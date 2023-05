Český startup hlásí vytvoření účetní asistentky s umělou inteligencí. Chápe text, říká zakladatelka

Krabice od bot plné účtenek a dalších listin a desítky centimetrů vysoké štosy dokumentů na stolech. Ani v době, kdy se účetnictví už roky řeší v počítačích, účetní operace nevypadají jinak. Do digitálu je totiž někdo musí přepsat a tato práce je stále na lidech. Karin Fuentesová si vytyčila cíl to změnit a založila projekt Digitoo s cílem naučit stroje účtovat tak, aby lidi fungovali jen jako jejich kontrola. Teď hlásí významný krok na své cestě – její tým naučil umělou inteligenci, aby chápala význam položek a podle toho je dokázala do účetnictví i správně zařadit.

Dosud Digitoo do firem dodával systém, který informace z papírů četl. Dokázal třeba v PDF souboru poznat, jaké znaky jsou pořadové číslo faktury, najít částku, se kterou se operuje, nebo třeba datum, ke kterému je třeba daný dokument zaúčtovat. A tyto údaje pak vypsat do správných digitálních „okének“ v účetním systému. Umělá účetní Digitoo má ale poznat, o čem se vlastně na faktuře píše. A podle toho položky správně přiřadit ke kódům, kterými je třeba je v účetnictví vybavit.

Představte si třeba seznam nakoupeného zboží o délce několika stran a desítek položek. Každou z nich je potřeba opatřit kódem podle toho, jaké má mít DPH, do jakého střediska firmy spadá nebo o jakou zakázku jde. Pokud to dělá člověk, může akce vyjít i na několik desítek minut. Účetní s umělou inteligencí takový proces zabere řádově vteřiny.

Podobná řešení už existují, ale v nich počítač postupuje podle šablony: systém přiřazuje kódy podle jasně daných pravidel, která se nemění. Zakladatelka startupu Karin Fuentesová říká, že naproti tomu technologie Digitoo položky skutečně třídí a funguje podobně jako lidská mysl.

A rovnou si plánuje, že digitální účetní už teď může zastoupit v účetních firmách a odděleních chybějící zaměstnance na juniorních pozicích. „Výhodou je i to, že digitální účetní se stále učí, ze strany své nadřízené si bere zpětnou vazbu a tím se vylepšuje,“ říká Fuentesová.

Hlásili nám samé chyby

Digitoo se ještě nedávno příliš nedařilo. Velké plány vystřídalo zklamání jak v týmu, tak u zákazníků. Zatímco startup sliboval, že počítač porozumí alespoň 90 procentům z toho, na co hledí, a správně položky zařadí, mladá firma se reálně dlouhé měsíce pohybovala na 70procentní přesnosti. To zákazníkům nestačilo.

„Asi půl roku jsme opravovali chyby a zaměřovali se na zvýšení přesnosti čtení. Jednou nám dokonce zákazník napsal, že bychom měli platit my jemu – za to, že jen posílá, co vše nefunguje. Zákazníci byli nespokojeni a posílali nám velké množství zpětné vazby a hlásili chyby,“ vysvětlovala pro CzechCrunch Fuentesová na konci minulého roku. S tím, že byly chvíle, kdy si myslela, že projekt se na svůj cíl vůbec nedostane.

Zároveň však přesvědčila investory k další podpoře a v listopadu oznámila celkem 1,1 milionu eur (tedy skoro 27 milionů korun) od dosavadních podporovatelů Kaya a Nation 1, k tomu do projektu přistoupili s malým podílem investoři z VC fondu pod taktovkou Crowdberry. Teď startup tvrdí, že se odrazil ode dna. Má přes tři tisíce uživatelů a mezi nové firmy, které využívají jeho služby, patří Notino, Direct pojišťovna a Fakturoid, systém používá i Kaya.

Finanční výsledky Digitoo nesděluje. Dodává nicméně, že ve třetím kvartále tohoto roku bude mít pozitivní cash flow. Počítačovou účetní teď používá 80 procent jeho zákazníků. Vývoj umělé inteligence probíhal devět měsíců, další trénink ale probíhá. Přesnost čtení v češtině a slovenštině podle Fuentesové dosahuje 95 procent. U dalších jazyků je to o něco méně. „Ale s větším datasetem zahraničních faktur se bude celé řešení zpřesňovat i na ostatních jazycích,“ věří.

Vzdálenějším cílem je nahradit veškeré automatizovatelné procesy tak, aby se lidští účetní rutinní práci nemuseli věnovat vůbec. Tedy aby systém sám fakturu přečetl, přepsal a zaúčtoval. A člověk ji pak už jen na jediný klik schválil.