zdokonalení psychické připravenosti na hru.

Své doplňky stravy se firmě, v níž se coby spoluzakladatel angažuje i Petr Andrýsek, podařilo dostat k více než čtyřiceti tisícům lidí, kteří je pravidelně konzumují. V dubnu na svůj růst navíc získala několikamilionovou investici, na které se podílela i známá jména z esportu a pokeru. To ji nakoplo mimo jiné k větší zahraniční expanzi i rozšiřování portfolia.

Právě rozšiřování portfolia je téma, které Madmonq řešil v uplynulých týdnech. Přišel totiž na trh s novým produktem s názvem Champion, jenž cílí především na celkové zdraví nejen hráčů a neprofiluje se jako pouhý „nakopávák“. A byť Madmonq nezmiňuje, v jakém množství první várky Champion na trh dorazil, hned se vyprodal.

Nový produkt Madmonqu s názvem Champion Foto: Madmonq

„Máme teď celkem hektické období,“ říká pro CzechCrunch spoluzakladatel a marketingový ředitel firmy Petr Andrýsek. „Champion se vyprodal za pouhých čtrnáct dní od uvedení, což je o zhruba měsíc dříve, než jsme původně předpokládali. Věříme, že nám naše čísla dokáže ještě o něco zvýšit,“ doplňuje a reaguje na skutečnost, že Madmonq už letos prodal přes 1,5 milionu pilulek, tedy více než 50 tisíc balíčků.

Spolu s tím očekává i náročnější vánoční období. Díky němu chce atakovat tržby až 2,5 milionu eur (přes 63 milionů korun), což by bylo meziročně o přibližně 1,5 milionu eur více, a výhledově se přehoupnout do zisku. Čím dál více má Madmonq v plánu pronikat i na zahraniční trhy, konkrétně do USA, kde už má sjednanou certifikaci od Úřadu pro kontrolu potravin a léčiv.

Na logistických procesech v zámoří pak Madmonq chystá spolupráci se společnosti ShipMonk, která je známá také na českém trhu. Založil ji totiž Čech Jan Bednář a ve Spojených státech s ní boduje. I ten se mimo jiné chystá na první expanzi, kvůli které koupil sklad v Mexiku, přičemž do budoucna se ShipMonkem zamíří i na evropské trhy.

„Protože má ShipMonk české kořeny, je s nimi lepší domluva. Firma se stane naším fulfillment centrem,“ doplňuje Andrýsek. Spolu s expanzí řeší Madmonq i investiční kolo Series A, v rámci kterého hledá evropského investora s expertizou v D2C (direct-to-customer) a přesahem do Spojených států. A klade důraz také na předplatné svých produktů.

Madmonq je výkonnostní doplněk stravy Foto: Madmonq

„V předplatitelském modelu vidíme několik výhod pro zákazníky, proto s ním do budoucna počítáme. Po zhruba třech měsících, kdy jsme předplatné spustili, máme více než osmdesátiprocentní retenci a nízké tisíce odběratelů. Aktuálně jich přibývá po desítkách denně,“ dodává Andrýsek. Předplatné tabletek vychází na 420 korun měsíčně.

Madmonq tak má před sebou evidentně zajímavou cestu, během které se bude nadále soustředit na gamery. I proto staví svůj marketing okolo známých streamerů, mezi kterými jsou nově i slavná francouzská jména jako Jbzeed a Shaunz. Jediný fokus to ale nebude – své pilulky totiž profiluje i jako doplňky stravy pro kohokoliv, kdo se musí více soustředit.

„Práce za počítačem nebo hraní se neliší. I když marketing cílíme na hráče, máme zákazníky z řad sportovců, kteří se musí dlouhodobě soustředit, nebo doktorů. Portfolio je široké. To, že jste gameři, nemusí znamenat, že celé dny sedíte u počítače,“ zakončuje Andrýsek.