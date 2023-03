Český výrobce tepelných čerpadel Acond utržil téměř miliardu. Díky investici od PFC staví novou halu

Jihočeská společnost Acond patří mezi největší výrobce tepelných čerpadel u nás – a tuto pozici by měla do poloviny letošního roku upevnit rozběhnutím výroby ve zcela nové výrobní hale, do které investuje přibližně půl miliardy korun. Ve firmě, která loni utržila necelou miliardu a letos míří k obratu kolem dvou miliard, má od loňského roku bezmála pětadvacetiprocentní podíl i skupina Pale Fire Capital, za kterou stojí Jan Barta, Dušan Šenkypl a spol.

Nová hala umožní milevskému výrobci navýšit výrobní kapacity tepelných čerpadel, po kterých v návaznosti na energetickou krizi výrazně stoupla poptávka. Spolu s tím otevře na Písecku sto dvacet nových pracovních pozic, kterými bude posílen současný tým dvou stovek zaměstnanců.

„Budujeme nový areál. Vidíme, že tepelná čerpadla měla už před krizí na Ukrajině velkou budoucnost, trend prodejů byl jednoznačně růstový. K budování haly nás vedla předpokládaná výše poptávky a to, že jsme vyvinuli tepelná čerpadla, která převyšují konkurenci,“ řekl zakladatel Acondu Jiří Hanus.

Nová hala by se měla rozprostírat na ploše dvanácti tisíc metrů čtverečních a roční výrobní kapacitu firmy pomůže rozšířit na třicet pět tisíc čerpadel. Cena jednoho čerpadla v průměru přesahuje 300 tisíc korun. Do výstavby nových prostor Acond investoval 300 milionů korun, přičemž financování umožnil loňský odprodej téměř pětadvacetiprocentního podílu ve firmě skupině Pale Fire Capital. Spolu s výrobními technologiemi by se však finální investice měla vyšplhat na částku až 500 milionů korun.

Zatímco v roce 2021 společnost vyrobila 1 080 čerpadel, v loňském roce to bylo již 3 700. Prodeje však prý mohly být daleko vyšší, pokud by nebylo výpadků v dodavatelském řetězci. Chyběly mikročipy a další materiály. I tak se společnosti podařilo utržit téměř miliardu a ztrojnásobit zisk, který v předchozím roce dosahoval po zdanění bezmála 30 milionů korun.

Letos chce společnost zákazníkům dodat přibližně čtrnáct tisíc tepelných čerpadel. V Česku se jich za loňský rok prodalo na šedesát tisíc, což je meziročně téměř dvojnásobek. Podle Hanuse se však situace mění a největší příležitost je momentálně v zahraničí. Proto by až dvě třetiny výrobků měly být vyvezeny mimo tuzemský trh, kdy největší zájem přichází z Německa či Nizozemska.

„Poptávka po tepelných čerpadlech je zase větší, ale už není panická. Co se týče prodejů, musíme pracovat mnohem víc než loni. Zatímco v Česku letos poroste poptávka o nižší desítky procent, tak jsou významné evropské země jako Německo, kde poroste mnohem rychleji. V tom vidíme největší příležitost,“ uzavírá Hanus.

S přispěním ČTK