Jablonecký sirupový byznys vyrostl na 118 milionů. Budoucnost je v minerálce, říká zakladatel Kitlu

Uložit 0

Jan Vokurka založil společnost Kitl v roce 2007. V názvu se nechal inspirovat postavou legendárního léčitele a doktora Jana Josefa Antonína Eleazara Kittela, který žil a působil v 18. století na pomezí Jizerských hor a Krkonoš. Dnes v Jablonci vyrábí sirupy, medicinální vína a medoviny a v loňském roce tržby Kitlu vzrostly na 118 milionů korun. Meziročně jde o růst o více než třináct procent. Byznys navíc roste dál i letos, Vokurka pro ČTK uvedl, že za první pololetí registruje růst tržeb zhruba o dvanáct procent.

Celkem na Kitl v loňském roce dodal 1,5 milionu lahví, přičemž třetina z toho byla Vratislavická kyselka. Tu se Jan Vokurka rozhodl vrátit na trh před dvěma lety. Historie Vratislavické kyselky přitom sahá až do roku 1862, kdy pramen objevil náhodou Karl Skollaude při hloubení studny pro bělírnu látek. Jde o středně mineralizovanou vodu s obsahem sulfátů, hořčíku a také křemíku, díky přirozenému obsahu oxidu uhličitého nemusí být minerálka na rozdíl od většiny minerálních vod na českém trhu uměle dosycena.

Loni dodal Kitl na trh sedmkrát víc lahví kyselky než v roce 2022. Minerálka přitom míří jen na tuzemský trh, zatímco sirupy firma vyváží i do okolních zemí. V Kitlu se specializují na výrobu bylinných a ovocných sirupů, s důrazem na využívání surovin z biologického a k přírodě šetrného hospodářství. Receptury čerpají z dobových regionálních pramenů a inspirují se historií prověřenými recepty.

„Ekonomicky nás stále táhnou sirupy, ale cítíme, že budoucnost je v té minerálce,“ doplnil Vokurka. Do budoucna počítá s tím, že na tržbách firmy se prodej minerálek bude podílet polovinou. K tradičním kyselkám – přírodní, citronové a pomerančové – přibyla letos další příchuť. „První tři jsme uváděli před dvěma roky a cítili jsme, že je potřeba to trochu osvěžit. Zvolili jsme si maracuju jednak proto, že máme velmi úspěšný sirup, a za druhé, že se ta ovocná šťáva k té kyselce velmi hodí,“ dodal.

Sirupy vyráběl Kitl nejprve v Jablonci nad Nisou, počátkem roku 2021 se přesunul do areálu Vratislavické kyselky v nedalekých Vratislavicích nad Nisou. Do obnovy areálu dala firma přes sto milionů korun, ke stáčecí lince na sirupy přibyla linka na stáčení minerálky. Loni se podle Vokurky žádné velké investice nedělaly. „Připravujeme ale rozvoj celého areálu. Máme v plánu tu postavit ještě dvě skladové haly, pak dojde i na zámeček, v zimě jsme dělali statický posudek a v tuhle chvíli to mají architekti,“ dodal majitel společnosti.

S přispěním ČTK