Když se hledají miliardy, ale nejde to. Chaos v padlé kryptoburze FTX šokoval i otrlého správce

Když dával Sam Bankman-Fried rozhovory médiím, občas se u toho pochlubil, že současně s tím hraje i počítačové hry. Měl prý tak výkonný mozek, že v pohodě zvládal obě činnosti. Ledaže by to bylo jinak – co když to byl jen nezodpovědný bonviván, kterému bylo fuk, jak pečlivý ve hře i svých výrocích bude? Podle informací, které vyplouvají na povrch o tom, jak (ne)fungovalo jeho kryptoměnové impérium FTX, se druhá možnost zdá o dost reálnější.

John Ray se jako insolvenční správce podílel na rozkrývání těch největších firemních krachů v USA včetně legendárního pádu energetické společnosti Enron. Je to tedy hodně otrlý chlapík. Také ho ale situace, jakou našel v FTX, zaskočila. „Nikdy ve své kariéře jsem neviděl takový nedostatek firemních kontrolních mechanismů a takovou absenci aspoň základních hodnověrných finančních informací, jakou jsem našel zde,“ napsal soudu poté, co byl ustanoven jako nový šéf FTX, který má tuto donedávna vzývanou kryptoburzu provést konkursem a zachránit co nejvíc peněz věřitelům.

Skoro se tomu nechce věřit, jak se to mohlo stát – ještě na sklonku léta byl zakladatel a většinový majitel FTX Sam Bankman-Fried pravidelným hostem vlivných politiků ve Washingtonu, jejich štědrým sponzorem, vděčným respondentem byznysových rozhovorů a spíkrem na konferencích o kryptu, ekonomice či financích. Jeho příběhu o nesobeckém miliardáři, který touží rozdat všechno, co vydělá, mnozí podlehli (ano, i CzechCrunch o něm napsal několik povzbudivých textů) a zastřeli tak svůj kritický pohled.

Nešlo ale zdaleka jen o média, ještě více másla na hlavě mají slovutné investiční fondy, které rezignovaly na své kontrolní pravomoci, nebo různí finančníci z Wall Street, poradci a auditoři, kteří prostě „chtěli být u toho“, a tak s klidem přimhouřili oči.

To, co Ray vyjmenovává, se zdá k neuvěření. Když nastoupil do FTX, což se stalo před pár dny, nenašel například nic jako jednotnou databázi klientů: „Pan Bankman-Fried v červenci tvrdil, že FTX.com má miliony registrovaných uživatelů. Mému týmu se to zatím nepodařilo ověřit.“ V kontextu toho nepřekvapí, že chybí i seznam stávajících a bývalých zaměstnanců: „Firma nebyla schopna připravit kompletní výčet lidí, kteří pro ni pracovali.“

Ptáte se, proč je podstatné vědět, kdo pro FTX dělal? Docela dost – bezprostředně poté, co na sebe podala návrh na ochranu před věřiteli, z jejích účtů kdosi vytáhl stovky milionů dolarů. Bankman-Fried v elektronickém rozhovoru, který poskytl portálu Vox, uvedl, že za útokem stál buď bývalý zaměstnanec nebo malware v počítači bývalého zaměstnance.

A pro ty, kdo FTX svěřili své peníze, má pátrání po ex-pracovnících ještě jeden rozměr, jak píše Ray: „Nepřijatelnou praxí také bylo, že si v hromadných e-mailech posílali privátní přístupové klíče a mimořádně citlivá osobní data, a to mezi různými firmami uvnitř skupiny FTX.“

Reprofoto: Nas Daily/YouTube Sam Bankman-Fried, zakladatel kryptoměnové burzy FTX

Ve firmě to po organizační stránce vypadalo přesně tak jako v jejím ústředí na Bahamách, kde Bankman-Fried přebýval s partou nejbližších: večírky, chaos, skoro žádné řízení a vedení, nulová kontrola, dokonce FTX nemělo ani žádné interní účetnictví a platby se schvalovaly v chatovací aplikaci s pomocí emoji. Punk. Akorát s mnoha miliardami dolarů od drobných i větších investorů na účtech.

Právě kolem nich se vznáší to nejtvrdší obvinění Bankmana-Frieda: že totiž neoprávněně používal prostředky klientů na spekulace a vyváděl je z firmy, aniž by je držel na speciálních účtech pro případ, že si zákazníci budou chtít své peníze vzít zpět.

Fungovalo to tak, že FTX, u kterého si lidé z celého světa kupovali bitcoiny a další kryptoměny a směňovali je, půjčovalo peníze sesterské společnosti Alameda Research. Ta prováděla riskantní obchodní operace a spekulovala. „Myslel jsem si, že Alameda měla dost rezerv, aby mohla výpadky pokrýt,“ hájil se poněkud alibisticky Bankman-Fried v interview pro Vox s tím, že FTX se proti ničemu neprovinili, protože technicky spekulovala Alameda, nikoliv FTX.

Není radno věřit mesiášům, kteří slibují hory doly mávnutím proutku.

Každopádně se pátrá po osmi z devíti miliard dolarů od běžných investorů, zatím se tedy Johnu Rayovi a spol. podařilo zachránit a dohledat jen malou část. Navíc skoro všude, kde ve své zprávě píše o nějakých kalkulacích a zůstatcích na účtech, dodává: „Nicméně toto vyúčtování bylo provedeno, když byl dlužník ovládán panem Bankmanem-Friedem, takže v něj nemám důvěru a informace v něm obsažené nemusí být správné nebo aktuální.“

Ostatně hodně podivnou roli – tak jako v případě krachu Enronu nebo celkem nedávno německé banky Wirecard – zde sehráli auditoři, kteří mají ze zákona povinnost dohlížet, jestli firma reportuje úřadům správná čísla. Jenže FTX – společnost, která měla po světě miliony uživatelů a jejímiž účty denně protekly desítky či stovky milionů dolarů, ať už ve formě kryptoměn nebo klasických peněz – se spoléhalo na maličké auditorské kanceláře, které s ničím tak velkým neměly zkušenosti.

Bankman-Fried navíc nechával každou dohlížet na jinou část svého impéria, zřejmě aby neměly komplexní obrázek. A kde byly auditorské kolosy jako Deloitte nebo PwC? Podle serveru Coindesk FTX pomáhaly, ale jinde – třeba jak mít co nejnižší daňovou zátěž…

Co by auditoři našli, kdyby chtěli hledat? Třeba že 40 procent z veškerých aktiv, které Alameda Research držela a které měly mít hodnotu přes 14 miliard dolarů, bylo přímo či nepřímo navázaných na token FTT, který vydalo FTX a který byl s burzou mimořádně úzce provázán. Takže o jeho likvidnosti a reálnosti jeho nacenění, které navíc neprobíhalo ani na denní bázi, což je i na kryptoaktiva překvapivé, by se dalo pochybovat.

Jaké plyne z pádu FTX poučení? Stejné jako z mnoha dalších případů, třeba jako z kauzy Elisabeth Holmesové a jejího startupu Theranos, která si právě vyslechla rozsudek na 11 let za mřížemi: není radno věřit mesiášům, kteří slibují hory doly mávnutím proutku a až příliš sebe i své hodně rychle nabyté peníze dávají na odiv.

A dopad na kryptoměny? „I pád tak významného subjektu, jako je burza FTX, nebude mít na podstatu kryptoměn žádný vliv. Jedná se o selhání obchodního modelu,“ říká předseda České kryptoměnové asociace František Vinopal. A upozorňuje, že dále zesílí debata o potřebě regulací: „Krach FTX je dalším z příběhů absence řízení rizik spojenými s provozováním burzy a nakládání s klientskými kryptoprostředky. Za pádem FTX, Celsius network a dalších ovšem nestojí kryptoměny samotné, ale nefunkční obchodní modely. Ty je třeba regulovat, a nikoliv technologii samotnou.“