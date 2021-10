V sedmnácti letech odjel studovat do USA a už se nevrátil. Na Floridě založil logistický startup ShipMonk, ve kterém pomáhá internetovým obchodům rozesílat zásilky do celého světa, a sám se teď poprvé vydává za hranice Spojených států. Řeč je o novopečeném miliardáři Janu Bednářovi, který v posledním roce získal velké investice a teď se svou firmou expanduje do Mexika.

ShipMonk patří k předním hráčům v poskytování tzv. fulfillmentu, což je služba zejména pro e-shopy, kterým zařizuje kompletní logistický servis od převzetí až po doručení balíku zákazníkům. V loňském roce utržila firma Jana Bednáře 150 milionů dolarů (3,3 miliardy korun) a zároveň získala v investicích celkem 355 milionů dolarů (téměř osm miliard korun), které nakopnou její další rozvoj včetně zahraniční expanze.

V příštím roce by měl ShipMonk otevřít svůj první sklad také v Evropě, ale první kroky mimo Spojené státy směřují do Mexika. Floridský logistický startup oznámil akvizici společnosti El Mar Mexico, která provozuje fulfillmentové centrum se základnou v mexickém Tecate. Jde o strategickou polohu, protože se nachází jen pár desítek kilometrů východně od San Diega v Kalifornii u hraničního přechodu Otay Mesa.

Jelikož budou moci zákazníci ShipMonku využít Sekci 321 americké legislativy pro cla a ochranu hranic, vyhnou se nutnosti zdanění většiny amerických zásilek, poplatků a dovozních cel. Bezcelní přeprava do USA se týká položek v hodnotě nižší než 800 dolarů (necelých 18 tisíc korun). ShipMonk tak za internetové obchody nevyřeší jen správu objednávek, skladování zásob a rozesílání zásilek, ale také jejich zaslání přes hranice včetně vyřízení všech náležitostí.

Sídlo startupu Shipmonk ve floridském Fort Lauderdale Foto: ShipMonk

„Globální expanze nejen rozšiřuje rozsah našeho působení, ale také diverzifikuje zákaznickou základnu, kterou můžeme díky našim službám přilákat. Čím více nových lokalit a možností máme, tím lépe můžeme zákazníkům pomoci s bezproblémovým škálováním a expanzí do nových oblastí,“ vysvětluje strategii Jan Bednář, zakladatel a generální ředitel ShipMonku. Rozšiřováním své působnosti chce zároveň firma pomáhat řešit problém s nedostatkem pracovníků ve skladech.

O své americké cestě a rozjíždění dnes již velkého a rychle rostoucího logistického projektu hovořil Jan Bednář nedávno také v CzechCrunch Podcastu, kde naznačoval i to, že z ShipMonku se může brzy stát další startupový jednorožec, tedy společnost s hodnotou přes miliardu dolarů. Nákup mexické konkurence by měl být první krok k této metě, firma navíc pohltí i další společnost ve Spojených státech, ale o konkrétních finančních podmínkách ani dalších podrobnostech zatím Jan Bednář hovořit nechce.

Právě dvě nejnovější akvizice by přitom měly hodnotu ShipMonku přes miliardovou hranici překlopit, avšak oficiální to prozatím nebude. Jelikož jde pouze o akvizice, nikoliv nové investice, nedochází k přepočítání valuace celé společnosti, a tak zvýšená hodnota nebude oficiální, dokud do Bednářova startupu nepošlou další peníze investoři nebo třeba nevstoupí na burzu. Také o tom hovořil třicetiletý byznysmen v našem podcastu.

Zároveň se Jan Bednář v posledním vydání magazínu Forbes zařadil mezi tuzemské miliardáře. Díky růstu ShipMonku i mnohamiliardovým investicím, které do firmy v posledním roce přitekly, je hodnota jeho majetku odhadována na 10 miliard korun. V žebříčku ho doplnili například další tuzemští startupisté v čele s Tomášem Čuprem z Rohlíku, Josefem a Ondřejem Průšovými z Prusa Research či Hubertem Palánem z Productboardu.