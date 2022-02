Část svého nástroje poskytuje zadarmo, přesto si na ročním obratu z pravidelných výnosů loni připsal víc než 100 milionů korun. Což znamená, že se meziročně zvětšil o 78 procent. Český startup Smartlook, který analyzuje chování uživatelů na internetu, chce ale růst víc. Pomoct mu v tom mají nové peníze, ideálně americké. Tuzemská firma si proto ve Spojených státech buduje mateřskou společnost a hodlá tam i vstoupit do dalšího investičního kola.

„Velkou část financí, které máme v současnosti k dispozici, investujeme do rozvoje firmy a týmu,“ vysvětluje CEO Smartlooku Petr Janošík s tím, že letos chce zdvojnásobit počet lidí i obrat. A právě na to nové peníze a investiční kolo ve Spojených státech připravuje. Plánem je, aby polovinu obratu firmy tvořili zákazníci z Ameriky. Prozatím je to o něco víc než třetina.

Smartlook ukazuje firmám weby a mobilní aplikace tak, jak je do té doby často neviděly – očima uživatelů. Dnes má víc než 60 tisíc klientů, kteří nástroj aktivně používají. Patří mezi ně třeba Volvo, Miele, Vogue nebo také čeští Rohlík a Alza.

Dvacet tisíc let záznamu během jednoho roku

Každý měsíc jich přibude čtvrt miliardy. Tedy takzvaných sessions, jednotlivých návštěv webů či aplikací, které Smartlook pro své zákazníky zaznamená a nechává je svým systémem analyzovat. Eventů a událostí, což znamená konkrétních bodů interakce, nahraje startup přes šest miliard.

„Pro představu to při průměrné délce jedné session představuje okolo 20 tisíc let záznamu za rok,“ popisuje Janošík. Mimo zachycení obrovského množství dat Smartlook každý měsíc průměrně rozklíčuje chování až 150 milionů koncových uživatelů a návštěvníků webů či aplikací.

Smartlook analyzuje chování uživatelů na webu či v aplikaci Foto: Smartlook

V záznamech nehledá chování konkrétních lidí a ani se nesnaží jednotlivé lidi sledovat, takovým pojmům se firma pečlivě vyhýbá. Její systémy pátrají v mase anonymizovaných nahrávek po problémech v procesu, kterému se líbivě říká zákaznická zkušenost. Tedy kdykoliv nefunguje na internetu nějaké tlačítko, nákupní košík je na neočekávaném místě nebo zákazníci třeba nevědí, kam dál klikat či scrollovat.

Kromě toho Smartlook také odhaduje, kam lidé koukají a co tam hledají. To pozná podle toho, kde a jak pohybují myší, kdy se při posouvání stránky zastaví nebo jestli na nějaké místo opakovaně klikají. Případně i jak pohybují stránkou při prohlížení na mobilním telefonu a kde a jak na dotykové obrazovce vyvíjejí tlak.

Do všech koutů planety

Za loňský rok se Smartlook rozrostl k víc než šesti stovkám platících zákazníků a blíží se tak dohromady třem tisícům. Nově se o něj začalo zajímat – tedy do systému se registrovalo – 370 tisíc nových uživatelů. Ne všichni ho ale zatím aktivně používají. „Pevně věříme, že část z nich si nástroj oblíbí natolik, že rozšíří řady našich platících zákazníků,“ dodává Janošík.

Reálně pak během roku startup prodal svůj nástroj do 77 zemí ze všech koutů planety a postupně roste ve zmiňovaných Spojených státech, které zatím tvoří 40 procent jeho obratu. Evropa dává dohromady 38 procent a Asie 12 procent.

Firma založená v Brně funguje v této podobě třetím rokem. V roce 2020 Smartlook totiž Janošík vyčlenil z původního Smartsuppu. Zároveň firma nabrala 81milionovou investici od nizozemského fondu Airbridge Equity Partners s podporou stávajících tuzemských investorů Novira Capital a Reflex Capital. V té době zdvojnásobila počet lidí v týmu na padesát a opakující se roční tržby stouply na 64 milionů korun.

Janošík dříve nicméně zmiňoval, že by pro rok 2021 chtěl tyto tržby zdvojnásobit. Tato meta protentokrát firmě unikla. Teď, kromě analýzy chování na klasických webových stránkách a mobilních zařízení, připravuje nástroj, který bude sledovat cestu uživatelů napříč platformami. Tedy tak, aby majitelé webových stránek pochopili, že zákazníci nedokončili nákup na webu třeba proto, že ho šli zařizovat na telefon. A co se jim tam dařilo. Nebo co naopak ne.