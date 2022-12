Český startup pomáhá zajistit brigádníky pro Formuli 1 nebo FIFA. Používá ho 80 tisíc lidí v 10 zemích

Zájemci o krátkodobý přivýdělek či jednodenní brigády mají problém s nástupem do práce kvůli pomalým a nepružným postupům při uzavírání smluv. Na druhé straně agentury, které tyto příležitosti zprostředkovávají, často nezvládají velký nápor uchazečů a nedokáží dostatečně střežit jejich kvalitu. Tyto procesy totiž do velké míry stojí na Excelu, papíře a tužce. A právě to mění český startup OnSinch. Jeho služeb využívá osmdesát tisíc uživatelů v deseti zemích a díky podpoře tuzemských fondů Presto Ventures a Purple Ventures chce zahájit expanzi do Spojených států a Austrálie.

Mezi své klienty OnSinch zakladatelů Davida Suslíka a Petra Jaroše řadí zajímavá tuzemská jména včetně portálu Hostesky.cz, Červený kříž, Prague Pride, Prague City Tourism nebo festivaly jako Colours of Ostrava. V zahraničí pak jeho klienti dokáží personálně zajistit a řídit globálně důležité události od Formule 1 přes mistrovství světa ve fotbale FIFA v Kataru až po eventy pro britskou královskou rodinu.

Jako nástroj OnSinch zahrnuje všechny procesy související s krátkodobými úvazky včetně personálního, projektového, finančního a klientského managementu. Zároveň funguje jako tržiště, kdy zájemcům o přivýdělek zobrazuje nabídky a umožňuje jim je přijímat. Cílem startupu je vytvořit ucelený ekosystém pro takzvanou práci „on-demand“, tedy na rychlé objednání pracovníků podobně jako je možné si objednat jízdu například na Uberu či Boltu.

OnSich se zaměřuje na segmenty organizátorů akcí (kde zprostředkovává například hostesky), pohostinství (catering, barmany), úklid, dobrovolnictví či stavebnictví. Dosavadní výsledky i zajímaví klienti o dalším potenciálu firmy přesvědčily také investory. Dva české fondy Presto Ventures a Purple Ventures do OnSinch společně vkládají téměř 20 milionů korun.

Foto: Presto Ventures Eduard Kučera, Přemysl Rubeš, Roman Nováček a Vojta Roček z Presto Ventures

„Největší výzva, která nás teď v krátkém horizontu čeká, je nábor opravdu kvalitních a talentovaných lidí do týmu. Máme škálovatelný produkt s přesahem do různých oblastí práce ale i technologií, máme tak potenciál nastavit a ovládnout úplně nový ekosystém v oblasti krátkodobého a nárazového zaměstnávání,“ věří Petr Jaroš, technologický ředitel OnSinch.

„Kluci nás přesvědčili svou schopností nejen překonávat současné krize, ale i využít jejich potenciál. Nenechali se zlomit nepříznivou pandemickou dobou, pomohli neziskovému sektoru zvládnout vrcholící uprchlickou krizi a dnes se orientují na celou řadu vertikál, ve kterých oslovují zákazníky z celého světa,“ popisuje důvody investice partner Presto Ventures Milan Lupač.

Pro zakladatele Suslíka a Jaroše přitom nejde o první byznys. Před osmi lety založili agenturu Shameless, která sdružuje na tisíc pracovníků a přes tři tisíce událostí ročně. Právě tato firma je dovedla k založení OnSinch, jež jim měl původně pomáhat interně.

Vedlejším a neziskovým projektem se pak stala Vlna pomoci, jež v podobném duchu digitalizuje dobrovolnictví. Během prvního roku přes ni v Česku pomohlo přes 25 tisíc lidí a například během vypuknutí války na Ukrajině za dva měsíce umožnila 14 tisícům dobrovolníků se registrovat a darovat téměř 200 tisíc hodin jejich práce na pomoc tamním uprchlíkům.

Foto: OnSinch Aplikace OnSinch

„V OnSinch jsme našli skvělý tým, který je dobře připravený a má už hodně věcí odpracovaných. Vidíme zajímavou trakci. V neposlední řadě má i klienty ze zahraničí, takže jsme si otestovali market fit i mimo Česko. Tohle všechno se potkalo s podobným byznysovým smýšlením,“ popisuje partner Purple Ventures Jan Staněk.

První investici ve výši několika milionů korun získal OnSinch v roce 2020 od andělských investorů ze skupiny Eskalator, za níž stojí ředitel Algotechu František Zeman, spoluzakladatel Trisbee Matěj Turek a zakladatel myTimi Jan Skovajsa. Jen několik týdnů po získání investice ale byznys startupu zcela zamrzl kvůli pandemickým opatřením.

„Zakladatelé po rychlé konzultaci s námi prakticky ze dne na den ořezali náklady na úplné minimum a v řádu týdnů pak úspěšně zacílili na zcela novou skupinu – neziskové organizace, které v pandemii pomáhaly. Nástroj na správu dobrovolníků jim tak přišel jako dar z nebe,“ pochvaluje si František Zeman jako partner Eskalatoru.