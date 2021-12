Spojit zkušené lektory, atraktivní technologie i přípravu výukových programů, které ve školních osnovách nemívají dostatečný prostor, a pomoci tak modernizovat výuku ve školách nejen v České republice. Takový je cíl tuzemského startupu Edhance, jenž školám přináší vzdělávací obsah ve formě multiplatformní aplikace s virtuálním prostředím, která slouží ke správě výuky a obsahuje také škálu různých výukových materiálů.

Samotní učitelé si tak díky Edhance rozšiřují své digitální kompetence, na druhé straně se studenti seznamují s předměty v oboru STEM – tedy s matematikou, fyzikou, chemií a informatikou, ale také se základy finanční a mediální gramotnosti, zásadami zdravé životosprávy a s možnostmi budoucího uplatnění na pracovním trhu.

„Pandemické uzavření škol a přechod na kombinovanou výuku vnímáme jako zásadní milník pro změnu přístupu pedagogů k technologiím a digitalizaci. Školy a pedagogy tato potřeba zpočátku zaskočila a museli se rychle adaptovat na nové nástroje. Nyní však zjišťujeme, že si již osvojili obsluhu ‚potrubí‘, které je spojuje s žáky. Ale stále do něj chybí kvalitní digitální vzdělávací obsah, který žáky bude bavit a přinese i výsledky. A právě s tím jim platforma Edhance pomáhá,“ popisuje Lukáš Rejchrt, spoluzakladatel Edhance.

Startup nyní navíc získává další podporu investorů. Andělský investor Michal Dědek, respektive jeho skupina SFG Holding, do Edhance posílá 1,3 milionu korun, další 3,2 milionu pak přidává Karel Janeček známý jako spoluzakladatel společnosti RSJ. Celkem již firma od investorů získala 15 milionů korun, dalšími 22 miliony byla podpořena skrz dotace a jiné programy včetně prestižního Impact EdTech, za kterým stojí Evropská komise.

Pavel Popluhar a Lukáš Rejchrt, zakladatelé startupu Edhance Foto: Edhance

„Investice od Michala Dědka a Karla Janečka nám dovolí dále rozvíjet portfolio platformy Edhance, prostředky využijeme zejména na vývoj nových výukových materiálů v balíčku STEM. Kromě toho ale budeme dále rozšiřovat a zkvalitňovat funkce aplikace, například budeme pracovat na implementaci prvků umělé inteligence pro personalizované učení,“ říká Lukáš Rejchrt.

V příštím roce se pak startup chystá spustit nový program na vzdělávání učitelů v digitální gramotnosti, pilotáž platformy na zahraničních trzích a také personální růst. V tuzemsku si zatím Edhance vyzkoušelo 400 škol, aktuálně z toho registruje 128 platících. Další využívají bezplatné programy nebo jsou ve zkušební fázi. Celkem platforma eviduje 700 aktivních učitelů a téměř 10 tisíc registrovaných žáků.

Edhance přitom na trh vstupovalo v únoru loňského roku, tedy jen několik týdnů před začátkem globální pandemie, která v Česku uzavřela školy. Z tohoto důvodu se zdržela komercionalizace produktu, ředitelé škol museli rychle měnit a řídit provoz distanční i prezenční výuky a neměli tak kapacitu věnovat se případné integraci technologické novinky.

Koncem posledního školního roku, kdy se školy začínaly otevírat, však už platforma rychle rostla – v dubnu dosáhla tržeb 165 tisíc korun a v červnu už 650 tisíc korun, což jsou také poslední komunikovaná čísla startupu. Zatím se drží v plánované ztrátě, v rámci českého trhu se chce do černých čísel dostat během příštího roku. Nyní se však opět musí poprat s měnící se situací ve školství.

„Nestabilitu a neustále skoky od prezenční, kombinované nebo čistě online výuky vnímáme jako negativní faktor. Učitelé takto tráví více času různými přípravami než samotnou výukou a opět je to demotivuje v objevování další řešení, byť takové, které by jim mohlo od jejich starostí pomoci. Tento faktor se samozřejmě odráží na zájmu o náš produkt, ale o to více klademe důraz na péči o zákazníky a vzdělávání učitelů v oblasti digitální gramotnosti,“ popisuje pro CzechCrunch Rejchrt.

„Zvláště v dnešní turbulentní době, kdy se neustále nepředvídatelně střídá online, kombinovaná a prezenční výuka, přemýšlím nad tím, jak se budou moje děti za pár let vzdělávat. Za takových podmínek je pro učitele těžké zajistit dětem konzistentně kvalitní výuku. A já věřím tomu, že Edhance dává učitelům do ruky nástroj, který jim v této situaci může výrazně pomoci,“ říká investor Michal Dědek, který historicky podpořil například startupy ETW, Sens, NutritionPro nebo Buildiro.

„Vzdělávání a budoucnost dětí jsou pro mě největší priorita. Projekt, který má dobrý potenciál ve zlepšení vzdělání, je pro mě zajímavý. Přeji Edhance celosvětový úspěch,“ dodává Karel Janeček, matematik a investor.