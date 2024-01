Český startup umí přečíst „otisk prstu“ drog. Chce je stopovat až ke zdroji, nápad testuje i policie

Uložit 0

Tým startupu Lightly Technologies přišel s nápadem, jak na místě a na počkání rychle analyzovat léky či drogy. Jednoduše řečeno látky „prosvítí“ UV zářením, takže pozná i jinak těžko zjistitelné rozdíly. Když bude mít dost informací, bude schopný vytvořit digitální mapu pohybu látky. A tak vystopovat třeba až jejího výrobce. Cílem je pomoct v boji proti zneužívání drog a padělaným léčivům, včetně rychle se šířícího fentanylu. Nápad už testuje policie, startup navštívil i slavnou DEA, Úřad pro potírání drog ve Spojených státech.

Kdysi působili jako vědci na Mendelově univerzitě. A když potřebovali pro své pokusy pomerančový džus, všimli si, že se vzorky tohoto nápoje chovají pokaždé jinak – podle toho, jakou značku zrovna přinesli do laboratoře. Co se nejdřív jevilo jako komplikace, přetavili v nový projekt. Látky začali prozařovat UV zářením. A tím vyvolali celou řadu „zajímavých fotochemických reakcí“, jak říkají.

Džusy ukázaly, že každá taková tekutina má specifické složení. Když vytvoříte databázi vhodných informací, jde zjistit, kdo ji vyrobil. Stejné je to třeba s vínem, kde jde odhalit pančování. Ale Monika Štěpánová, Vojtěch Adam a Lukáš Nejdl si brzy uvědomili, že stejně to jde udělat s léky – a také s drogami.

„S napojením na celosvětovou databázi budeme umět říct, na jakých dalších místech se droga objevila. To vyšetřovatelům pomůže v boji proti zneužívání drog nebo padělaným léčivům,“ popisuje Štěpánová, CEO a spoluzakladatelka startupu.

Na technologii patentovanou Mendelovou univerzitou uzavřeli licenční smlouvu, vylepšili ji a zlevnili. A uložili ji do elegantního kufříku, tak, aby byla opravdu přenosná a jednoduše se s ní manipulovalo. Kdyby totiž policie dnes řešila řekněme rozšíření drog na festivalu, má jen dvě možnosti.

První je velmi levný, ale nespolehlivý papírkový test, který po namočení do tekutiny podle barvy naznačuje jen základní informaci, jestli se jedná o drogu. Nebo mohou policisté vzorky poslat do laboratoře, kde projdou testováním, které už toho o látce umí říct víc – to ale zabere řádově dny.

Kufřík by tak měl v řádu pouhých minut zajistit analýzu složení zkoumané látky a s digitální mapou informací případně navést na distribuční síť a s ní třeba až k výrobci, který za jejím vznikem stojí.

„Co se týká drog či padělaných léčiv, můžeme zkoumat i jakékoliv substance, jako fentanyl, heroin, kokain či paracetamolová léčiva, jako jsou Paralen, Mandanol, Migralgin a mnoho dalších. A k tomu přídavné látky, které jsou obsaženy v pilulce, tedy kofein, kukuřičný škrob, kyselinu stearovou a mnoho dalších. Stejně tak ostatní léčiva či drogy,“ přibližuje Štěpánová. Ale mimo kategorii léčiv jde řešit například pančovaná vína nebo také kvalitu vody.

Technologii vědci na brněnské univerzitě vyvíjeli šest let, samotné Lightly Technologies na něm pak pracují od loňského ledna. Spolupracují s Policejním prezidiem a Ústavem fyzikální chemie Akademie věd ČR. Na svou práci získali grant ve výši 721 tisíc korun z programu Prototypuj a ověřuj, za kterým stojí Jihomoravské inovační centrum a město Brno.

Aktuálně se firma připravuje na sestavení dalších zařízení, kufříků, kterým říká „Catcher“, tak, aby bylo možné nasadit je na víc míst zároveň. Zatím zaujala i na evropské úrovni, když získala druhé místo v kategorii zdravotnictví rámci programu EIT Jumpstarter, a to v konkurenci víc než 620 projektů z Evropy.