Český startup Dronetag zajišťuje bezpečné létání s drony. Od brněnského fondu získává 15 milionů

První dron se Lukáši Brchlovi do rukou dostal v roce 2012. S ním rychle začal přemýšlet o tom, že by bylo kvůli bezpečnosti dobré, aby o pohybu stroje ve vzduchu věděl nejen on, ale i všichni ostatní piloti dronů. První produkt Dronetag oficiálně představil až loni na podzim, poměrně hned s ním ovšem zaujal. Dnes koordinuje lety ve dvacítce zemí na čtyřech kontinentech a právě získal 15 milionů na svůj další rozlet.

Investici do Dronetagu posílá Y Soft Ventures, venture kapitálová platforma, která spadá pod Y Soft Corporation. Transakce má pak akcelerovat další rozvoj firmy, její součástí je ale také poskytnutí výrobních kapacit, optimalizace výrobního procesu a podpora při vstupu na nové trhy. Tedy: Dronetag přechází na výrobní linky Y Softu v Brně.

Ve službách pro drony vidí obě firmy velký potenciál. Ostatně ve Spojených státech je jen těch profesionálních přes 315 tisíc, přičemž v EU je registrováno na pět milionů rekreačních a profesionálních strojů. V oboru komerčního využití dronů tu podniká zhruba 50 tisíc firem, které se uplatní v zajímavých oborech – podle různých studií ještě do roku 2024 bude vést využití dronů pro armádní účely. A následně je předběhne komerční enterprise segment služeb s létáním drony.

„Ambicí Dronetagu je z dronů udělat plnohodnotné účastníky letového provozu a konečně plně využít jejich potenciál. Budoucností dronů je přeprava důležitých zásilek nebo industriální inspekce či osobní přeprava lidí. To vše při respektování jednotných nařízení po celém světě – už nyní platných v Evropské unii a Spojených státech a plánovaných na dalších trzích,“ plánuje Brchl z pozice šéfa startupu.

Foto: Dronetag Dronetag nabízí pokročilé možnosti sledování pohybu dronů

Kromě samotného produktu taková vize (spojená s byznysovým tahem na branku ze strany Brchla) prý Y Soft o investici přesvědčila. „Kombinovat ve svých produktech chytře vymyšlený hardware a inteligentní software přináší obrovské výzvy nejen pro začínající firmy – ať už jde o vývoj a prototypování, výrobu a logistiku nebo celkové nastavení strategie a byznys modelu. Tým Dronetagu v tomto již odvedl ohromný kus práce,“ vysvětluje Lukáš Konečný, Junior Partner Y Soft Ventures.

Dronetag vytváří hardware i software. Zmíněný první představený produkt pod názvem Dronetag Mini se připevňuje přímo na tělo dronu a v průběhu letu vysílá informace jak do okolí, tak do softwarové platformy dostupné autoritám letového provozu, s čímž jí pomáhají technologie Vodafonu.

Firma takových krabiček za pět měsíců prodala přes 200. Tým má vedle toho už teď objednávky i na své nové řešení (takzvané OEM), které výrobci zabudují přímo do svých dronů. „Vymyslet, vyvinout a realizovat prototyp produktu je pro začínající firmu ještě v jejích možnostech, ale ta profesionalizace a přechod na sériovou výrobu zařízení pro trh se splněním všech regulací a legislativních požadavků, to je přesně zlomový moment, který může mnohé startupy zbrzdit,“ říká Brchl.

Podle něj Y Soft jako jedna z mála společností dokáže pokrýt sériovou výrobu Dronetagu pro celosvětový trh. Od nákupu součástek, naskladnění, zajištění produkce a škálování celého výrobního procesu. „Náš produkt je uplatnitelný na všech kontinentech, kam nás obrovsky pomůže posunout schopnost Y Softu dostat řešení logisticky do cíle za využití stávající distribuční sítě Y Soft,“ myslí si Brchl.

Aktuální investice je strukturovaná jako konvertibilní půjčka, účastníci zatím tedy nestanovili velikost podílu. „Předpokládáme, že v horizontu zhruba dvou let proběhne další investiční kolo, které stanoví valuaci firmy a od kterého se bude odvozovat i náš podíl,“ doplňuje k tomu Konečný.