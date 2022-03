Český vzdělávací startup je mezi nejlepšími v prestižním akcelerátoru. Jde tak směle do zahraničí

Česká společnost Edhance, která se zaměřuje na digitální vzdělávání, se dostala mezi osm nejlepších v prestižním evropském akcelerátoru Impact EdTech. Znamená to postup mezi firmy, které se evropská organizace rozhodla posunout do akcelerační fáze a dál jim pomoct v jejich rozvoji. Konkurence přitom byla velká. Ústecké Edhance se probojovalo mezi nejlepší z 278 přihlášených projektů z 38 zemí světa. S postupem se navíc pojí i finanční injekce ve výši 2,7 milionu korun, které hodlá Edhance využít na expanzi do zahraničí.

Dohromady firma na svůj rozvoj nasbírala už téměř 40 milionů korun. Investory i další grantové projekty zaujal způsob, jakým řeší online nástroje ve výuce. A přitom pandemie a vyučování na dálku tento projekt ve skutečnosti trochu zdržely.

Edhance totiž necílí na internetový prostor jako náhradu vyučování. Místo toho nabízí prostředí, ve kterém můžou žáci a učitelé komunikovat během výuky. Nebo si v něm připravit vlastní vzdělávací programy na míru. Právě s tímto druhým přístupem, nástrojem Re:Form, společnost v prestižním evropském akcelerátoru zaměřeném na vzdělávání zaujala.

Zmíněných 2,7 milionu korun, respektive 109 tisíc eur, hodlá firma využít na expanzi do Španělska a Rumunska – jde o vůbec první rozšíření do zahraničí, které Edhance plánuje. A pro uvádění produktů na tamní trhy získává i další podporu EdTechu. Ta může zahrnovat například pilotní provoz ve školách nebo beta testování, jež umožní zhodnotit dopady a výkonnost řešení.

„Oba trhy jsou samozřejmě velice odlišné, s odlišnou demografickou skladbou a jinými potřebami. Tento rozdíl ve vybraných trzích byl zcela záměrnou volbou, abychom vyzkoušeli naši platformu v různých podmínkách, potvrdili její bytelnost a zároveň získali co nejširší zpětnou vazbu pro její další rozvoj,“ říká Lukáš Rejchrt, kreativní ředitel a spoluzakladatel Edhance. Podle něj takový přístup v budoucnu usnadní další expanzi i proto, že firma bude mít už komplexnější produkt.

Potvrzení, že je o nás zájem

Impact EdTech je prestižní inkubační a akcelerační program pro startupy, které mají potenciál posouvat vzdělávání a využívat při tom technologie 21. století. Za programem stojí Evropská komise a každoročně se do něj hlásí stovky projektů. Má dvě fáze – ta první je inkubační, do které bylo v posledním běhu přijato 17 projektů. Ta druhá pak akcelerační, kam už se jich dostalo jen osm, mezi nimi právě Edhance.

Foto: Edhance Vzdělávací platforma Edhance má být technologickým doplňkem té klasické

„Velkým úspěchem už bylo dostat se do prvního kola v konkurenci téměř 280 projektů. Na postupu do druhého kola jsme intenzivně pracovali několik měsíců a věřili jsme si na něj. Přesto je to pro skupinu lidí z Ústí nad Labem, kteří chtějí modernizovat vzdělávání a nabídnout dětem lepší způsob získávání informací, velké uznání. Potvrzuje se nám, že i na mezinárodní úrovni je o naše řešení zájem. A utvrzuje nás to v tom, že jdeme správným směrem,“ komentuje Rejchrt.

Ve skutečnosti skupina lidí z Ústí nad Labem těží z toho, co možná jiní zakladatelé projektů s přesahem do vzdělávání tolik nevnímají. Vznikla totiž v kraji, který se dlouhodobě vyznačuje vysokou nezaměstnaností. Firma tak má docela dobře před očima to, na čem mnohé aktivity ve vzdělávání ztroskotají.

Tak třeba ví, že rodina s několika dětmi málokdy disponuje počítačem pro každého, telefony ale vlastní každý. A tak připravuje aplikace pro telefony místo těch desktopových. Stejně tak si je vědoma, že telefon – na rozdíl třeba od tabletů, dokonce těch distribuovaných v rámci programu tablety do škol – nikdy neskončí v zastavárně.

Aby nebyl překážkou

Vlajkovou lodí Edhance je jejich stejnojmenná digitální vzdělávací platforma. Ta učitelům nabízí odborně připravenou výuku a výukové materiály, předpřipravená cvičení a testy pro žáky. Zaměřuje se přitom na takzvané STEM předměty, tedy matematiku, fyziku, chemii a informatiku. Obsahuje ale i materiály k finanční a mediální gramotnosti nebo zásady zdravé životosprávy.

Nástroj Re:Form, který v evropském programu tolik zaujal, učitelům dovoluje vytvářet pro platformu také vlastní digitální vzdělávací aktivity a zároveň se opírat o celý systém tak, aby nemuseli zadávat a řešit každého žáka zvlášť. „Re:Form musí být natolik intuitivní, aby jej zvládaly využívat i starší generace učitelů. Pro ty moderní technologie často představují spíše překážku než užitečný nástroj. Tuto propast se snažíme překlenout a posunout digitální vzdělávání kupředu,“ doplňuje Rejchrt.

Startup už získal finanční podporu od investora Michala Dědka, respektive jeho skupiny SFG Holding, a to ve výši 1,3 milionu korun. Další 3,2 milionu pak přidal Karel Janeček. I s dalšími investory tak dříve získal 15 milionů korun a dalších celkem 22 milionů společnost obdržela prostřednictvím dotací a dalších programů, včetně prvního kola v Impact EdTech.

Platformu Edhance s přednastavenými materiály a projekty používalo ke konci loňska přes 400 škol, 700 učitelů a téměř 10 tisíc žáků. Firma v prosinci vypočítala prodané licence v hodnotě 2,4 milionu korun.