Představte si, že si otevřete online nabídku nemovitostí, vyberete si byt, a když se rozhodnete, že v něm chcete žít, koupí ho za vás někdo jiný. Vy následně v bytě pět let bydlíte a platíte tržní nájemné, zatímco si odkládáte prostředky na budoucí hypotéku. Právě tak funguje nový startup Ownest, do kterého v červnu tohoto roku z 50 procent vlastnicky vstoupila realitní skupina European Housing Services Marka Rosenbauma.

Nedostupnost hypotečních úvěrů, a tudíž i bydlení jsou témata, která se v posledních měsících skloňují ve všech pádech. Problém výrazně zasahuje i střední třídu – ta se tak stále častěji uchyluje k bydlení v nájmu, jehož ceny začínají také stále rychleji růst. A v případě, že člověk na hypotéku dosáhne, její výše v Praze pokryje sotva garsonku.

„S růstem cen nemovitostí a nájmů je stále těžší si naspořit na akontaci pro hypotéku a v tomto začarovaném kruhu může být celá budoucí generace. My byli první, kdo nabrali odvahu s tím začít něco dělat,“ vysvětluje Martin Machala, který společně s Viktorem Beránkem, Josefem Stehnem a Jakubem Miřejovským stojí za založením startupu Ownest.

Realitní startup se čtveřice podnikatelů rozhodla zacílit na mladé Čechy na začátku kariéry, kteří mají šanci na rychlý profesní růst. Právě pro ně se rozhodli vytvořit jakýsi odrazový můstek k hypotéce – v průběhu pěti let pomůže připravit se na budoucí financování ideální nemovitosti. Ownest tímto do Česka přináší takzvaný koncept rent to own, kterým se zakladatelé startupu inspirovali v Americe nebo Británii, kde tak dlouhodobě fungují například společnosti Home Partners of America nebo Wayhome.

Foto: Ownest Ownest do Česka přináší koncept rent to own

Pro Česko nastavili model následovně: v případě, že se klient rozhodne zvolit cestu od pronájmu k vlastnictví, zaplatí nejprve 1,5 procenta z ceny vybrané nemovitosti. Ownest poté byt koupí a po přechodnou dobu, která může být nejdéle pětiletá, v něm bude klient žít s předkupním právem, platit smluvené nájemné a zároveň si dávat stranou prostředky pro budoucí hypoteční úvěr.

„Po uplynutí tohoto období se klient rozhodne, zda chce nákup bytu pokrýt hypotečním úvěrem. Pokud ano, byt získá do vlastnictví. Pokud ne, vrátí mu Ownest peníze, které měly sloužit na hypotéku. Podmínky klienty však motivují tak, aby si většina z nich po uplynutí pětiletého období dokázala zafinancovat nákup běžnou hypotékou,“ uvádí Machala.

Odkládání si na hypoteční jistinu je totiž základním stavebním kamenem celého programu. Ten motivuje budoucí majitele, aby si sami ušetřili za pět let alespoň 10 až 20 procent z hodnoty nemovitosti – byt pak mohou úspěšně odkoupit pomocí hypotečního úvěru. Motivací je také fakt, že se prostředky na hypotéku pozitivně projevují na výši nájemného. Čím více bude mít klient peněz připravených na akontaci hypotéky, tím nižší nájemné bude platit. Když bude mít tedy odloženo 10 procent z ceny nemovitosti, bude platit o 10 procent nižší nájemné.

Ve srovnání s běžnou hypotékou dosáhnou klienti Ownestu na nákup nemovitostí dražších o celé dvě třetiny, přitom s totožným rizikem. Splátky v rámci startupového modelu jsou navíc v porovnání se splátkami hypotéky v měsíčních nákladech o 25 procent nižší. Klient si tak může pořídit místo garsonky třeba byt 3 + kk, případně nemusí dělat ústupky, co se preferované lokality týče.

Schopnost Ownestu platit majitelům bytů okamžitě v hotovosti také klientům výrazně zvedne šanci na zajištění opravdu kvalitních nemovitostí. „Ze začátku chceme naprostou většinu bytů financovat vlastním kapitálem v rámci European Housing Services. Vyčleněných máme několik stovek milionů korun, za které nakoupíme desítky bytů především v Praze nebo Brně,“ říká pro CzechCrunch Machala.



A dodává, že příští rok by se chtěli zaměřit i na menší trhy a nakoupit pro mladé domácnosti první byty v Plzni a Olomouci. Zároveň nyní začínají jednat také s fondy i bankami, kterým tento relativně konzervativní model přijde atraktivní. „Do budoucna bychom tedy chtěli financování kombinovat,“ doplňuje.

Foto: EHS Marek Rosenbaum, majitel skupiny European Housing Services

Podle zakladatelů startupu se koncept rent to own stane atraktivním způsobem k pořízení bydlení i v Česku, takže projektů, které se na něj zaměří, bude přibývat. Dodávají však, že jejich model stojí na financování od konkrétních velkých investorů, nikoli drobných střadatelů, což je velkou předností oproti případné konkurenci.

„V našem případě máme také jiný přístup k růstu hodnoty nemovitosti – z toho benefituje pouze zákazník a investor, Ownest si nebere nic. A pak je také velký rozdíl v celkovém zázemí. Ownest je členem skupiny EHS, která pomáhá ročně prodat nemovitosti v hodnotě 32 miliard korun. Má tedy šanci čerpat z maximálního množství možných synergií se skvělými firmami z oboru,“ uzavírá Machala.

Realitní skupina investora Marka Rosenbauma EHS, která do Ownestu vlastnicky vstoupila, bude prostřednictvím svých členů zodpovědná mimo jiné za financování nákupu nemovitostí nebo například správu bytů v době, kdy v nich budou bydlet budoucí majitelé v roli nájemníků.

EHS v současnosti sdružuje hned několik subjektů českého realitního trhu, jako je digitální realitní služba Bezrealitky, Maxima Reality, Český nemovitostní trust, správcovská službu Tvůj správce nebo interiérový startup Roomstory.