Vytváří umělou účetní a hlásí novou investici. Už jsme mysleli, že to nedáme, říká zakladatelka

Potřebovali, aby ty informace sama našla. Když člověk vyfotí nebo jinak nahraje fakturu do systému, aby nejen správně přečetla každé číslo. Ale taky pochopila, co znamenají: kdo fakturu vydává, jaký je variabilní symbol, jaké znaky reprezentují částku i kam se mají peníze poslat. Nebo taky do kdy. Karin Fuentesová si dala za cíl nahradit tu nejnudnější účetní práci strojem, tedy vytvořit počítačovou účetní. Je to práce, která zabrala o něco víc času, než si představovala. „Museli jsme se odrazit ode dna,“ říká. Na svůj plán získala nové desítky milionů.

Na celkem 1,1 milionu eur, tedy skoro 27 milionů korun, se složili současní investoři Kaya a Nation 1 a s malým podílem přistoupili investoři z nově vzniklého VC fondu pod taktovkou Crowdberry. Investiční kolo je pro startup už třetí, během těch předchozích přilákal 2,5 milionu eur, které firmu oceňují na 320 milionů korun.

„Peníze nyní půjdou na vývoj osobní umělé inteligence, která bude sama účtovat. Přečte klíčová slova a bude se učit přímo od seniorní účetní. Díky tomu bude umět přiřazovat veškeré kódy automaticky. Účetní už tak bude jen vyhodnocovat data nebo zpracovávat daňové přiznání a další odborné činnosti,“ těší se Fuentesová.

Aby se tak stalo, musí takzvaní anotátoři počítač stále dokola učit, co která položka na faktuře znamená. Pro přetrénování neuronové sítě, která rozpoznává text, musel zdejší tým označit a připravit přes 1,5 milionu textových polí. Tak bylo možné řešení dostat na 98procentní úroveň čtení pro české znaky. Devadesátiprocentní přesnost klasifikace údajů na faktuře znamenala označení víc než 300 tisíc faktur v různých jazycích.

Teprve v polovině letoška Digitoo dosáhlo přesnosti, kterou firmám už nějakou dobu slibovalo. Klienti na to ale zareagovali okamžitě. Za poslední tři měsíce si účet u Digitoo vytvořilo 650 společností a přes 1200 uživatelů. Služby už používají firmy Footshop, NFTScoring, Twigsee nebo Soulmio. Vedle jmen mladých společností jsou to pak firmy známé v účetním světě: BDO, Haven, nebo třeba SpolehliváÚčetní. Objevují se první enterprise klienti jako Europ Assistance.

„Nejdůležitější spolupráce posledních dní je pro nás partnerská smlouva s Deloitte a Raiffeisenbank. Deloitte na nás již překlápí první firmy, přičemž každá z nich ročně zpracuje až 50 tisíc faktur. V tomto objemu pro ně digitalizace nedávala smysl, protože vlastní systém by je stál řádově miliony korun. Návratnost takové investice se vyplatí až při daleko větším objemu faktur,“ přibližuje Fuentesová.

Foto: Digitoo Karin Fuentesová, zakladatelka startupu Digitoo

Ne všichni jsou platící klienti – těch je do dvou stovek – ale Fuentesová dodává, že se poměr rychle mění. Zmiňuje, že osm z deseti společností nyní konvertuje v platící zákazníky.

Tak kdo má komu platit?

Když Fuentesová naposledy hlásila růst svého startupu, psala se polovina roku 2021 a v týmu bylo 30 lidí. Dalších jedenáct se vedle toho věnovalo anotacím.

Každou chvíli měl startup dosáhnout kritické přesnosti. Tedy toho, že počítač porozumí alespoň 90 procentům toho, na co hledí, a správně položky zařadí. Mladá firma se pohybovala kolem 70 procent a to společnostem nestačilo.

„Asi půl roku jsme opravovali chyby a zaměřovali se na zvýšení přesnosti čtení. Jednou nám dokonce zákazník napsal, že bychom měli platit my jemu – za to, že jen posílá, co vše nefunguje. Zákazníci byli nespokojeni a posílali nám velké množství zpětné vazby a hlásili chyby,“ vzpomíná zakladatelka.

„Byly chvíle, kdy jsme si říkali, že to nedáme. Překročit 90 procent přesnosti čtení, stabilizovat produkt a doručit slíbené funkcionality zákazníkům bylo velmi náročné,“ doplňuje.

Foto: Digitoo Digitoo se chlubí odborníky na umělou inteligenci i na účetnictví

V jejích očích si však takovou fází musí projít každý produkt. Fuentesová navíc věří v silný výkon – s penězi od investorů je zvyklá šetřit, sama si nějakou dobu nevyplácela žádný plat, a tak když někdo neplní to, co si zakladatelka představuje, není výjimkou, že se s ním rozloučí. „Ale teď je tým stabilní. Nově k tomu nabíráme,“ hlásí.

Aktuálně pro Digitoo pracuje 28 lidí a další se na částečný úvazek věnují anotacím, těch je zhruba čtyřicet. Mezi zaměstnance patří jak technici, tak vědci z matfyzu nebo ČVUT, ale i lidé z účetního světa. Fuentesová říká, že tým je seniornější.

„Provedli jsme ‚Must have‘ versus ‚Nice to have‘ podle knihy No Rules Rules od Netflixu a změnili jsme klíčové pozice. Je to drsné, ale celá firma se tím neskutečně posunula. Zlepšil se produkt, procesy, spokojenost členů týmu a velmi jsme zrychlili,“ říká Fuentesová.

Chystáme změnu hry

Startupistka si představovala, že 90procentní hranici přesnosti zvládne její produkt na konci srpna minulého roku. Nakonec jí služba dosáhla letos v červenci. „Přesnost čtení naší umělé inteligence je 95 procent a stále roste,“ hlásí teď s nadšením.

Každý měsíc klientům zpracuje přes 150 tisíc faktur a i jejich počet se zvyšuje. „Vyvinuli jsme nyní řešení, které umožní klientovi dosáhnout u 70 procent faktur 100procentní přesnosti. To znamená, že u těchto faktur nebude nutná lidská kontrola. Již jsme to otestovali u pár pilotních zákazníků a příští měsíc toto řešení budeme nasazovat všem. To bude velký game changer,“ představuje si.

Fuentesová věří, že i pokud by řešila jen Česko, je tu obrovský trh. Podle ní v tuzemsku funguje přes 156 tisíc aktivních malých a středních podniků a velikost trhu dosahuje až 334 milionů eur. Obecně je takových menších subjektů na trhu 98 procent, avšak alespoň na nějakou formu digitalizace v oblasti účetnictví dosáhnou jen ty velké.

Přesto jen Česko neřeší. Digitoo začalo s expanzí do zahraničí. Zvládlo integraci do zahraničního partnerského systému a testuje první klienty. Zároveň jedná se zahraničními investory, kteří by mu v tom měli pomoct. Zakladatelka věří, že takoví partneři můžou nabídnout napojení na kontakty v cizině. A taky důvěryhodnost u lokálních zákazníků.