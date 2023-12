Český medicínský startup ohromil kliniku Mayo, nejlepší vědeckou nemocnici světa. Chtějí nás, říká

Uložit 0

Kdyby se mělo posuzovat, jak moc změní umělá inteligence zdravotnictví, jen podle počtu firem, které se s ní do nemocnic pustily, během pár let bychom obor nepoznali. A zatímco se mnoho společností snaží o jejích přínosech zdravotnická zařízení, lékaře i odborníky ještě přesvědčit a rozbíhají studie, rok a čtvrt stará firma z Brna Maia Labs prakticky vytvořila vlastní ligu. Dostala se do řady nemocnic v Česku a na Slovensku, vyhrála několik soutěží – a teď si připsala úspěch, který mezi konkurencí nemá obdoby. Do svých struktur ji hodlá zařadit nejlepší vědecká nemocnice světa, americká klinika Mayo.

To vše díky tomu, že lékaře přímo při vyšetření střeva, tedy během kolonoskopie, upozorňuje na problematické oblasti, které by mohly naznačovat rakovinu tlustého střeva či konečníku. Přitom právě rakovina tlustého střeva je druhá nejsmrtnější rakovina vůbec, pro Česko signifikantní. Ročně je diagnostikována 7,5 tisícům pacientů a téměř 3,4 tisíce lidí nemoci podlehne. V Evropě pak způsobí úmrtí každé tři minuty.

Startup Maia Labs pomáhá i s klasifikací a měřením rizikových nálezů nebo s odhalováním zánětlivých onemocnění, jako je například Crohnova nemoc. A poté během okamžiku vytvoří podrobnou zprávu. Pro odborníky jsou na tom ohromující dvě věci: jednak skutečnost, že na problémy upozorňuje okamžitě, přímo při vyšetření. A pak to, že si umělá inteligence „neprohlíží“ obrázky, ale videa. Takže se prý učí násobně rychleji, přičemž navíc posouvá kvalitu detekcí.

Foto: Maia Labs Zařízení Maia Box se připojuje k endoskopu

„Rozdíl je stejný, jako když vám řeknu, ať se naučíte lyžovat z fotek. Nějak se to naučíte. Ale k pochopení potřebujete spoustu fotek s popisy. Nebo vám dám video, kde uvidíte jednotlivé pohyby včetně dynamik. To pochopíte mnohem rychleji a taky bez chyb,“ přirovnal už dříve pro CzechCrunch Lukáš Loun, jeden ze spoluzakladatelů společnosti.

V několika českých a slovenských nemocnicích už je její technologie k dispozici a nově se bude propojovat s klinikou toho vůbec nejzvučnějšího jména, americkou Mayo. Ta české firmě nabídla vstup do Mayo akcelerátoru.

„Ten se otevírá pro 30 společností z celého světa. Klinika Mayo by nám zpřístupnila veškerá data, včetně pacientských, zajistila spolupráci s lékaři, nejlepšími lidmi v oboru, včetně mentorů. A Maia pilotovala ve svých klinikách. Měli by i zájem ekvitně vstoupit do Maia Labs, tedy být podílníkem přímo ve startupu,“ popisuje Loun.

Jak je klinika Mayo významná? Mayo se objevuje na špičkách hodnocení zdravotnických zařízení, její specializace mají v žebříčcích víc prvenství než jakákoliv jiná nemocnice v zemi i na světě. Probíhá na ní přes 12 tisíc studií zaměřených na řešení nejnáročnějších lékařských problémů. Objevy pocházející z ní pomáhají pacientům po celém světě – od provedení první transplantace srdce, plic a jater ve Spojených státech až po vývoj inovativní léčby pro zlepšení těžkých záchvatů roztroušené sklerózy. Chlubí se prvenstvím v množství studií, publikací a výzkumů.

„Mayo Clinic je svatý grál pro všechny startupy, co chtějí něco dělat ve zdravotnictví v USA,“ vysvětluje Tomáš Studeník, zakladatel inkubátoru Caelestinus, který startup s klinikou Mayo pomyslně propojil. Jde o inkubační program zaměřený na medicínské technologie, který opakovaně umožnil startupu Maia Labs vystoupit se svým projektem ve Spojených státech. I na největší tamní inovační akci v oboru, která se konala v Las Vegas a kde Maia Labs zaujala i viceprezidenta platformy Mayo Clinic Eda Simcoxe.

„Aktuálně se bavíme o podmínkách. Znamená to pro nás nějaké zařizování, mimo jiné nutnost mít entitu ve Spojených státech. Ze strany Mayo Clinic už bylo řečeno, že nás chtějí. Jde i o to, abychom dokázali ten čas co nejlépe využít, měli dost i pracovních sil na využití přístupu k datům, musíme posílit své kapacity, najít na to zdroje a dobře se připravit. Máme možnost se dostat de facto k neomezeným zdrojům, těm nejlepším na planetě. Je třeba, abychom to dokázali vytěžit,“ popisuje Loun.

Maia Labs vznikla v srpnu roku 2022, kromě Louna jsou jejími spoluzakladateli Michal Hradiš (CTO) a Petr Musil, který má na starosti vývoj a výzkum. Dohromady se můžou pochlubit zkušenostmi z různorodých profesí z byznysového prostředí, průmyslu, dopravy i akademické půdy. Zařízení s umělou inteligencí má formu „krabičky“ o velikosti zhruba 10 na 20 centimetrů, vyvinuli ho spolu a navrhli tak, aby mohlo být připojeno ke všem stávajícím modelům endoskopů.

Obor medicíny a technologií české startupy zaujal. Jen zmíněný Caelestinus dokončily mimo jiné projekty DiaDenik.cz, který spojuje diabetiky s jejich odbornými lékaři, Ettioled, jenž umožňuje efektivní cílení na pacienty s chronickým onemocněním ledvin, Future Analyticz, který analyzuje velká data s využitím AI a pomáhá s prevencí civilizačních chorob, a GluMCo, ten umožňuje lékařům a sestrám sledovat hladinu cukru v krvi pacientů během pobytu v nemocnici.