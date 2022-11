Český startup předpovídá vývoj ceny bitcoinu. Na kryptoburzách obchoduje se stovkami milionů

S využitím umělé inteligence detekoval na rybách vši, rozeznával Alzheimerovu chorobu ze snímků z magnetické rezonance nebo počítal, jak dopadnou profesionální zápasy v počítačových hrách, aby sázkové kanceláře věděly, jaké kurzy na ně vypsat. Petra Fialu ale nakonec nejvíce zlákal svět kryptoměn. Zjistil totiž, že své datové znalosti může využít i na to, aby předpověděl, zda půjde bitcoin nahoru, nebo dolů – a na tom vydělal. Dnes jeho startup SoftVision obchoduje na světových kryptoburzách pomocí algoritmů a do jeho fondů už investoři vložili 350 milionů korun. Zájmu se nelze tolik divit, průměrné zhodnocení se totiž za posledních pět let pohybuje kolem 70 procent ročně.

„Na rizikové škále jsme ten nejrizikovější instrument, jsme proto určeni jen pro kvalifikované investory. Ale myslíme si, že zisky tomu více než odpovídají. Málokterý investiční instrument vám po odečtení správcovských poplatků znásobí v horizontu pěti let kapitál více než desetinásobně,“ říká Fiala. Čtyřiatřicetiletý zakladatel SoftVision studoval informatiku, matematiku a také znalostní inženýrství. Na čas si pak odskočil do Austrálie, ale k vývoji a zejména datům a neuronovým sítím ho to vždy táhlo.

Příležitosti v kryptoměnách spatřil ještě před velkým růstem bitcoinu v roce 2017. Vytvořit dostatečně efektivní nástroj, který by prováděl arbitráže a vydělával na rozdílných cenách na jednotlivých burzách, se mu sice nepodařilo, ale kouzlo kryptosvěta už ho nepustilo. Když v něm zkusil použít jím vymyšlené datové modely a zjistil, že fungují, bylo o další kariéře rozhodnuto. Nefungovalo to ale samozřejmě na první dobrou.

Fiala dva roky po večerech zkoušel a testoval modely, které by dokázaly predikovat budoucí ceny kryptoměn. „Když jsem v ně získal dostatečnou důvěru, vložil jsem do nich v létě 2017 vlastní kapitál a šel obchodovat na burzy,“ vzpomíná. Algoritmy tehdy ještě nebyly zdaleka dokonalé – což ostatně podle perfekcionisty Fialy asi nebudou nikdy –, ale byly dostatečně dobré na to, aby dokázal obchodováním, které bylo založené na jejich predikcích, vydělávat peníze. Vše nakonec definovalo i hlavní zaměření jeho společnosti SoftVision, která je silně orientovaná na strojové učení.

Kam trh půjde?

Mezi nejznámější firmy, které v Česku dokázaly zbohatnout na algoritmickém obchodování na globálních trzích, patří finanční skupina RSJ, za níž dnes jako řídící partner stojí Libor Winkler a mezi akcionáři a spoluzakladateli jsou Karel Janeček či Václav Dejčmar. SoftVision také využívá algoritmické obchodování, které je založené na sofistikovaných matematických modelech, ale peníze vydělává jiným způsobem. Zatímco RSJ je takzvaný market maker, kdy aktiva v jednu chvíli prodává i nakupuje, SoftVision trh netvoří, ale spekuluje na pohyb ceny jednotlivých aktiv.

„Pomocí našich modelů odhadujeme, kam trh krátkodobě půjde – zda bude klesat, nebo stoupat. A na tom se snažíme vydělat,“ vysvětluje Petr Fiala. Obvykle nakupuje, ale díky kryptoměnovým derivátům může i takzvaně shortovat, tedy sázet na pokles. Z velké většiny přitom v SoftVision obchodují s bitcoinem, částečně s ethereem.

Foto: SoftVision Petr Fiala, zakladatel startupu SoftVision

Jelikož jde o dvě největší kryptoměny současnosti, mají na burzách největší likviditu, Fiala se tak se svým týmem nemusí bát, že by nebyl schopen své příkazy na prodej či nákup tokenů včas realizovat. „A také proto, že z hlediska fundamentu jsou bitcoin s ethereem nejstabilnější a nehrozí u nich obdobný pád, jako jsme mohli vidět například u kryptoměny Luna,“ říká.

Bezpečnost a obezřetnost je v kryptosvětě, ať už v něm podnikáte cokoliv, vždy na místě. V SoftVision i proto neobchodují s menšími kryptoměnami, které mohou přinášet různá rizika, a pohybují se jen na největších centralizovaných burzách jako Binance, Coinbase či Kraken. Pouze z povzdálí pak mohl Petr Fiala s kolegy sledovat v posledních týdnech krach jiné rychle rostoucí kryptoburzy FTX. Jejich analýzy totiž u této burzy ukazovaly nesrovnalosti, a tak se jí nakonec rozhodli vůbec nevyužívat. Díky tomu vůči ní neměli přímou expozici.

„Burza FTX se nám zdála podezřelá z důvodu propojení se společností Alameda Research, z níž od léta odešlo několik klíčových postav. Když jsme se pak podívali na Twitter na nové CEO, nevzbudila v nás mnoho důvěry,“ říká Petr Hotovec, který v SoftVision působí jako hlavní analytik a dění na trzích bedlivě sleduje. V rámci podrobné analýzy narazili třeba na zvláštní pohyby kryptoměn z peněženek burzy FTX a kvůli narůstajícím nejasnostem se nakonec rozhodli kapitál na tuto burzu nealokovat.

Omezení rizika protistrany je pro fungování SoftVision logicky klíčové. „Burzy, na kterých máme kapitál, proto dlouhodobě monitorujeme a vyhodnocujeme jejich rizikovost,“ doplňuje Petr Fiala. V SoftVision už totiž dávno neinvestují jen vlastní peníze. Naopak důvěra externích investorů, kteří chtějí jejich neustále vylepšované algoritmy využít, narůstá. Celkem dnes mají tuzemští obchodníci pod správou 15 milionů dolarů (350 milionů korun), které jsou alokované mezi dva vehikly – alternativní fond SoftVision a regulovaný fond p-hat.

Pod hlavičkou SoftVision jakožto alternativního fondu dle § 15 ZISIF, který není pod dohledem ČNB, obchodoval Fiala kryptoměny i peníze externích investorů od roku 2019. Jelikož šlo o neregulovaný fond, vstupovali do něj zejména přátelé a ti investoři, které Petr Fiala podle svých slov osobně znal. Celý fond však měl značná omezení, třeba v maximálním množství prostředků, které může mít pod správou.

Pražská firma proto letos spustila také regulovaný fond zvaný p-hat, který je otevřený pro kvalifikované investory. Jak investoři do neregulovaného vehiklu, tak nově příchozí investoři do regulovaného fondu p-hat vkládají důvěru v Petra Fialu a jeho třináctičlenný tým, v němž jsou matematici, experti na strojové učení nebo kvantitativní analýzu či softwaroví inženýři.

Foto: SoftVision V SoftVision vyvíjejí modely předpovídající vývoj cen kryptoměn

Vhodná kombinace odborníků na strojové učení, algoritmické obchodování a kryptoměny je pro dlouhodobý úspěch SoftVision podle jeho zakladatele klíčová. Pražská firma si na svůj provoz vydělává sama a nikdy nepotřebovala externí kapitál. Veškerý zisk zatím Fiala vrací zpět do vývoje a sám je jedním z největších investorů fondu.

Celé řešení SoftVision je založeno na analýze časových řad a predikování budoucího vývoje ceny prováděné pomocí neuronových sítí. Samotné obchodování probíhá na burzách plně automaticky a Fialův tým pracuje na vylepšování třech základních částí.

První je zmíněný model založený na strojovém učení, který se neustále učí a zároveň se do něj vkládají nové poznatky z trhu. Důležitá je také obchodní strategie, která pracuje se signály získanými z predikčního modelu a na jejich základě vytváří na jednotlivých burzách objednávky. Neméně zásadní je exekuční část, která se snaží nákup či prodej bitcoinů co nejrychleji uzavřít.

Petr Fiala říká, že vylepšování všech modelů je nikdy nekončící proces. Už první roky fungování však vynesly zajímavé zhodnocení. Průměrně je to aktuálně 70 procent ročně, což je údaj očištěný o všechny poplatky, které kvalifikovaní investoři platí. „Když uvážíme, že se bitcoin dostal na srovnatelnou cenu, kterou měl, když jsme s obchodováním začínali, tak to jsou velmi dobrá čísla,“ pochvaluje si Fiala. „Podkladová aktiva už teď porážíme několikanásobně, ale musíme naše algoritmy neustále vylepšovat, abychom byli schopni tyto zisky udržet. Nebo ideálně dál navyšovat,“ dodává zakladatel SoftVision.